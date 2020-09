Tragedia din Bucium: sute de ieşeni din zonă nu mai pot dormi noaptea în case. CINE E DE VINĂ?

Accident îngrozitor ieri la amiază, la prima curbă după Casa Boierească din Bucium. Un TIR încărcat ce venea din Portul Constanţa spre Iaşi, scăpat de sub control la coborâre, a rupt două garduri şi s-a oprit în casa unor ieşeni, şoferul murind pe loc în timp ce încerca să sară din cabină. În prima curte prin care a trecut, mastodontul a ucis o fetiţă de numai trei ani, care ieşise chiar atunci din casă să se joace în curte, cu verişoara şi bunica lor. Cine sunt vinovaţii pentru acest incident ce putea lăsa în urma şi mai multe victime omeneşti? În primul rând, spun surse din anchetă pentru Ziarul de Iaşi, încărcătura din containerul transportat de TIR nu era ancorată corespunzător. Din acest motiv, dar şi din cauza vitezei neadecvate cu care vehiculul cobora prin curbe, ansamblul a intrat în tangaj, containerul s-a desprins în lateral, iar maşina a scăpat de sub control. Am greşi însă dacă lăsăm vina numai pe umerii celor care s-au ocupat de acest transport. Pe Bucium sunt anual accidente similare, unele cu victime omeneşti: nici politicienii care nu au făcut suficient pentru ca Iaşul să aibă o centură completă care să absoarbă traficul greu nu ar trebui să doarmă liniştiţi. Aşa cum nu mai pot dormi, de ani buni, nici zecile de ieşeni ce au case de-a lungul acestei şosele criminale