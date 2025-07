Trăim în evul unui miez aprins. Însemnări mai mult sau mai puțin (ne)însemnate

Fix ce-a făcut Ceaușescu. A vizat o autarhie extinsă, exportând tot ce se putea exporta și reducând importurile cu tot ce se putea reduce, băgând economia României într-o fază programat păgubașă. A rămas România fără datorii? A rămas. Și la ce i-a folosit? La nimic. Dar a și fost, pe deasupra, aruncată înapoi din punct de vedere tehnologic, pentru că evident că nu avea cum să producă mai bine și mai ieftin (deci competitiv), ce produceau firmele occidentale cu experiență…

Na, poftim!

Replică dintr-un film german oarecare, de consum (Das Traumschiff: Namibia):

“Mai bine cineva care fură o carte, decât cineva care nu citește!”

Inconfundabilul

Inconfundabilul Trump, desigur. Același ignorant, day after day…

Ce a putut să spună la început de iunie, când Friedrich Merz, noul cancelar al Germaniei, a făcut prima vizită oficială la Washington?

Păi, Merz a arătat, printre altele, că urmează aniversarea D-Day (Ziua Z)(adică debarcarea forțelor aliate în Normandia), adică ziua în care “americanii … au pus capăt războiului din Europa“ (mă rog: a fost începutul sfârșitului).

Replica lui Trump:

“That was not a pleasant day for you„!?

Cum ar veni: “Asta n-a fost o zi plăcută pentru voi!”

Evident, Merz a rămas aproape interzis: ce să răspunzi la un asemenea comentariu, care te așează înapoi pe aceeași treaptă cu regimul nazist?

„Nu, n-a fost o zi plăcută, mă rog…”, a admis încurcat Merz, iar Trump, ca să-și dea măsura până la capăt, a mai plusat cum că “asta n-a fost o zi măreață” (“this was not a great day”).

În cele din urmă, Merz a reașezat corect lucrurile:

In the long run, Mr. President, this was the liberation of my country from Nazi dictatorship. (“Pe termen lung, dle președinte, aceasta a fost eliberarea țării mele de sub dictatura nazistă.”)

Minicolecție

Un dram de… Un pic de… Un vârf de… O țâră de … Oare n-am uitat ceva? Precis am uitat ceva

Imnul Americii la Paris

După ce Coco Gauff a câștigat la Roland Garros, la un moment dat, la premiere, s-a cântat imnul SUA (parcă o premieră și asta – nu țin minte să mai fi fost cântat imnul țării de proveniență a câștigătorului sau a câștigătoarei la vreun Grand Slam). Ei bine, întrebarea e: dacă ar fi câștigat Sabalenka, ce imn puneau, Internaționala? Că doar nu imnul Belarusului!

Pufoasă ca neaua nouă

Pescuită dintr-un film: A snowflake never falls in the wrong place. “Un fulg de zăpadă nu cade niciodată în locul greșit.”

Asta așa, contrapunctic față de caniculă.

Întrebarea nr. 10

Întrebat la chestionarul de 10 întrebări (În fața ta, Digi 24): Cine sunt mama și tata lui CG?, Valeriu Stoica a răspuns scurt: “Rusia lui Putin.”

Hm, atâta doar că are multe rude apropiate și prin țară…

Rap-line cu Trump

They spit, we hit. “Ei scuipă, noi lovim.”

Apropo de protestele de la Los Angeles.

Dilema prezentului

A formulat-o cabaretistul german Andreas Rebers: Wer nichts liest, ist nicht informiert. Wer liest, ist desinformiert.

“Cine nu citește nimic, nu e informat. Cine citește, e dezinformat.”

Remontada

Tipa care i-a luat interviu lui Alcaraz după victoria în finala de la Roland Garros (împotriva lui Sinner): Cum se spune remontada în spaniolă?

Alcaraz, râzând: Remontada!

Cică nu a întors niciodată până la această ediție de RG de la 0:2! Mai tare e însă chiar faptul că în momentul acela încă nu pierduse nicio finală de GS în care a ajuns! Ei bine, a șasea, pe cea de la Wimbledon, avea s-o piardă. Chiar împotriva aceluiași Sinner.

Sămânță de arțag

Nu știu de unde a apărut expresia în mintea mea, dar îmi place și o rețin și aici.

Răsturnare

“Trăim în miezul unui ev aprins” (Labiș)?

Nu neapărat. Între timp am putea lesne reformula așa : Trăim în evul unui miez aprins – miezul omenirii, al umanului!…

Unii (tot mai mulți, din păcate)

Unii (tot mai mulți, din păcate) au impresia că răspunsul la o democrație bolnavă e o dictatură… sănătoasă! Halal.

Tyson, Stolojan și România

Ultima replică a lui Stolojan, într-un interviu pe Digi 24, a fost un citat din, da, marele boxer Mike Tyson: “Fiecare are un plan, până primește un pumn în față!”

România ar fi fix în situația asta – va primi un pumn în față dacă nu rezolvă situația catastrofală a dezechilibrului bugetar.

Vorba lui Theodor Paleologu: “Statul român e o gaură neagră!” (Digi24)

Replică marca Mark Twain

„Politicians and diapers must be changed often, and for the same reason.”(English Literature: A Community)

“Politicienii și scutecele trebuie schimbați des, și anume din același motiv.”

Am vrut să traduc diapers cu pamperși, dar apoi m-am gândit, stai așa, pe vremea lui Twain nu exista cuvântul pampers, denumirea fiind exemplul mărcii care devine nume comun, ca și în cazul Adidas – adidași, de pildă…

