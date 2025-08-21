Traseul de weekend – Idee de drumeție prin Codrii Iașului: de la Gara Bârnova în satul Hadâmbu

De ce să străbați un drum până la mănăstirile din Bucovina, când poți ajunge pe jos, pe un traseu de aproximativ 14 kilometri, chiar la Mănăstirea Hadâmbu?

Este ocazia perfectă să îți dedici o zi doar ție, pentru a te reconecta cu natura. „Ziarul de Iași” propune acest nou traseu prin Codrii Iașului, recomandat celor care au deja puțină experiență și antrenament în drumeții.

Traseul Gara Bârnova – Sat Hadâmbu este marcat cu bandă albastră, are o lungime de 11 km, durează aproximativ 3,5-4 ore, iar diferența de nivel este de 130 metri. Este un traseu plăcut, de dificultate medie, care face legătura între Gara Bârnova și satul Hadâmbu. Traseul de oprește în satul Hadâmbu, nu ajunge până la Mănăstirea Hadâmbu, însă cei care doresc pot continua drumul pentru încă 3 kilometri. Harta traseului poate fi accesată AICI.

Unde începe traseul

Plecarea se face din spatele Gării Bârnova, unde se află un stâlp de beton pe care sunt indicate marcajele tuturor traseelor ce pleacă din acest punct. De aici urmezi spre dreapta drumul nemodernizat care merge paralel cu linia ferată și trece prin spatele unui canton feroviar.

După un timp, drumul virează la stânga, se depărtează de calea ferată și urcă ușor pe o porțiune de aproximativ 90 m, până când ajunge în DC 51, drum asfaltat ce merge spre satul Poiana cu Cetate, care face aici o curbă strânsă.

Continui spre dreapta pe DC 51, coborând pentru a trece pe sub calea ferată. La circa 870 m de la intersecție ajungi la DJ 248 Iași – Vaslui, care descrie o curbă largă.

Urmezi șoseaua spre dreapta, în direcția Iași, și după încă 200 m de coborâre vei observa marcajul cu bandă albastră, aplicat pe spatele unor indicatoare rutiere aflate pe partea stângă a sensului tău de mers.

În total, de la gară până în acest punct sunt aproximativ 2 km, ce pot parcurși în circa 40 de minute.

Stânga sau dreapta?

Părăsești șoseaua spre stânga și urmezi un drum de exploatare care traversează un versant despădurit. După aproximativ 150 m, faci o deviere ușoară tot spre stânga și părăsești drumul principal. Urcușul continuă pe un drum înierbat ce străbate printre copaci rari și arbuști, iar după încă 300 m ajungi pe un drum forestier bine conturat, situat pe o culme.

De aici virezi strâns la stânga și urmezi drumul larg timp de circa 550 m prin pădure, până când ieși într-o poiană întinsă, aflată chiar în spatele unei case din satul Bordea. La marginea poienii, pe limita dintre pădure și luminiș, traseul continuă pe un drum de căruță, pe un platou. Pădurea din dreapta este tânără și rară, iar spre stânga, în vale, se zărește satul Bordea. În depărtare vei zări sfera metalică a Observatorului meteo Bârnova.

După circa 800 m de mers pe acest platou relativ neted, începi un urcuș mai susținut, tot pe la liziera pădurii. Spre stânga panta devine tot mai abruptă și accidentată, cu trunchiuri rămase dintr-o pădure retezată. În vale se conturează satul Cărbunari. Traseul urcă pe un drum denivelat aproximativ 1,1 km, până ce atingi culmea la 350 m altitudine – cel mai înalt punct al itinerariului. Aici se încheie întinsul islaz din stânga, iar poteca își schimbă direcția, virând la dreapta în pădure.

În total, distanța dintre șosea și acest punct este de aproximativ 3 km, parcurși în puțin peste o oră.

Dacă ai ajuns până aici, mai poți un pic

De aici, traseul urmează doar pădurea Valea Carului, coborând când lin, când mai accentuat. Poteca se transformă într-o adevărată alee, străbătând la început o pădure bătrână și misterioasă, unde unii arbori au forme bizare. Atmosfera liniștită și aerul curat fac din acest segment o plăcere pentru drumeț.

După aproximativ 1 km de mers drept, cărarea devine sinuoasă, cu numeroase și bruște schimbări de direcție, într-o coborâre mai abruptă, menită să traverseze albii secate într-un relief accidentat. Virajele sunt însă bine marcate cu săgeți pictate pe trunchiurile copacilor.

Pe alocuri, ramurile copacilor se arcuiesc și formează adevărate bolți verzi deasupra potecii. În drum, lași în stânga o hrănitoare pentru animale și în dreapta o fântână zidită în piatră, dar cu apă nepotabilă.

După circa 2,4 km de coborâre în serpentine, traseul se orientează direct în vale, intersectând mai multe drumuri de exploatare. La încă 700 m cotește brusc la dreapta, într-un punct unde e ușor să greșești dacă nu observi o săgeată discretă. Apoi întâlnești un alt drum forestier și, după încă 130 m, faci legătura cu DF Mogoșești – Poiana Șcheii.

De pe culme până aici ai parcurs 3,1 km, într-un timp de aproximativ o oră.

Aproape ai ajuns!

Urmezi spre dreapta drumul forestier și mergi aproximativ 350 m, până când acesta cotește din nou la dreapta. Atenție: și aici săgeata indicatoare este mai greu de observat. În acest punct virezi la stânga și începi un urcuș printr-o pădure tânără și deasă. După circa 570 m, poteca iese la marginea pădurii, deschizându-se spre un ogor întins, cu satul Hadâmbu vizibil în vale.

Cobori lin pe un drum de căruță ce traversează ogorul, treci peste pârâul Stavnic și, după aproximativ 1,7 km, intri în sat pe o uliță care te conduce către DJ 248 B, nemodernizat în acest sector.

Urmezi acest drum spre dreapta, iar după 560 m de urcuș ușor ajungi în centrul satului Hadâmbu, la o intersecție de unde șoseaua către Mănăstirea Hadâmbu se desprinde spre stânga.

În total, porțiunea dintre drumul forestier și sat măsoară 3 km și se parcurge în circa o oră. De aici poți continua traseul pe lângă stejarii seculari din Hadâmbu, iar după încă 3 km ajungi la Mănăstirea Hadâmbu.

Traseul a fost descris în urmă cu câțiva ani de medicul Iustin Mihailov, care a realizat și harta acestuia

Sursă foto: Iustin Mihailov

