Traiul în Absurdistanul din Iași. Locatarii unui bloc premium din Păcurari se spală de trei săptămâni la lighean

Această neînțelegere a dus la sistarea serviciului, lăsând locatarii într-o stare de incertitudine și disperare. Eliza Ciubotariu, soția dezvoltatorului imobiliar, responsabilă de comunicare în cadrul CCI Construct Company SRL, firma prin care a fost construit blocul, afirmă că locatarii nu au înființat o asociație de proprietari și nu au încheiat contracte individuale pentru utilități, bazându-se pe contractele temporare ale dezvoltatorului. Pe de altă parte, locatarii consideră că au fost induși în eroare și se află acum într-o situație dificilă, fiind nevoiți să apeleze la autorități și instanțe pentru a rezolva conflictul.

Locatarii blocului de pe strada Nicolae Oblu nr. 20 din Iași ne-au semnalat că se confruntă cu lipsa apei de trei săptămâni, deși afirmă că și-au achitat toate facturile. În bloc sunt 18 apartamente, toate ocupate, iar mulți dintre locatari au copii. Unul dintre locatari ne-a explicat că, deși au plătit facturile pentru consumul de apă, banii colectați de firma de administrare Urbica nu au ajuns la ApaVital, furnizorul de apă, ceea ce a dus la sistarea serviciului. „Am plătit tot ce ni s-a cerut, dar suntem fără apă. Este inadmisibil să plătești pentru un serviciu esențial și totuși să rămâi fără el,” ne-a spus bărbatul.

Contactată telefonic, Eliza Ciubotariu susține la rândul ei că și-au îndeplinit obligațiile față de proprietari, inclusiv realizarea rețelelor de utilități conform proiectului. Blocul a fost finalizat în anul 2018. Totuși, spune ea, locatarii nu și-au înființat asociația de proprietari și nu au încheiat contracte individuale pentru apă și alte servicii, bazându-se pe contractele temporare ale dezvoltatorului, care erau destinate doar pe durata șantierului.

Anul acesta, o situație similară a fost întâmpinată și de locatarii unui alt complex rezidențial dezvoltat de Ciubotariu, Evergreen Towers din Iași, de pe strada Aurel Vlaicu nr. 83, care au rămas fără apă timp de mai multe zile, inclusiv în perioada Paștelui.

Un locatar al blocului de pe Nicolae Oblu ne explică situația în care se află: „Problema este complicată de declarațiile contradictorii ale părților implicate. Urbica ne-a fost indicată de dezvoltator că ne va administra și ne va consilia în înființarea asociației. Urbica a continuat să colecteze plăți pentru apă de la locatari și, la solicitarea CCI Construct Company SRL, a transferat banii către dezvoltator, în loc să îi vireze către ApaVital. Deși CCI susține că nu mai are contract cu Urbica din luna mai, sumele colectate au fost totuși direcționate către el și niciodată nu au mai ajuns la ApaVital. Cea mai mare sumă transferată a fost de 64.602,60 lei, în luna septembrie, chiar înainte ca problema să escaladeze”, ne detaliază contextul proprietarul unui apartament din bloc.

„Dezvoltatorul spune că nu mai are contract cu Urbica și că nu este responsabil pentru ce se întâmplă cu banii noștri. Dar Urbica ne cere să plătim și noi am făcut asta. Tot ce ne dorim este să avem apă”, a adăugat bărbatul.

Locatarii au apelat la autorități și au cerut ajutor în instanță, dar soluția întârzie să apară, așa că oamenii sunt disperați. „Încercăm să rezolvăm această situație absurdă. Deși s-au făcut mai multe demersuri legale, soluționarea conflictului pare departe, iar noi suntem prinși în mijlocul unei bătălii juridice și birocratice. Nu vrem decât să avem apă, nimic mai mult. Suntem sătui de scuze. Am plătit și merităm să beneficiem de acest serviciu”, intervine un alt locatar. „Cât îi privește pe cei de la Urbica, nici după ce a apărut problema aceasta și am făcut presiuni nu au depus dosarul cum trebuie la judecătorie. Adică nu au actele necesare depuse, pe 1 noiembrie fiind prima ședință la judecătorie pentru înființare. Și la întrebări nenumărate ne-au spus că le-au depus”, a ținut locatarul să mai menționeze.

Eliza Ciubotariu ne-a spus că locatarii blocului ar fi trebuit să înființeze asociația de proprietari de mult timp. „Acolo este un bloc pe care noi l-am finalizat în anul 2018, deci avem contracte de vânzare cu proprietarii de acolo de atunci. În toți acești șase ani de zile, locatarii nu și-au făcut asociația de proprietari și actualmente nu au contract. Noi nu avem nicio problemă cu ei, niciun deranj nu a fost până acum. Doar că nu mai putem duce înainte această colaborare între CCI Construct și ApaVital. Ei plătesc apa la Urbica, dar contractul este pe societatea comercială cu care noi am făcut dezvoltarea, pe CCI Construct. Problema este că noi închidem această societate comercială și i-am anunțat de nenumărate ori să își înființeze asociația de proprietari. Dar pe 1 noiembrie este termen și sperăm că o să reușească. În momentul în care ei vor avea statutul respectiv merg și fac contracte direct. Toată rețeaua este făcută, conform proiectului. Din momentul în care noi am fost notificați de ApaVital că o să întrerupă colaborarea i-am anunțat și le-am dat chiar și o alternativă: sunt câteva ansambluri rezidențiale în jur și ar fi putut să se conecteze de la ei și să plătească direct la ei ca să nu rămână fără apă în această perioadă”, ne-a declarat Eliza Ciubotariu.

Aceasta susține că Urbica are datorii vechi și mari față de CCI Construct Company SRL, în special pentru cheltuieli comune cum ar fi iluminatul și întreținerea spațiilor verzi. Deși dezvoltatorul arată că nu mai are un contract activ de administrare cu Urbica, păstrează unul pentru recuperarea acestor datorii. „Ceea ce ne plătește Urbica acum stinge restanțele de prin februarie, ca să spun așa. Noi nu mai avem contract cu Urbica, avem contract doar ca să ne plătească debitele vechi. Problema locatarilor este că nu și-au făcut asociație de proprietari de șase ani de zile și s-au bazat că această societate comercială, CCI Construct, o să meargă la nesfârșit. Această sumă despre care vorbesc ei, 64.000 de lei, reprezintă toate cheltuielile cu iluminatul spațiilor comune, întreținere spații verzi, toate cheltuielile

pentru Evergreen Towers, este o sumă restantă pe care nouă cei de la Urbica ne-o datorau de mult timp. Nu este nimic în contradictoriu sau rea-voință”, a precizat Ciubotariu.

Poziția ei este că locatarii au responsabilitatea de a-și gestiona contractele de utilități și că firma nu mai are nicio obligație în acest sens odată ce blocul a fost predat.

„Și cu E.ON noi închidem colaborarea, achităm tot ce avem pentru că nu mai intenționăm să mergem cu societatea aceasta înainte. Ei nu au nici lumină pe casa scării. Noi, în momentul în care am predat blocul, am anunțat la E.ON că am întrerupt organizarea de șantier, că toate aceste contracte pe care le are dezvoltatorul sunt pe organizare de șantier. Am închis organizarea, este responsabilitatea lor să facă următorul contract. Dacă ei se leagă la contorul respectiv fără contract, se numește furt și iar este o problemă foarte mare. Faptul că este o neglijență din partea unor proprietari nu înseamnă că se poate împroșca așa într-un dezvoltator, căci nu este cazul. Noi suntem de 12 ani de zile pe piață și livrăm constant ceea ce promitem. La Evergreen Towers am livrat 510 apartamente în anul promis. Am început proiectul în anul 2019, în 2024 am livrat tot. Asta este meseria noastră, construim și predăm apartamentele. După aceea, fiecare trebuie să își facă contracte de furnizare utilități, pe apartamente plus pe zonele comune. Eu îi înțeleg, sunt supărați, dar au fost anunțați din timp”, ne-a declarat Eliza Ciubotariu.