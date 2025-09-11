Traseul de weekend, propunerea ZDI – Escapadă în Durău: Cabana Dochia, Vârful Toaca, Cascada Duruitoarea, lacul Bicaz

Nu ai fost încă la Durău? Posibil să fie cea mai cunoscută stațiune montană din zona Moldovei, situată în județul Neamț, la poalele masivului Ceahlău. Aici, natura se împletește cu legendele Dochiei, cu poveștile de la Cabana Dochia și cu atracțiile spectaculoase precum Cascada Duruitoarea sau Vârful Toaca, la care ajungi urcând cele 519 trepte.

De la Iași până la Durău sunt aproximativ 160 de kilometri, iar zona poate fi explorată într-o excursie de o zi sau într-un weekend prelungit. Pasionații de natură au la dispoziție și campinguri, cum ar fi Camping Leon, Camping Ursuleț sau Camping Ceahlău – o experiență ce merită încercată cel puțin o dată. Ce poate fi mai frumos decât să te trezești dimineața cu priveliște directă spre vârful muntelui?

Trasee montane pentru iubitorii de drumeții: spre Cabana Dochia și Vârful Toaca

Unul dintre cele mai populare trasee pornește din Stațiunea Durău și ajunge la Cabana Dochia, trecând pe lângă Cabana Fântânele, Cușma Dorobanțului, Stânca Panaghiei și Vârful Lespezi. Este marcat cu bandă roșie și durează aproximativ șapte ore dus-întors, având un grad de dificultate mediu. În drum spre Cabana Dochia, turiștii pot urca și spre Vârful Toaca (1.904 m).

O altă variantă de a ajunge la Cabana Dochia, marcată cu cruce roșie, trece prin Poiana Viezuri, Cascada Duruitoarea și Piciorul Șchiop, oferind ocazia de a admira celebra cascadă de 25 de metri înălțime. Spre aceeași atracție naturală se poate ajunge și pe traseul cu triunghi galben, care pornește de la Cabana Fântânele.

Știai că…?

Cabana Dochia, situată la altitudinea de 1.750 de metri, oferă o panoramă largă spre est, sud-est și sud, fiind principala cabană din Munții Ceahlău și singura opțiune de cazare aflată la mare înălțime. Cabana are statutul de prima unitate turistică ridicată în Carpații Răsăriteni.

Cascada Duruitoarea, aflată în Masivul Ceahlău, este declarată monument al naturii și se bucură de statut de arie protejată de interes național. Apa cade de la aproape 25 de metri înălțime, fiind împărțită în două trepte: una superioară, de circa 20 de metri, și alta inferioară, de aproximativ 5 metri. Numele cascadei provine de la vuietul puternic și continuu al apei, care devine cu atât mai impresionant atunci când debitul este ridicat.

Vârful Toaca, aflat la 1.904 metri altitudine, este al doilea ca înălțime din Masivul Ceahlău, după Ocolașul Mare. Deși nu deține recordul de altitudine, rămâne cea mai cunoscută atracție a zonei datorită formei sale piramidale, care îi conferă un aspect unic. În vârf se află stația meteorologică Toaca, accesibilă prin celebra scară de 519 trepte, devenită un simbol al Ceahlăului.

Unul dintre cele mai fascinante spectacole naturale din Masivul Ceahlău are loc chiar pe Vârful Toaca. În fiecare dimineață, la răsăritul soarelui, lumina formează o umbră perfect triunghiulară, cunoscută sub numele de „piramida holografică”. Acest fenomen unic, care durează câteva minute, face să pară că vârful muntelui proiectează o piramidă uriașă peste munți și văi.

Plimbări cu barca pe lacul Bicaz

La doar 10 minute de mers cu mașina din centrul stațiunii Durău, debarcaderul Ceahlău oferă excursii și plimbări pe lacul Bicaz. O plimbare de jumătate de oră cu barca costă în jur de 30 de lei de persoană. Zona este potrivită și pentru picnicuri sau camping.

Mănăstirea Durău și icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului

Ridicată pe ruinele unui vechi schit atestat în 1779, Mănăstirea Durău are pereții pictați în ceară de Nicolae Tonitza și ucenicii săi. Lăcașul adăpostește o icoană a Maicii Domnului din secolul al XVIII-lea, considerată făcătoare de minuni.

Această icoană este aşezată în partea stângă a naosului bisericii mari a mănăstirii. Conform unor însemnări din istoricul Mănăstirii Durău, se atestă faptul că icoana Maicii Domnului provine de la vechiul schit Sihăstria Ceahlăului.

Distracție pentru întreaga familie la Durău Park

Pe lângă natură, Durău oferă și adrenalină. Durău Park pune la dispoziție numeroase atracții precum sania de vară, tubbing, mountaincart, bungee jumping, trambuline sau carusele. Accesul se face pe baza unui sistem de puncte: două puncte costă 25 lei, cinci puncte 50 lei, iar zece puncte 85 lei etc. De exemplu, o tură cu sania de vară valorează două puncte.

Pe unde te mai plimbi?

Fie că mergeți spre destinație sau vă întoarceți, merită să faceți o oprire în Târgu Neamț. Aici puteți vizita Cetatea Neamțului, Zimbrăria, Centrul de Vizitare al Parcului Natural Vânători-Neamț, Casa Memorială „Ion Creangă” din Humulești, dar și multe alte obiective turistice din împrejurimi. „Ziarul de Iași” a realizat și un traseu prin județul Neamț. Descoperă traseul AICI.

Dacă ai trecut deja pe la aceste atracții, o alternativă la fel de interesantă este o escapadă la Piatra Neamț, aflată la doar 70 de kilometri de Durău. Află AICI ce ai putea vizita în zonă. Îți dăm câteva indicii: telegondola, Vârful Cozla, Dealul „Pietricica”, Lacul Bâtca Doamnei și Turnul lui Ștefan cel Mare.

