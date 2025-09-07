MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
Local

Transport dedicat elevilor: 21 de curse speciale, la Iași, de pe 8 septembrie

De Andreea POPA
duminică, 07 septembrie 2025, 03:20
1 MIN
Transport dedicat elevilor: 21 de curse speciale, la Iași, de pe 8 septembrie

În anul școlar 2025-2026, Compania de Transport Public (CTP) își va relua programul normal, cu toate mijloacele de transport disponibile, după cum a anunțat Primăria Municipiului Iași.

CTP va asigura 21 de curse speciale pentru elevi, care vor circula pe următoarele trasee și conform orarului de mai jos:

  • traseul 3 (Dancu – Copou) – două autobuze, cu plecare la orele 7.05 și 7.15 din Rond Dancu;
  • traseul 5 – un tramvai, cu plecare la ora 7.10 din Dacia;
  • traseul 7 – un tramvai, cu plecare la ora 7.10 de la Țuțora;
  • traseul 8 – un tramvai, cu plecare la ora 7.15 de la Țuțora;
  • traseul 9 – două tramvaie, cu plecare la orele 7.00 și 7.10 de la Tehnopolis;
  • traseul 11 – două tramvaie, cu plecare la orele 7.00 și 7.15 din Dacia;
  • traseul 19 – două autobuze, cu plecare la orele 7.00 și 7.15 din Canta;
  • traseul 28 – două autobuze, cu plecare la orele 7.00 și 7.15 din Dacia;
  • traseul 36 – două autobuze, cu plecare la orele 7.05 și 7.20 din Dacia;
  • traseul 42 – două autobuze, cu plecare la orele 7.10 și 7.20 de la Frigorifer;
  • traseul 43 – două autobuze, cu plecare la orele 7.00 și 7.20 din Păcurari;
  • traseul 52 – două autobuze, cu plecare la orele 7.00 și 7.20 de la Piața ACB.

Potrivit informațiilor transmise de conducerea Primăriei, printr-un comunicat de presă, toate cursele vor avea autocolante sau afișaj electronic speciale pentru identificare. Conducerile Primăriei Municipiului Iași și CTP fac apel la ceilalți călători să respecte specificul acestor curse, accesul în acestea fiind permis doar pentru elevi, iar în cazul preșcolarilor și pentru însoțitori.

Etichete: autobuz, ctp, elevi, tramvai

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network