Tranzacție de milioane de euro într-una dintre cele mai fierbinți zone din Iași. Siraj Bucium a luat activele Romcarbon de pe Calea Chișinăului

Omul de afaceri ieșean Giani Canschi, cunoscut pentru firma de construcții Daroconstruct, a cumpărat de la Romcarbon un teren de 9.200 metri pătrați pe Calea Chișinăului, împreună cu clădirile construite, pentru suma de 1,9 milioane euro.

Romcarbon este un producător român de produse din plastic din Buzău, societatea fiind listată la Bursa de Valori București. Achiziția s-a făcut prin una dintre companiile deținute de Giani Canschi, Siraj Bucium SRL.

Delcea, Zaharia Schrotter și Michael Nseir gravitează în zonă

Terenul este amplasat pe Calea Chișinăului nr. 29, iar suma exactă pentru care cele două părți „au bătut palma” a fost de 9.370.657,90 lei. Suprafața tranzacționată este de 9.207,5 metri pătrați, ceea ce înseamnă în jur de 205 euro pe metru pătrat. Conform unui raport transmis de Romcarbon către Bursa de Valori București tranzacția a fost deja achitată.

Terenul se află în zona fostei platforme Terom, în proximitatea complexului eGros. În zonă, mai mulți oameni de afaceri locali, printre care Cristian Delcea, Zaharia Schrotter și Michael Nseir, pregătesc proiecte imobiliare care urmează să transforme fosta zonă industrială.

Odată cu vânzarea, Romcarbon a precizat că societatea nu mai desfășura activități de producție la punctul de lucru din Iași, iar clădirile și instalațiile au fost reamenajate pentru închiriere. În raportul pe 2024, compania arăta că o parte dintre instalațiile de producție aveau un grad de uzură între 15 și 50%, printre acestea fiind echipamente pentru obținerea cărbunelui activ, filtre și prelucrări din polietilenă și polipropilenă. Odată cu vânzarea către societatea ieșeană Siraj Bucium, Romcarbon a lichidat complet activele de pe terenul respectiv, urmând să radieze punctul de lucru Iași, după cum reiese dintr-o informare a societății buzoiene.

Ce afaceri a avut anul trecut Siraj Bucium

Firma Siraj Bucium a avut anul trecut afaceri de 4,96 milioane lei (aprox. 993.000 euro) și profit net de 2,27 milioane lei (aprox. 454.000 euro), în creștere față de 2023, când afacerile erau de 3,07 milioane lei și profitul net de circa 913.000 lei.

Canschi este cunoscut pe piața locală și pentru afacerile cu bani publici prin firma sa de construcții Daroconstruct, societate care a încheiat anul 2024 cu afaceri de 294,32 milioane lei (aprox. 59 milioane euro) și profit net de 36,9 milioane lei (aprox. 7,4 milioane euro), cu aproape 340 de angajați. În 2023, Daroconstruct înregistra afaceri de 315,54 milioane lei și profit net de 32,38 milioane lei, cu aproape 316 angajați. Pe lângă Siraj Bucium și Daroconstruct, Giani Canschi mai deține firmele Zanolli SRL, Anomis Company, Geprocon SA, Mecanica Bucium și are participații la Impact Alliance Moldova. În total, firmele sale au avut anul trecut afaceri de aproape 300 milioane lei (aprox. 60 milioane euro) și profit de peste 38 milioane lei (aprox. 7,6 milioane euro).

Romcarbon S.A. Buzău, pierdere de 6 milioane lei în 2024

Romcarbon S.A. Buzău are ca profil de activitate obținerea de produse din polimeri, filtre și elemente filtrante, echipamente individuale de protecție, cărbune activ necesar în industria alimentară, chimică și farmaceutică, recuperarea deșeurilor din material plastic, regranularea și fabricarea compoundurilor. Producătorul a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri de 227,8 milioane lei, în creștere față de 216,4 milioane lei în 2023. Cu toate acestea, compania a raportat o pierdere netă de aproximativ 6 milioane lei, după ce în 2023 a avut un profit de 3,3 milioane lei. Numărul mediu de angajați a crescut ușor, de la 692 în 2023 la 701 de angajati în 2024.

Conducerea companiei este asigurată de un Consiliu de Administrație format din Huang Liang Neng, președinte, Wey Jiann-Shyang, vicepreședinte, și Toderita Ștefan Alexandru, membru. Dintre aceștia, doar Toderita deține acțiuni în companie, aproximativ 13,7% din capitalul social. Situația financiară din 2025 arată că, în primul semestru, Romcarbon SA a înregistrat o pierdere netă de 4,76 milioane lei, mai mare decât în aceeași perioadă din 2024, când se ridica la 2,58 milioane lei. Societatea precizează într-un raport transmis la BVB că o parte consistentă a acestei pierderi, peste 1,1 milioane lei, provine din deprecierea cursului de schimb RON/EUR.

Publicitate și alte recomandări video