UPDATE Transfer șoc în lumea medicală din Iași. Un cunoscut șef de clinică de la Spitalul de Urgențe „Sf. Spiridon” s-a mutat definitiv la Suceava

Șeful clinicii de Dermatovenerologie de la Spitalul de Urgențe „Sf. Spiridon” din Iași, conf.dr. Laura Stătescu, a plecat de la unitatea medicală. Aceasta s-a transferat la Spitalul de Urgențe din Suceava, anunțul fiind făcut de către unitatea medicală din județul vecin.

UPDATE

„A câștigat un concurs pentru un post la Facultatea de Medicină din Suceava. În consecință, s-a mutat atât pe partea didactică, cât și pe cea medicală. La Iași, conf. dr. Laura Stătescu ocupa oricum funcția de șef interimar al Clinicii de Dermatovenerologie, iar în perioada următoare urmează să fie desemnat un înlocuitor”, a declarat prof.dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Medic primar dermatovenerolog, conf.dr. Laura Stătescu, unul dintre cei mai cunoscuți medici care activau în sectorul public din Iași și unul dintre cei mai apreciați specialiști în domeniu a fost numită șef de clinică la „Sf. Spiridon” în locul prof.dr. Laura Gheucă Solovăstru.

Aceasta a fost înlocuită după dezvăluirile „Ziarul de Iași”, care au arătat că dr. Solovăstru a folosit Secția de Dermatovenerologie ca pe una de paliație. Și-a internat timp de ani de zile părinții, în vârstă, care aveau nevoie de îngrijiri medicale permanente, și a folosit resursele spitalului și angajații de pe secție pe a se asigura că acestora nu le lipsește nimic.

Mutarea conf.dr. Laura Stătescu are loc de la 1 octombrie.

„Suntem convinși că experiența și profesionalismul doamnei conferențiar vor contribui semnificativ la dezvoltarea și modernizarea activității medicale și universitare din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Suceava. În paralel cu această importantă etapă de dezvoltare a echipei, menționăm că, în prezent, sunt în desfășurare lucrări de extindere și modernizare a Secției de Dermatologie, cu scopul de a crește confortul pacienților și, implicit, calitatea actului medical”, a declarat dr. Ionuț Mircea Jurchiș, managerul spitalului din Suceava, într-un mesaj remis presei.

