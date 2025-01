Tragedie bizară la Iași – Mort din cauza serviciului 112? Era pe moarte, dar l-au crezut beat. L-au căutat totuși, dar nu l-au găsit

Rechizitoriul procurorilor descrie cu lux de amănunte agresiunea, subliniind brutalitatea ucigașului. El ridică însă și întrebarea dacă nu cumva victima ar fi putut fi salvată de o intervenție medicală rapidă. Operatorii 112 l-au crezut beat pe omul bătut. Ambulanța l-a căutat prin sat, dar nu l-a găsit. Bărbatul a fost descoperit întâmplător de un șofer, căzut pe drum, la un kilometru și jumătate de locul agresiunii.

Și-a părăsit iubitul pentru un bărbat căsătorit

Tragedia s-a petrecut la începutul lunii mai a anului trecut. De pe la jumătatea lunii aprilie, Anca A., din Hărmăneasa-Heleșteni, plecase de acasă, părăsindu-și concubinul cu care trăia de 20 de ani și cu care avea trei copii. Femeia se săturase de o relație tensionată, în care bărbatul devenea adeseori violent. Femeia se mutase la unchiul său, la câteva minute de mers pe jos de vechea sa locuință și începuse o nouă relație cu Ionel M., din satul vecin, Oboroceni. La rându-i, Ionel M. era căsătorit, dar despărțit în fapt de soția sa de mult timp.

Pe 2 mai anul trecut, unul dintre fiii femeii, Silviu Sima, zis „Pionierul”, s-a întors în sat din străinătate. A aflat de la tatăl său, dar și de la vecini, că mama sa s-ar întâlni cu Ionel M. În aceeași seară, băiatul și-a vizitat mama, căreia i-a reproșat că „nu-și vede de treabă”. A doua zi, Anca A. a primit din nou vizita iubitului său. Ionel M. tocmai își înmormântase fiul, decedat într-un accident rutier, și venise la iubita sa cu o sticlă de doi litri de vin. Cei doi au băut împreună cu unchiul femeii. Mai târziu, l-au lăsat cu sticla și s-au așezat pe patul din cameră, începând să facă dragoste.

În jurul orei 22.30, în cameră a intrat Silviu Sima. Forțase ușa casei și dăduse buzna în cameră, surprinzându-și mama în ipostaze intime. S-a năpustit asupra lui Ionel M., lovindu-l cu pumnii în zona feței. Apoi, a început să îl lovească cu un ciomag în zona capului și a pieptului, până ce bastonul s-a rupt. În paralel, băiatul filma cu telefonul agresiunea, cele patru înregistrări video constituindu-se ulterior ca probe la dosar. „Uite, dom’le, cum stă aicișa! Să-l vedeți (prima lovitură cu pumnul aplicată victimei) oleacă pe cameră cum îl plesnesc acuma, ca să nu zâcă că-l bat degeaba sau… am eu o problemă. Să-l văd față-n față cu dumneavostră să nu mai am nicio treabă cu niciunul! Tot îmi spuneți, mă amenințați că fac pușcărie (lovește victima de două ori cu pumnul). Să fac, că ştiu eu că fac! Că o fac pe legea me! Că o fac pe legea me! (lovește victima de două ori). Muistu’ ista era pesti mama! Futu-i Dumnezău’ mamii lui!”, aveau să consemneze ulterior anchetatorii spusele tânărului din prima înregistrare.

I s-a făcut legătura cu poliția, dar dispecerul nu avea răbdare

Înspăimântată, Anca A. își luase hainele și ieșise, ascunzându-se în spatele casei. Unchiul femeii nu a avut nici el curajul să intervină. A fost și el lovit de Sima, atunci când tânărul i-a cerut un cuțit pentru a-l ucide pe Ionel M., iar bătrânul îl refuzase.

După 10 minute, băiatul a ieșit din casă, întorcându-se cu căruța la locuința sa. La 22.40, Ionel M. a sunat la 112. Plin de sânge, vorbind foarte greoi, a înercat să-i spună operatorului că fusese bătut. Suficient de coerent pentru a descrie agresiunea, bărbatul era însă prea confuz pentru a putea indica exact locul în care se afla, spunând doar că e la intrarea în sat. I s-a făcut legătura cu poliția, dar dispecerul nu avea răbdare. Auzindu-l cum vorbește, a presupus probabil că e beat. „Ia și te mai dezmorțăște oleacă… La revedere!”, i-a spus acesta, închizând apoi convorbirea. După două minute, a sunat la 112 și Anca A. „,O venit un băiet de-a neu care-o venit acu din Germania… alaltăieri, şi l-o bătut pe un băiet de l-o nenorocit de tăt, îi umplut tăt de sânge, în nas, în cap, i-o dat peste tăt, îi umplut tăt de sânge (…) …curge sânge pisti tăt! Îi umplut tăt de sânge! Şi pe nas și pe față, îi umplut tăt de sânge!”, a descris aceasta.

Ambulanța a trecut pe stradă, dar toți au fugit

Ajuns acasă, Silviu Sima i-a povestit tatălui său cele întâmplate și i-a cerut să-l însoțească pentru a o aduce înapoi pe mama sa. Cei doi l-au găsit pe Ionel M. așezat pe marginea patului, iar tânărul a reînceput să-l bată cu picioarele și pumnii. Nimeni dintre cei prezenți nu a intervenit în apărarea victimei. Din nou, o parte a agresiunii a fost filmată de tânăr. După câteva minute, la fața locului a ajuns și un vecin, care l-a ajutat pe unchiul Ancăi A. să-l spele de sânge pe bărbatul bătut. La un moment dat, pe stradă s-a auzit o sirenă. Silviu Sima a fugit prin grădină, către un islaz, crezând că a venit deja poliția. Tatăl său a plecat și el spre casă. De fapt, era ambulanța, care îl căuta pe Ionel M., fără însă a-l găsi.

În jurul orei 23.10, Ionel M. a plecat și el, vrând să ajungă acasă. La 23.18, a încercat de două ori să sune la 112, nereușind să formeze numărul. A reușit a treia oară. Spre ghinionul său, operatorul nu a avut răbdare să discute prea mult cu bărbatul amețit de lovituri. Inițial, Ionel M. cere să vină poliția și ambulanța. Spune apoi că nu vrea să meargă la spital. Eventual, să fie consultat la fața locului pentru a se stabili dacă este cazul să fie internat. „Nu-și dă nimeni cu părerea acasă la dumneavoastră să vă vadă… Investigațiile se fac la spital. Dacă aveți nevoie de ambulanță, îmi transmiteți. Dacă nu, vă dau să vorbiți cu poliția”, se aude operatorul, înainte ca convorbirea să se întrerupă.

Rămas singur, în miez de noapte, în capul satului, Ionel M. și-a continuat drumul spre Oboroceni. A fost găsit după aproximativ 1,5 km, căzut pe carosabil, de șoferul unui Volkswagen. Încă respira, horcăit. La ora 0.24, șoferul a sunat la 112, iar ambulanța și poliția au ajuns după încă 25-30 de minute. Ionel M. a fost transportat la Spitalul de Neurochirugie. Diagnosticat cu un traumatism cranio-cerebral grav, în comă de gradul IV, a fost operat, fără însă ca medicii să-i mai dea vreo șansă.

Criminalul a fost reținut în aceeași noapte

Silviu Sima a fost reținut în aceeași noapte. Polițiștii l-au găsit acasă. După agresiune, se dezbrăcase, se spălase și se culcase liniștit. A fost trimis ulterior în judecată pentru omor. În timpul procesului, apărarea a solicitat schimbarea încadrării juridice în infracțiunea de loviri cauzatoare de moarte, dar cererea a fost respinsă de magistrații Tribunalului.

„Multitudinea şi gravitatea loviturilor aplicate victimei, care au depăşit caracterul unei simple corecţii fizice, reîntoarcerea inculpatului la locul primei agresiuni şi reluarea violenţelor asupra victimei, mijloacele şi obiectele contondente folosite pentru provocarea leziunilor, furia cu care a lovit-o, caracterizează latura subiectivă a infracţiunii prin intenţia de a ucide”, au arătat aceștia. A fost respinsă și aserțiunea inculpatului cum că la agresiune ar fi participat și tatăl său. Acesta a murit în timpul procesului, așa că nu l-ar fi putut contrazice. La doar 20 de ani, fără antecedente penale, Sima a fost condamnat la 15 ani de închisoare. Magistrații Tribunalului au dispus și obligarea acestuia la plata a 10.000 lei daune materiale și 35.000 lei daune morale către sora victimei, care se ocupase de înmormântarea acesteia. Cererea de despăgubiri depusă de soția lui Ionel M. a fost respinsă de judecători. Aceștia au remarcat că cei doi soți erau despărțiți de ani buni. În plus, văduva nu contribuise cu nimic la organizarea funeraliilor victimei, ci doar venise la înmormântare. Hotărârea Tribunalului nu este definitivă, ea putând fi contestată.

