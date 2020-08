Transferul de primari, o dovadă de slăbiciune

Primarul PSD care l-a îmbrâncit anul trecut pe tânărul care l-a înfruntat pe Dragnea în timpul unui discurs, a trecut la PNL, anunţă presa din Suceava. „Nimic eşti tu!”, i-a strigat atunci Dragnea tânărului curajos.

„Nimic eşti tu!”, îi transmite acum şi liberalul Gheorghe Flutur. „Nimicuri sunteţi cu toţii!”, e mesajul liderilor regionali ai PNL care aleg să-şi zidească puterea politică prin transferul edililor de la PSD.

Campania de racolări declanşată de liberali înseamnă în primul rând o umilinţă pentru propriul electorat şi activul de partid. E o palmă pe obrazul acelor liberali (mulţi, puţini?) care s-au luptat în ultimii patru ani cu „ciuma roşie” pe uliţa satului, care şi-au pierdut patru ani din viaţă crezănd că PNL trebuie să facă opoziţie. Lor li se transmite acum că au fost nişte dobitoci, că de fapt primarii PSD sunt oameni de toată isprava, şi cântăresc mai mult decât „nimicurile” cu carnet galben de pe vremea lui Raţiu. Acelaşi mesaj şi pentru simpatizanţi. Să ne amintim de mitingul lui Dragnea de la Iaşi, când primarii PSD din judeţ au colorat în roşu Piaţa Unirii. De jur împrejur, blocaţi de gardurile Jandarmeriei, mii de protestatari, mulţi dintre ei votanţi PNL. Protestatarii le băteau obrazul „ţăranilor” că se comportă ca nişte „oi” pentru că s-au lăsat cumpăraţi cu un sandvici şi o apă minerală. Înţelegem astăzi că „oile proaste” aveau buletin de oraş şi stăteau în afara ţarcului. Cei care au votat PNL pentru a scăpa de „ciuma roşie” nu s-au ales nici măcar cu o apă minerală.

„Avem în judeţ primari PSD foarte buni, care merită sprijiniţi în proiectele lor şi care vor să se alăture acestui parteneriat”, susţine liderul PNL Iaşi, Costel Alexe. Ar fi fost mai credibil dacă ar fi ieşit în faţa presei/opiniei publice cu un CV complet al celor „transferaţi”. Nu neagă nimeni că or fi existând primari PSD „foarte buni” pierduţi prin Calea Lactee, dar e obligaţia „headhunter”-urului să explice în detaliu de ce recrutarea e necesară pentru partid şi comunitate. Măcar să salveze aparenţele. Altfel, transferul arată ca o golăneală nefardată, asumată ca atare de liderul local. Faptul că Alexe (şi alţii ca el) nu înşelege că electoratul e ceva mai sofisticat decât pe vremea USL indică o doză de infantilism politic. Manualul scris de Fenechiu, din care a tocit Alexe, e puţintel anacronic.

Transferul de primari de la alte partide nu e o dovadă de pragmatism politic, ci de slăbiciune. Arată că liderul organizaţiei nu are calităţile necesare să construiască filiale locale sau, mai rău, nu are încredere în oamenii pe care îi prezidează. Nu e de mirare că majoritatea recrutărilor sunt anunţate în Moldova şi sudul ţării, unde organizaţiile sunt conduse de lideri şterşi, fără un cuvânt real în „bucătăria” de pe aleea Modrogan. În timp ce Bolojan îşi permite să lase Primăria Oradea pentru titlul de „baron” al Bihorului, după ce a construit de la zero o filială pe fundaţii solide, Alexe îşi proiectează feuda cu indivizi care îl vor trăda la prima moţiune de cenzură.