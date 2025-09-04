Traseul de weekend, propunerea ZDI – Escapadă în Piatra Neamț: telegondola, Vârful Cozla, Dealul „Pietricica”, Lacul Bâtca Doamnei și Turnul lui Ștefan cel Mare

Telegondolă, caiace, hidrobiciclete, trasee accesibile pentru drumeție și o mulțime de obiective culturale – toate acestea sunt la Piatra Neamț. Știi care e cel mai mare avantaj? Se află la doar 130 de kilometri de Iași, ceea ce transformă destinația într-o alegere ideală atât pentru o vacanță scurtă, cât și pentru o escapadă de weekend. Ai activități de dimineață până seara, indiferent dacă preferi aventura, relaxarea sau descoperirea istoriei.

În centrul orașului, în Piața Libertății, se află Ansamblul medieval „Curtea Domnească”, care adăpostește opt atracții importante: Turnul lui Ștefan cel Mare, Muzeul de Artă, Muzeul de Etnografie, Muzeul de Artă Eneolitică „Cucuteni”, Pivnița 1, Pivnița 2, Zidul Medieval al Cetății și Biserica „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”. Tot în apropiere se află Parcul Tineretului.

Apoi, poți continua cu o plimbare cu telegondola până pe vârful Cozla, iar după aceea merită să urci și pe Dealul „Pietricica” pentru a vedea panorama orașului. La final poți încerca o aventură pe apă, cu caiacul sau hidrobicicleta, pe Lacul Bâtca Doamnei.

Telegondola Piatra Neamț și Vârful Cozla

Telegondola este una dintre atracțiile-cheie ale orașului. Traseul de aproape doi km trece pe deasupra blocurilor și urcă până pe vârful muntelui Cozla, unde se află și pârtia de schi. Cel mai înalt stâlp are 64 de metri, iar priveliștea este asupra orașului, a lacului Bâtca Doamnei și a Ceahlăului.

Program: luni, marți, joi, vineri, sâmbătă, duminică (10.00-20.00); miercuri (12.00-20.00);

luni, marți, joi, vineri, sâmbătă, duminică (10.00-20.00); miercuri (12.00-20.00); Bilet: adult – 45 lei/urcare+coborâre sau 25 lei/o singură direcție; copii 5-14 ani – 25 lei/urcare+coborâre sau 20 lei/o singură direcție.

Traseu spre Vârful Cozla

Dacă nu vrei să urci cu telegondola, traseul marcat „Cozla Trei Căldări” (bandă albastră) este o opțiune accesibilă. Traseul are doar 5 km, diferență de nivel de 160 m și poate fi parcurs în aproximativ o oră și un sfert. În plus, dificultatea este foarte scăzută. Altitudinea maximă este de 650 de metri la Stânca Trei Căldări.

Dacă iei telegondola, vei mai avea de parcurs doar 35 de minute de la stație până la Stânca Trei Căldări.

Dealul „Pietricica” și Mănăstirea Pietricica

Dealul Pietricica este un punct de belvedere emblematic al orașului, aflat la 590 m altitudine. Traseul pornește din centrul orașului și durează circa o oră, iar de la Mănăstirea Pietricica se ajunge în doar 15-20 de minute. Dealul este parte a lanțului muntos Pietricica, ce aparține de Subcarpații Moldovei, și se află la est de orașul Piatra Neamț.

Cum ajungi acolo?

Cu mașina: acces pe strada Petru Movilă

Pe jos: trasee marcate din centru

Cu autobuzul: linii locale până la baza dealului

Cu bicicleta: acces facil până la poalele dealului

Traseul până la punctul de belvedere se face pe un drum forestier nemarcat. La prima bifurcație faci dreapta, iar după ce întâlnești o cruce de lemn intri pe o potecă prin pădure pentru aproximativ 50 de metri. Drumul te scoate deasupra unei stânci uriașe de unde poate fi admirat orașul Piatra Neamț și împrejurimile acestuia.

Lacul Bâtca Doamnei

Lacul de acumulare Bâtca Doamnei format în 1962 prin bararea râului Bistrița este locul ideal pentru relaxare activă. Lacul are o suprafață de 235 ha, lungime maximă de 3200 m, lățime maximă de 1050 m și adâncime maximă de 15,5 m. La baza lacului se află „La Caiace”, de unde poți închiria caiace și hidrobiciclete.

Turnul lui Ștefan cel Mare

Ridicat în 1499, Turnul lui Ștefan cel Mare domină Piața Libertății. Turnul a fost zidit la un an după construcţia bisericii. În camera clopotelor, se regăsesc patru clopote: cel mare, din secolul al XVII-lea, având o sonoritate unică, unul din secolul al-XIX-lea şi încă două clopote care sunt turnate recent.

Muzeul de Artă

Clădirea în care se află Muzeul de Artă a fost construită în anul 1930 cu destinația de școală, iar din anul 1980 a devenit sediul acestui muzeu.

Program : aprilie-septembrie: 10.00-18.00; octombrie-martie: 9.00-17.00; luni: închis

: aprilie-septembrie: 10.00-18.00; octombrie-martie: 9.00-17.00; luni: închis Bilet: 16 lei/adult; 4 lei/elev; 8 lei/studenți, grup adulți; Pachet „Curtea Domnească” (5 muzee) – 40 lei/adult; 20 lei/grupuri adulți și studenți; 10 lei/elevi, preșcolari;

Muzeul de Artă Eneolitică „Cucuteni”

Inaugurat în 2005, este primul muzeu din România dedicat culturii Cucuteni. Aici sunt expuse obiecte de artă decorativă aplicate pe vase și obiecte de artă figurativă – plastică, antropomorfă si zoomorfă, din toate fazele de dezvoltare a Culturilor Precucuteni-Cucuteni.

Program : aprilie-septembrie: 10.00-18.00; octombrie-martie: 9.00-17.00; luni: închis

: aprilie-septembrie: 10.00-18.00; octombrie-martie: 9.00-17.00; luni: închis Bilet: 16 lei/adult; 4 lei/elev; 8 lei/studenți, grup adulți; Pachet „Curtea Domnească” (5 muzee) – 40 lei/adult; 20 lei/grupuri adulți și studenți; 10 lei/elevi, preșcolari;

Muzeul de Etnografie

Muzeul de Etnografie este un muzeu mic, dar valoros, care expune porturi tradiționale, obiecte de artă populară și ustensile gospodărești din zona Moldovei.

Program : aprilie-septembrie: 10.00-18.00; octombrie-martie: 9.00-17.00; luni: închis

: aprilie-septembrie: 10.00-18.00; octombrie-martie: 9.00-17.00; luni: închis Bilet: 16 lei/adult; 4 lei/elev; 8 lei/studenți, grup adulți; Pachet „Curtea Domnească” (5 muzee) – 40 lei/adult; 20 lei/grupuri adulți și studenți; 10 lei/elevi, preșcolari;

Pivnița 1 de la Curtea Domnească

Pivnița I a Curții Domnești face parte din vechile beciuri ale complexului medieval, datând din aceeași perioadă cu Biserica Domnească și Turnul lui Ștefan cel Mare. Descoperită în urma săpăturilor arheologice desfășurate în anii 1954-1955, pivnița a devenit astăzi spațiu expozițional.

Vizitatorii pot admira aici artefacte descoperite în perimetrul Curții Domnești – monede, obiecte de podoabă și accesorii vestimentare. Totodată, este reconstituit echipamentul militar medieval, cu platoșe, coifuri, scuturi, cămăși de zale și arme precum spade, săbii, topoare sau arcuri cu săgeți.

Program : aprilie-septembrie: 10.00-18.00; octombrie-martie: 9.00-17.00; luni: închis

: aprilie-septembrie: 10.00-18.00; octombrie-martie: 9.00-17.00; luni: închis Bilet: 16 lei/adult; 4 lei/elev; 8 lei/studenți, grup adulți; Pachet „Curtea Domnească” (5 muzee) – 40 lei/adult; 20 lei/grupuri adulți și studenți; 10 lei/elevi, preșcolari.

Pivnița 2 de la Curtea Domnească

Descoperită în 2011 și deschisă publicului în 2016, Pivnița 2 datează din secolul al XVIII-lea și suprapune alte două pivnițe mai vechi, inclusiv din epoca lui Alexandru cel Bun și Ștefan cel Mare. Se crede că aici se păstrau butoaiele cu vin ale domnitorilor Moldovei.

Biserica „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”

Ridicată în 1498 din piatră, Biserica „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” impresionează prin dimensiunile sale și prin decorațiile ceramice smălțuite, păstrate aproape intacte. A fost ridicată în vremea lui Ștefan cel Mare.

