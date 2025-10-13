Transport județean public: CJ Iași pierde recursul la Tribunal. Licitația pentru concesionarea celor 92 de trasee din județ rămâne înghețată

Curtea de Apel Iași a menținut decizia Tribunalului de suspendare a aplicării câtorva articole din hotărârea Consiliului Județean prin care a fost lansată licitația de atribuire a traseelor de transport public în județ. Recursul formulat de CJ a fost respins ca nefondat. Cum hotărârea Curții este definitivă, licitația lansată la începutul lunii septembrie rămâne „înghețată” până la judecarea fondului.

Amintim că magistrații instanței civile-contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Iași au anulat șapte articole din câteva hotărâri ale CJ care stabilesc documentația procedurii de atribuire, de la „Strategia de contractare – procedura de atribuire a contractului/ contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane” și Caietul de sarcini până la instrucțiunile către ofertanți și formularele tipizate. Instanța de judecată a luat în calcul și că unele dintre acestea au fost modificate în plenul CJ și a adăugat la suspendare, pe lângă HCJ nr. 193, și HCJ 281 (prin care sunt adoptate unele modificări la documentele de licitație solicitate de transportatori) și HCJ 382/2025, ultima adoptată cu nici două luni în urmă, la ședința de plen a Consiliului Județean din august.

Judecarea fondului, în care urmează să se decidă asupra condițiilor de reluare a licitației sau de anulare a ei, va începe chiar săptămâna aceasta, mai precis mâine, 15 octombrie.

Istoria se repetă

Procedura de licitație a fost inițiată în prima zi de toamnă. Termenul de înscriere a ofertelor pentru cele 11 grupe de trasee a expirat deja, dar licitația a fost suspendată la o săptămână de la lansarea ei.

Valoarea totală a pachetului de trasee a fost estimat între 1,26 miliarde de lei și 1,38 de miliarde (fără TVA). Cel mai scump lot este cel care are cele mai puține trasee – doar două: Iași-Hârlău și Iași-Pașcani. Este vorba de curse rapide, pachet estimat între 168,5 și 185,3 milioane de lei. Cel mai mic preț vizează o grupă de patru trasee care pornesc din Iași spre Dobrovăț, Dumitreștii Gălății-Slobozia (Schitu Duca), Ciortești-Rotăria/Șerbești, respectiv spre Dolhești Brădicești: între 54,6 și 60,1 milioane de lei.

Este a doua procedură prin care se încearcă atribuirea celor 92 de trasee, după ce licitația precedentă, organizată în baza unei hotărâri adoptate de majoritatea politică din CJ în vara anului 2022, a fost suspendată imediat după înscrierea ofertelor, iar apoi anulată în urma plângerilor depuse de transportatori.

