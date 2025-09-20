Tramvaie pe Sf. Lazăr, bandă unică CTP pe A. Panu și Palat. Reorganizarea circulației în inel în centrul Iașului a fost aprobată. S-a discutat și de pasaje în Podu Roș

Proiectul va fi depus spre finanțare în cadrul Programului Regională Nord-Est 2021-2027, după cum „Ziarul de Iași” a relatat în ediția de ieri. În context, reamintim că ideea proiectului este de a asigura un „inel” de circulație în sens unic pe ruta str. Anastasie Panu (Hala Centrală) – str. Palat – Podu Roș – str. Sf. Lazăr – Hala Centrală. Astfel, tramvaiele vor coborî spre Podu Roș pe str. Palat și vor urca spre Hala Centrală pe str. Sf. Lazăr, în condițiile în care calea de rulare va fi mutată la bordură.

„Pasajele (supraterane, n.r.) din Podu Roș reprezintă etapa următoare în ceea ce privește reorganizarea circulației în zonă. A fost finalizată actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru scoaterea la licitație”, a declarat primarul Mihai Chirica, în plenul deliberativului, fiind interpelat pe temă de consilierul local Bogdan Crucianu (PSD).

O nouă planificare a investițiilor în 2026

În același timp, primarul a vorbit despre o nouă planificare a investițiilor municipalității pentru anul 2026, în contextul în care unele proiecte au căpătat, între timp, o importanță mai mare.

În acest sens, el a nominalizat trenul metropolitan. La finalul acestui an, TPF Inginerie, firmă contractată de Primăria Iași, are termen pentru predarea studiului de fezabilitate, în cadrul unui contract cu o valoare de 8 milioane lei. Ulterior, documentația va fi depusă pentru obținerea unei finanțări nerambursabile. Principalele componente ale acestei investiții vizează adaptarea unor căi ferate existente pentru trenul metropolitan, amenajarea de stații și achiziția de trenuri.

Primarul nu a oferit alte detalii despre cum va arăta bugetul de investiții în anul 2026 al Iașului, afirmând că o analiză în acest sens este în curs de finalizare. În schimb, edilul a reamintit principalele proiecte ale Primăriei pentru actualul exercițiu bugetar european, de la modernizarea de școli și până la reabilitarea și extinderea căilor de rulare pentru tramvaie.

În ședința CL de ieri, consilierii locali au mai aprobat achiziția a 10 tramvaie noi (cu finanțare europeană), creșterea bugetelor pentru două investiții (drumul provizoriu peste calea ferate din zona pasajului Socola și șos. Bucium) și o serie de proiecte ce vizează rețeaua școlară.

