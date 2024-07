Tragedia din Munții Bucegi, posibilă și în pădurea de la Dobrovăț?

Tragedia din Munții Bucegi, trasă la indigo în pădurea de la Dobrovăț. Prezența unui urs, care sălășluiește în zona forestieră din apropierea municipiului Iași, a fost semnalată la începutul acestui an. Mai multe persoane au fotografiat urme de urs în lunile ianuarie și februarie și au publicat pozele pe diverse rețele de socializare. La jumătatea lui 2022, ursul din pădurea Dobrovăț a fost văzut. „Moș Martin s-a prezentat aseară la ședința foto organizată special pentru el”, a anunţat primarul din Dobrovăţ, Cătălin Martinuş, care a făcut publice imaginile, în iunie 2022. Până acum, în zonă, nu s-a înregistrat nici un incident. Nimeni nu a fost atacat, rănit și nici măcar speriat de animalul care bântuie aproape ca o fantomă în jurul Iașului.

Unii nici măcar nu cred în existența lui și pun povestea pe seama unei născociri a presei sau a exaltaților. Urmele, mărturiile pădurarilor, ale activiștilor de mediu și fotografia prezentată de primarul comunei Dobrovăț întăresc ipoteză că ursul s-ar afla în zonă sau măcar că din când în când mai face câte o vizită pe aici. Cert este că oricând tragedia din Munții Bucegi se poate repeta și în pădurea de la Dobrovăț. Nu cred că există persoană responsabilă care să afirme că o întâlnire cu un astfel de animal este total imposibilă. Acum 10 sau 15 ani, puteam să ne hazardăm și să susținem că nu aveam cum să dăm nas în nas cu Moș Martin prin pădurile din jurul municipiului Iași. „Ce spui tu acolo? Povești vânătorești, copilării”, i-am fi persiflat pe cei care îndrăzneau să avanseze astfel de ipoteze.

Ce a schimbat totuși, într-o perioadă atât de scurtă, perspectiva asupra prezenței urșilor în locuri ce altă dată păreau a fi ferite? În primul rând, interzicerea vânătorii urșilor din ultimii ani a determinat creșterea numărului lor la cote nemaiîntâlnite. Specialiștii vorbesc despre 8.000 de animale, care ar fi prezente în pădurile din țară, o cifră foarte mare în raport cu spațiul disponibil. În al doilea rând, urșii nu au prădători naturali, singurul care poate să-i facă față, dar numai cu ajutorul armelor, este omul. Desigur, sunt oameni care contestă afirmațiile de mai sus și spun că omul este vinovat de această situație fiindcă ar fi invadat spațiul natural al ursului și l-ar fi forțat să coboare în apropierea zonelor locuite.

Este o urmă de adevăr aici, dar interpretarea este greșită. „Românul este frate cu codrul”, spune o zicală care-și pierde originea în negura timpului, poate este la fel de veche cel puțin cu conștientizarea conceptului de „român”. Vedem de aici că oamenii locului au avut tot timpul o prezență în mijlocul naturii. Prin urmare argumentul că ursul a fost izgonit din pădure de către oameni este subțire și nu ține cont de realitate și de istorie. Mai mult, cunosc destul de bine zona din jurul orașului Târgu Ocna, un loc plin de păduri. Plimbatul prin zonele forestiere era distracția noastră favorită, mai ales vara și primăvară. Atât pe perioada gimnaziului, cât și cea a liceului, nu odată, am explorat alături de prietenii din copilărie codrii din jurul orașului. Nu eram aproape niciodată singuri. Diverși oameni erau în căutare de diverse lucruri/obiecte. Niciodată nu am întâlnit vreun urs și nici măcar nu am văzut urme. Părinții ne atenționau de eventualele pericole, ne spuneau cum să ne păzim de diverse animale, dar nu ne interziceau astfel de excursii. Singura lor grijă era să anunțăm unde mergem, în cazul unui eventual accident să știe unde să ne caute. Mai auzem de la pădurari că în adâncul codrilor ar fi văzut urși, dar cam atât. Asta se întâmpla în urmă cu mai bine de 30 ani.

În prezent, cu toate că zona este depopulată masiv, știu mai mulți colegi în Spania, Italia, Anglia sau diverse zone din țară decât acolo, iar prin păduri nu te mai întâlnești cu aproape nimeni, au apărut urși care au intrat în curțile vecinilor, le-au atacat animalele sau au fost văzuți cum merg pe stradă fără să le pese de nimic. Se observă ușor că nu se poate face nici o corelație între prezența mai mare a oamenilor în arealul urșilor și coborârea lor la poalele dealurilor și munților. Prin urmare, singura ipoteză care stă în picioare este înmulțirea necontrolată a urșilor, iar exemplarele mai puternice, masculii maturi în special, împing spre periferie femele cu pui și pe cei mai tineri și neexperimentați. Concluzia este că tragedia din Munții Bucegi de săptămâna trecută când o tânără din județul Iași a fost ucisă de o ursoiacă se poate petrece oricând în apropierea Iașului. Pentru evitarea ei, cel puțin pe termen scurt, este nevoie de o pregătire mult mai atentă a excursiilor. Oamenii care merg în natură trebuie să știe cum să se poarte în prezența unui astfel de animal și să aibă în bagajul lor diverse obiecte ajutătoare, cum ar fi de exemplu un spray antiurs. Deocamdată mijloacele de apărare sunt limitate pentru marea majoritate dintre noi. Nu susțin uciderea în masă a urșilor, imaginile de la partidele de vânătoare organizate de Ion Țiriac cu zeci de mistreți întinși pe jos sau cele din timpul dictaturii comuniste când Nicoale Ceaușescu vâna inclusiv urși sunt reprobabile și dezgustătoare.

Totuși, atitudinea activiștilor de mediu de la Agent Green, care cereau imediat după tragedia din Munții Bucegi să fie în continuare strict interzisă „recoltarea” urșilor, este una cel puțin stranie dacă nu chiar răuvoitoare față de oameni. Cerințele lor sunt total deplasate, lipsite de logică și arată cât de departe sunt față de adevăr. Nu sunt specialist să recomand o soluție sau alta, însă dacă nu facem ceva concret astăzi, nu mâine sau poimâne, exagerând puțin, putem să ne așteptăm ca într-o dimineață când ieșim pe Ștefan cel Mare să dăm nas în nas cu Moș Martin. Și dacă întâlnirea cu ursul în centrul municipiului pare desprinsă din filmele SF, repetarea tragediei din Munții Bucegi în pădurea de la Dobrovăț este cât se poate de probabilă.

