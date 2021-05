Transformarea lui Haaland! Am 'câștigat' 8 kilograme și am devenit mai rapid

”Cântăream 86 de kilograme când am venit la Dortmund. Între timp, am ajuns să am 94 de kilograme și dau la fel de bine cu capul. Nu sunt cel mai bun la calcule, dar sunt opt kilograme într-un an și jumătate! Dacă te uiți la tot corpul meu, observi că m-am schimbat extrem de mult. Sunt cu totul altul. Am devenit 'mai mult om'', a spus Haaland, care măsoară 194 de centimetri, pentru Viafree.

Atacantul se simte împlinit și spune că aceste kilograme în plus, dar și câștigul de viteză îl ajută să fie mai valoros.

”În plus, am devenit mai rapid și ăsta este unul dintre cele mai importante lucruri. Am 'câștigat' 8 kilograme și am devenit mai rapid. Aici e marele meu succes! Mai am multe de făcut, dar simt că mi-am îmbunătățit calitățile, plus că am ajuns să-mi simt mai bine colegii în teren”, a mai spus Haaland, care pe site-ul oficial al lui Dortmund este prezentat cu 88 de kg.