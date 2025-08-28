Tranzacție de peste 15 mil. euro la Iași? Proinvest Park Miroslava, aproape de preluarea de către grupul belgian WDP. Predarea ar putea avea loc pe final de an – Exclusiv

Grupul belgian WDP (Warehouses De Pauw), unul dintre cei mai mari jucători din sectorul logistic din România, ar urma să preia parcul industrial Proinvest Park Miroslava în perioada imediat următoare, existând un termen agreat de predare, au declarat pentru „Ziarul de Iași” surse apropiate negocierilor.

Parcul logistic, dezvoltat de Proinvest Properties, divizia imobiliară a Proinvest Group din Pașcani condusă de Vasile Sandu, este amplasat imediat după Metro și are aproximativ 20.000 mp construiți, după estimările noastre. Recent au fost demarate însă lucrările pentru o nouă etapă de construcție, care va adăuga 16.000 mp, extindere care este corelată cu planul de predare și preluare a parcului de către belgieni, potrivit surselor. Contactat telefonic, Vasile Sandu a fost precaut în declarații, spunând că discuțiile cu WDP sunt încă în curs și că o decizie finală ar putea fi luată în noiembrie. O perioadă care, dacă se confirmă, ar putea marca și stabilirea termenului de predare al parcului.

Tranzacția ar putea depăși 15 milioane de euro

Chiar dacă Vasile Sandu nu a confirmat un acord final, în raportul financiar WDP pentru prima jumătate a anului 2025, consultat de „Ziarul de Iași”, se menționează faptul că toate investițiile aflate anterior în faza de negocieri exclusive au fost deja asumate și semnate, ceea ce sugerează că tranzacția de la Miroslava ar putea fi inclusă printre acestea. În funcție de condițiile contractuale, surse din piață estimează că valoarea tranzacției s-ar putea situa între 15-21 mil. euro.

„Ziarul de Iași” a anunțat în exclusivitate încă din luna iunie acest an că parcul urmează să fie vândut celor de la WDP. Proinvest Park Miroslava se întinde pe aproximativ 300.000 mp de teren, la final estimându-se că va ajunge la circa 130.000 mp de spații logistice și industriale. Printre chiriașii actuali se numără lanțul TLT, care a închiriat 5.000 mp, și Maracana, distributor Coca Cola, cu 3.700 mp închiriați.

Portofoliul WDP în România și Europa

WDP deține un portofoliu de aproximativ 8 milioane mp de spații logistice închiriabile, răspândite în mai mult de 350 de locații importante pentru depozitare și distribuție, respectiv în Belgia, Olanda, Franța, Luxemburg, Germania și România.

În România, portofoliul lor depășește 1,5 miliarde de euro, cu o suprafață totală închiriabilă de aproape 2 milioane mp, distribuită în 81 de locații strategice. În piața logistică și industrială locală, WDP deține aproximativ 25% din cota de piață, ceea ce îl plasează printre cei mai mari jucători.

Cele mai importante centre logistice operate de WDP în România se află în Slatina, Șag (județul Timiș), Ștefăneștii de Jos (Ilfov), Almăj – Craiova (Dolj) și Roman (Neamț), însumând peste 350.000 mp închiriabili, toate cu o rată de ocupare de 100%, potrivit companiei.

Centrul logistic din Slatina este cel mai extins, cu aproape 89.000 mp, generând în 2024 un venit de 5 mil. de euro. În Șag, spațiul are peste 75.000 mp și un venit estimat la 3,6 mil. de euro. Alte puncte importante sunt Ștefăneștii de Jos (59.000 mp), Almăj – Craiova (58.000 mp) și Roman (peste 68.000 mp).

România reprezintă aproape 19% din valoarea totală justă a portofoliului companiei, după cum mai reiese din datele prezentate de companie, care mai arată că penetrarea comerțului electronic ajunge la 10%, ceea ce susține cererea pentru spații logistice și depozite.

Care este rata de preînchiriere a proiectelor în construcție?

În prima jumătate a anului 2025, compania a semnat peste 300.000 mp de noi contracte de închiriere, pentru spații existente, proiecte în dezvoltare și proiecte noi preînchiriere, fără a include reînnoirile. Rata de preînchiriere a proiectelor în construcție a urcat la 75%, față de 60% la sfârșitul lui 2024, iar noile contracte s-au semnat la nivelul chiriei de piață, se menționează în raportul financiar pentru prima jumătate a anului 2025.

În aceeași perioadă, au fost livrate aproximativ 125.000 mp de proiecte complet închiriate. La 30 iunie 2025, rata de ocupare a portofoliului a fost de 97,3%, ușor sub nivelul de 98% de la finalul lui 2024.

Cererea pentru spații logistice începe să se stabilizeze după câțiva ani de creștere, dar la un nivel mai scăzut decât în trecut, iar deciziile clienților sunt influențate de evoluțiile geopolitice și macroeconomice, arată belgienii în raport. Pe termen lung, cererea este susținută de disponibilitatea redusă de spațiu și terenuri, de tendințele de deglobalizare și de concentrarea clienților pe sectoare rezistente, precum alimente, farmaceutice, e-commerce și bunuri de larg consum.

În prima jumătate a anului, WDP a semnat investiții de aproximativ 440 milioane de euro, pentru proiecte noi preînchiriere, achiziții și investiții în energie, cu un randament net operațional estimat la 6,8%. Acestea fac parte dintr-un plan mai amplu de investiții de 800 milioane de euro pentru 2025, potrivit belgienilor.

