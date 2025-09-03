Transportatorii de marfă nu vor mai plăti rovinietă, ci o taxă calculată în funcție de tonaj și kilometri parcurși

Din 2026, România introduce TollRo, o taxă de drum pentru vehiculele de marfă, calculată în funcție de tonaj și kilometri parcurși.

Costurile vor crește semnificativ, chiar și la 7.000 de euro/an pentru unele categorii de vehicule. Sistemul este similar cu cele din Germania, Austria și Belgia.

„Va fi un alt tip de taxare”

Începând cu 1 ianuarie 2026, sistemul TollRo va deveni operațional în România, fiind destinat exclusiv vehiculelor de marfă cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone. Acesta va înlocui rovinieta actuală și va introduce un nou mod de taxare, calculat în funcție de distanța parcursă, tonajul vehiculului, norma de poluare și timpii de staționare.

„Va fi un alt tip de taxare pentru vehiculele de marfă, adică taxarea pe tonă și kilometru, în funcție de distanța parcursă deci. TollRo va anula rovinieta pentru această categorie”, a precizat Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR, pentru „Ziarul de Iași”.

Și asta pentru că noua taxă va aduce costuri semnificativ mai mari pentru transportatori. Dacă în prezent cea mai scumpă rovinietă este de 1.210 euro pe an, din 2026 un camion Euro 6 care parcurge 100.000 de kilometri pe autostradă va plăti aproximativ 7.000 de euro. Pentru drumurile naționale, taxa va fi redusă cu 50 la sută, ceea ce înseamnă aproximativ 3.500 de euro pentru aceeași distanță.

Taxa TollRo va putea fi achitată în trei moduri: printr-un contract SETRo încheiat cu un furnizor autorizat, prin achiziționarea unui tichet de rută valabil pentru o singură trecere, emis prin aplicații interconectate cu sistemul STRR, sau prin intermediul unei aplicații mobile gratuite oferite de CNAIR.

Transportatorii care nu vor achita taxa de drum vor risca sancțiuni severe, care ar putea ajunge și la 2.000 de lei.

Taxe similare și în alte țări europene

Mai multe țări europene aplică sisteme similare cu TollRo, bazate pe taxarea vehiculelor de marfă în funcție de distanța parcursă, tonaj și emisii. De exemplu, în Germania este valabil sistemul LKW-Maut, care impune o taxă de aproximativ 13 eurocenți/km pentru un camion Euro 6 cu patru axe, ceea ce înseamnă peste 13.000 euro/an pentru 100.000 km. În Austria, taxa GO-Maut pentru același tip de vehicul este mai mică, în jur de 8 eurocenți/km, adică aproximativ 8.000 euro/an. Belgia aplică sistemul Viapass, unde tariful variază între 7 și 15 eurocenți/km, în funcție de regiune și norma de poluare. Comparativ, TollRo va impune un cost estimat de 7.000 euro/an pentru 100.000 km pe autostradă, ceea ce plasează România sub nivelul Germaniei și al Austriei, în cazul vehiculelor Euro 6.

