Transport dedicat elevilor: 21 de curse speciale, la Iași, de pe 8 septembrie

În anul școlar 2025-2026, Compania de Transport Public (CTP) își va relua programul normal, cu toate mijloacele de transport disponibile, după cum a anunțat Primăria Municipiului Iași.

CTP va asigura 21 de curse speciale pentru elevi, care vor circula pe următoarele trasee și conform orarului de mai jos:

traseul 3 (Dancu – Copou) – două autobuze, cu plecare la orele 7.05 și 7.15 din Rond Dancu;

traseul 5 – un tramvai, cu plecare la ora 7.10 din Dacia;

traseul 7 – un tramvai, cu plecare la ora 7.10 de la Țuțora;

traseul 8 – un tramvai, cu plecare la ora 7.15 de la Țuțora;

traseul 9 – două tramvaie, cu plecare la orele 7.00 și 7.10 de la Tehnopolis;

traseul 11 – două tramvaie, cu plecare la orele 7.00 și 7.15 din Dacia;

traseul 19 – două autobuze, cu plecare la orele 7.00 și 7.15 din Canta;

traseul 28 – două autobuze, cu plecare la orele 7.00 și 7.15 din Dacia;

traseul 36 – două autobuze, cu plecare la orele 7.05 și 7.20 din Dacia;

traseul 42 – două autobuze, cu plecare la orele 7.10 și 7.20 de la Frigorifer;

traseul 43 – două autobuze, cu plecare la orele 7.00 și 7.20 din Păcurari;

traseul 52 – două autobuze, cu plecare la orele 7.00 și 7.20 de la Piața ACB.

Potrivit informațiilor transmise de conducerea Primăriei, printr-un comunicat de presă, toate cursele vor avea autocolante sau afișaj electronic speciale pentru identificare. Conducerile Primăriei Municipiului Iași și CTP fac apel la ceilalți călători să respecte specificul acestor curse, accesul în acestea fiind permis doar pentru elevi, iar în cazul preșcolarilor și pentru însoțitori.

