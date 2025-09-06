Transportul de marfă din Iași accelerează puternic: 30 de firme au generat aproape un miliard de lei în 2024

Transporturile de mărfuri din județul Iași au generat în 2024 aproape 1 miliard de lei, confirmând rolul strategic al regiunii în logistica națională. HTR Spedition conduce topul IMM-urilor, Lincor Trans impresionează cu profituri record, iar HELI AVIA SERVICE marchează o dublare a afacerilor în sectorul aerian.

Cine se află în fruntea topului

Transporturile rutiere de mărfuri din județul Iași au generat în 2024 o cifră de afaceri totală de aproape 1 miliard de lei, potrivit clasamentului publicat de Camera de Comerț și Industrie Iași, analizat de „Ziarul de Iași”. În fruntea topului întreprinderilor mijlocii se află HTR Spedition SRL, cu afaceri de peste 200 milioane lei, 1,2 milioane lei profit net și 242 de angajați. Compania, cu acționariat străin dar sediu în Iași, activează de 11 ani pe piață și își consolidează poziția de lider regional.

Pe locul doi se află Transgor Logistik SRL, firma antreprenorului Mihai Goriuc, cu o cifră de afaceri de 86 milioane lei și un profit net de 4,7 milioane lei. Urmează NVA TIRCOMPANY SRL, care a înregistrat o creștere spectaculoasă de aproape 60% față de 2023, ajungând la 66 milioane lei cifră de afaceri și 3 milioane lei profit net.

Deși nu este inclusă în topul IMM-urilor, Lincor Trans SRL se remarcă în clasamentul special al firmelor mari, cu o cifră de afaceri de peste 355 milioane lei și un profit net de peste 100 milioane lei. Cu doar 31 de angajați, compania fondată acum 22 de ani cu capital românesc demonstrează o eficiență operațională rar întâlnită în industrie. Lincor Trans este specializată în servicii anexe pentru transporturi terestre, dar acoperă și transportul internațional și intern de marfă.

În sectorul de transport aerian de marfă, HELI AVIA SERVICE SRL, firmă cu acționariat 100% românesc, a raportat o cifră de afaceri de 5,7 milioane lei, dublu față de anul precedent. Compania, activă de 7 ani, marchează o evoluție semnificativă într-un segment încă emergent în regiune.

ARR: aproape 50.000 de operatori licențiați pentru transport rutier internațional de marfă

Analiza cifrelor arată o polarizare clară: întreprinderile mijlocii au generat, anul trecut, 669,7 milioane lei, cu 832 de angajați, în timp ce întreprinderile mici au cumulat 220,7 milioane lei și microîntreprinderile doar 43,4 milioane lei. În total, cele 30 de firme selectate de Camera de Comerț, în topul firmelor de transport rutier de marfă, cu sediul social în Iași, au plătit 1.148 de salarii și au contribuit decisiv la dinamica economică locală, cumulând cifre de afaceri de 933,8 milioane de lei.

Cu 1.036 de firme active în transport rutier de marfă, Iașul se conturează ca un hub regional de logistică. Performanțele companiilor locale, indică o maturizare a pieței și un potențial ridicat pentru investiții în infrastructură, digitalizare și extindere internațională. La nivelul întregii țări, Autoritatea Rutieră Română (ARR) a raportat în 2024 un număr de 47.106 operatori licențiați pentru transport rutier internațional de marfă, în creștere față de anul anterior. Parcul licențiat a depășit 221.000 de vehicule, dintre care peste 9.500 au fost fabricate în 2023 sau 2024, semn al reînnoirii flotei și al investițiilor în eficiență.

Totodată, numărul firmelor cu flote mari (peste 50 de vehicule) a crescut la 419, iar cele cu peste 200 de unități au ajuns la 45, ceea ce indică o tendință clară de scalare și consolidare în industrie. În paralel, licențele active pentru casele de expediții au crescut cu peste 12% într-un singur an, ajungând la 3.568.

În acest peisaj, companiile din Iași nu doar că țin pasul, ci se remarcă prin dinamism, profitabilitate și diversificare. Cu aproape 1 miliard de lei cifra de afaceri cumulată din top 30 de firme și peste o mie de angajați, județul Iași confirmă statutul său de pol regional în transportul de mărfuri, rutier și aerian. Astfel, cifrele de îndreptățesc să spunem că Iașul oferă un model de creștere sustenabilă, cu potențial real pentru extindere internațională și atragerea de investiții strategice.

