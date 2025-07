Tranziție, reformă, austeritate

De la ea am învățat că adezivii conțin niște compuși volatili, cum ar fi toluenul, xilenul, acetona, etilbenzena și alții. Acești compuși sunt eliberați în aer în timpul aplicării adezivului și în timpul uscării acestuia. Expunerea prelungită, fără mijloace de protecție adecvate, cauzează lucrătorilor probleme serioase de sănătate: iritații ale ochilor, pielii, căilor respiratorii, probleme privind funcționarea sistemului nervos central.

Hușana din Huși a fost înființată în 1968, când rușii și aliații din Pactul de la Varșovia (URSS, Bulgaria, Polonia, Ungaria și Germania de Est) au invadat Cehoslovacia (Primăvara de la Praga), iar Ceaușescu a ținut celebrul discurs de condamnare a „amestecului“ în treburile interne ale unei țări socialiste prietene. Atunci, a fost năvală mare cu înscrierile în PCR, chiar din rândurile intelectualilor. Alături de Clujana din Cluj-Napoca, Vulcan din București, Argeșul din Pitești, Victoria din Bacău, Muncitorul din Oradea, Hușana a fost un nume greu al industriei românești în perioada comunistă. Industria încălțămintei din România a fost destul de bine dezvoltată. Fabricile de încălțăminte produceau atât pentru satisfacerea pieței interne, cât și pentru export. Tot Hușul se încălța cu pantofi de la Hușana. Până prin 1994, nu-mi amintesc să fi purtat vreodată încâlțăminte din materiale sintetice, doar papuci fabricați din piele naturală. După 1990, aceste fabrici au fost prăduite, privatizate vicios și, într-un final, închise. În anii ’90, Hușana a fost preluată de firma Carmens, o companie românească din domeniul încălțămintei. Ulterior, Carmens a fost achiziționată de un grup de investitori italieni. Aceștia au concediat inginerii, tehnicienii și tot ce însemna personal TESA. În fabrică au rămas doar muncitorii, care lucrau în sistem loan, salarizați precar, exploatați de-a dreptul.

Cu toate că lucra într-un mediu toxic, i-a dus dorul mult timp după disponibilizare. S-a întâmplat prin anii ʼ90, când eu eram la Liceu și frate-miu la Generală. A mai lucrat pe la privați o perioadă, pe salarii de doi lei, apoi s-a pensionat anticipat. După minunata Revoluție anticomunistă din decembrie 1989, odată cu speranțele unei societăți libere și prospere, au apărut problemele. La Hușana s-a întâmplat ceea ce mai peste tot în țară s-a petrecut cu întreprinderile proprietate de stat. Directorimea postcomunistă a devenit antreprenoare pe banii statului, ulterior s-a implicat în politică, unii dintre acești manageri au ajuns stâlpii noului regim, „miliardarii de carton”. Hușana a continuat să producă pe stoc sau stocurile au fost valorificate aiurea, fără să se mai încaseze contra-valoarea mărfii vândute. Tirurile cu papuci plecau la export, dar banii nu mai intrau în conturile fabricii. Așa au fost devalizate unele întreprinderi. Banii au intrat în buzunarele directorimii complice cu politicienii vremii. Întreprinderile au acumulat datorii, unele au fost lichitate, altele au fost privatizate. În momentul de față, la Hușana cântă cucuveaua…

Până în 1990, tata a lucrat în construcții și instalații, la antrepriza de la Huși. A fost maistru instalator, cu liceul la seral și școala de maiștri de instalații absolvită la București. Datorită meseriei sale, am avut de-ale gurii pe vremea lui Ceaușescu. Cine n-avea nevoie de un instalator pricepuit, atunci și acum? În biblioteca mea se găsește Ghidul Instalatorului, o carte voluminoasă, tipărită pe foiță subțire, asemănătoare cu cea folosită la tipărirea Bibliei. Tata mi-a spus că acest cărțoi trebuia știut pe dinafară, la care se adăugau și competențele practice, pentru a obține diploma de maistru. Cred că, astăzi, dacă aș cere studenților mei să învețe un cărțoi de 500 de pagini, m-ar reclama la decanul facultății. Așa au fost vremurile, nu sunt neapărat nostalgic, așa povestesc. Mi-e dor de tata… După revoluție n-a prea avut de lucru în oraș. Unii i-au propus să se privatizeze cu banii strânși pentru achiziționarea unui televizor color. Ideea era că, în afară de niște bani cu care să înființeze o firmă, ar mai fi trebuit să se implice în „extragerea” unor plăci de prefabricate din șantier, niște lăzi cu scule, apoi să atragă muncitorii loiali în întreprinderea privată. Tata era mai așa, mai comunist din fire, ținea cu oamenii, nu agrea privatizarea pe activele statului. Era cinstit, prea cinstit… Pentru a ne ține în facultate, pe mine și pe frate-miu, a ajuns să lucreze la combinatul de la Krivoi Rog din Ucraina.

În 1983, Ucraina a decis să construiască un combinat pentru îmbogățirea minereurilor acide, împreună cu România și alte cinci state din blocul comunist. România s-a angajat să investească aproximativ 800 de milioane de dolari, reprezentând mai mult de 26% din valoarea totală a combinatului. Cele patru mari companii românești – Arcif, Arcom, Uzinexportimport și Ipromet – au construit nu doar combinatul, ci și un oraș complet la Krivoi Rog, incluzând blocuri de locuințe, grădinițe și școli. Ucraina urma să plătească România în pelete de minereu, care ar fi fost folosite de Sidex Galați. Deși construcția trebuia să fie finalizată în 1992, lucrările au fost oprite în 1990, când se realizaseră deja 80-90% din lucrări, iar România investise 800 de milioane de dolari. Ulterior, termenul de finalizare a fost amânat, iar în 1998, lucrările au fost oprite de autoritățile ucrainene. Statul român s-a ales cu investiții inutile, fără niciun beneficiu concret din acest proiect. Daună totală, cum ar spune unii. În fine, tata a muncit vreo cinci ani la Krivoi Rog. Mama făcea economie, era grijulie cu cheltuielile, până și pâinea o cocea la soba din apartament, construită de tata înainte de 1989, ca să nu înghețăm de frig la propriu. Când le spun fetelor mele toate acestea, câte au fost și câte au urmat, pare că povestesc un roman istoric. Cum să mănânci pâine coaptă în sobă, să împarți un ou fiert cu fratele tău, o felie de parizer, așezat pe o felie de pâine, peste care întindeam o lingură de muștar… Ăsta era hamburgerul nostru, în comunism și în primii ani din postcomunism.

L-a mâncat cancerul. Tata s-a prăpădit înainte de a ieși la pensie. La 60 de ani, încă era un bărbat prezentabil. Mama a suferit enorm, văzându-l din ce în ce mai ofilit. Când a murit, era o umbră a bărbatului de odinioară, numai pielea și oasele au rămăs din el… și luciditatea. Din păcate, morfina nu prea și-a făcut efectul. Așa că, a tras-o cu vârf și îndesat, săracul! Despre experiența din spitelele ieșene…. Cel mai mult a durut lipsa de empatie. Aveam funcție atunci, l-am sunat pe Raed Arafat, să mă ajute cu o consultație la profesorul Irinel Popescu. Tata a refuzat să meargă la Fundeni. N-a fost de acord să cheltuie și banii de înmormântare sau să ne creeze nouă, băieților, datorii. I-am spus că nu trebuie să dea bani, că ne descurcăm noi. Chestia asta m-a durat oarecum. Aș fi vrut să-i arăt că sunt cineva, că s-a ales ceva de munca lui și că pot să-l ajut. Așa a fost el, nu dorea favoruri, ținea la casă, la puținul agonist. Credea că dacă merge la Fundeni, mama o să rămână cu datorii. Sănătatea e pe bani, măi băieți, ne spunea el.

Tata era foarte generos, ținea mult la familie, la oamenii cu care lucra. Era comunist în felul său, cred că am mai spus asta, dar credea în democrație și libertate. Influențat de mine, care am absolvit Sociologia și Politologia cu o teză despre Liberalism și partidele politice liberale, a tot votat cu Dreapta. La un moment dat, mi-a spus: „măi, nu știu cum se face, dar băieții ăștia ai tăi aduc numai nenorociri peste noi”. Era foarte dezamăgit de tot ceea ce s-a întâmplat după 1990. Credea că meritul, munca și efortul personal vor fi recompensate cumva de noua orânduire. Tranziția și reforma nu însemnau altceva pentru tata decât șmecherie, combinații pe bani publici, afaceri cu statul, parvenitism. Într-un cuvânt „golăneală”. Tranziţia de la comunism la capitalism, de la dictatură la democraţie, de la economia planificată de stat la economia de piaţă a adus multe suferinţe peste familia mea. Cei care lucrau în administrație, sănătate, învățământ, securitate și apărare au boierit atunci și acum. Dar eu nu mi-am pierdut încrederea în democrație și libertate. Dimpotrivă, am ajuns și autor de cărți în care discut despre democrație, democratizare, consolidare democratică. Cărțile citite pot schimba lumea, lumea noastră și a celor din jur, nu-i așa?

Tata ar fi avut o pensie bunicică, dar n-a mai apucat să mănânce din ea. Avea și el niște economii puse deoparte, care s-au topit cu înmormântarea și praznicele care au urmat. Mama a vântul apartamentul cu trei camere în care stăteau și s-a mutat într-o garsonieră. După ce a murit tata, a plecat la muncă în Italia, ca asistent personal al unor persoane vârstnice. A muncit cu forme legale, a avut noroc de oameni buni, și a mai câștigat niște bănuiți pentru pensie. Dar tot nu-i ajung banii. Dă slavă lui Dumnezeu că Bolojan nu i-a tăiat pensia, care e sub 3000 de lei. Dar mi-a tăiat mie salariul, care și așa nu era mare la Statistică. Parcă mi-a tăiat numai mie, a tăiat la toți bugetarii, dar depinde din ce și cât tai. Am pierdut circa 1000 de lei, asta e, dacă trebuie să refacem echilibrele macroecomice, să salvăm țara de la intrarea în incapacitate de plată. Oricum nu stăteam eu în salariul de la Statistică, mai țin ore, mai un proiect de cercetare. Nu mă plâng, mă rog să mă țină Dumnezeu sănătos, vorba bunicii mele: „nepoate, dacă suntem sănătoși, o scoatem noi la capăt”. Doamne, ce dor mi-e de bunica!

În drum spre Bohotin, mama mă roagă să oprim într-un hipermarket, să cumpere ceea ce nu crește în grădină. Eu plimb căruțul printre rafturi, ea târâie un picior afectat de gonartroză (artroza genunchiului), acea boală degenerativă a articulației genunchiului caracterizată prin uzura progresivă a cartilajului și inflamația articulației. După cum probabil știți, gonartoza este afecțiunea aceea comună, mai ales la persoanele vârstnice, care duce la durere, rigiditate și limitarea mobilității genunchiului. Bătrânețe, haine grele… Mama pune cu voluptate tot felul de produse alimentare, majoritatea din carne, în căruțul dirijat de mine. Știe ea ceva… Mă cunoaște, semăn cu tata, sunt generos, plătesc cu plasticul din dotare. Ce contează că mi-a tăiat Bolojan din salariu, ai sau n-ai, sari cu banul când vine vorba de părinți. Așa cum și-au rupt ei de la gură să mă țină în facultate, așa și eu decontez acum. Așa e mersul lucrurilor.

Ajungem la Bohotin. Pisicile și cățeii sar pe ea de bucurie. Le-a cumpărat cronțonele. Toată lumea trebuie să mănânce o bucățică bună. Cu animalele de casă am crescut, cu ele ne petrecem. Mama scoate dintr-o sacoșă o groază de cutii de medicamente. Are un fel de dulăpior din plastic, cu rafturi pentru fiecare din zilele săptămânii, unde pune toate pastilele fără de care, cum spuneam, viața ei ar fi extrem de chinuită, chiar imposibilă. Cutiuțile acestea îmi aduc aminte de pandemie, când căutam ca disperatul Euthyrox, un medicament pe bază de levotiroxina sodică, care de fapt e un hormon tiroidian de sinteză utilizat în tratamentul afecţiunilor glandei tiroide. Mama nu mai are glanda tiroidă, i-a fost extirpată cu ceva ani în urmă, fiind suspectă de cancer. I-a trecut glonțul pe lângă ureche, cum se mai spune. În timp ce face socoteala la toate medicamentele cumpărate, mă întreabă de ce trebuie să trecem iarăși printr-o perioadă de austeritate, de ce nu sunt bani, de ce Bolojan taie salarii și pensii. Îi spun să cei dinaintea sa au făcut praf bugetul țării, că au dat în stânga și-n dreapta, fără limită, că am trăit pe datorie. Mama îmi spune că a mai auzit placa aceasta. S-a săturat de tranziție, reforme și austeritate. Ce să mai spun, cu toții ne-am săturat, dar nu ne crede nimeni.

Ciprian Iftimoaei este conferențiar universitar doctor în cadrul Facultății de Științe Politice și Administrative, Universitatea „Petre Andrei” din Iași

