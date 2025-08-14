Traseul de weekend: propunerea ZDI – Escapadă la Gura Humorului. Sanie de vară, Mega Tiroliana, Satul Hobbiților, Fântâna Muzicală

La doar câteva ore distanță de Iași, Gura Humorului te întâmpină cu o paletă variată de activități: de la sanie de vară, plimbare cu telescaunul și mega tiroliană, până la spectacolul de lumini al Fântânii Muzicale, magia Satului Hobbiților, trasee prin pădure și provocările din Parcul Aventura. În apropiere, te așteaptă și obiective precum Mănăstirea Voroneț, Mănăstirea Humorului sau Salina Cacica. Fie că plănuiești o escapadă de o zi sau un sejur de două-trei zile, opțiunile sunt nenumărate.

Cu mașina, distanța dintre Iași și Gura Humorului este de aproximativ 150 de kilometri, dacă alegi drumul prin Pașcani-Moțca. Poți opta și pentru tren: sâmbăta, de exemplu, există patru curse, între orele 5:57 și 21:22, cu un tarif de 73 lei/adult (este indicat să verifici orarul înainte de plecare, întrucât poate varia în funcție de sezon).

„Ziarul de Iași” îți propune un traseu din Iași până la Gura Humorului, cu opriri în cele mai atractive puncte turistice din zonă.

Parcul Ariniș

Parcul Ariniș este „inima verde” a stațiunii Gura Humorului, loc de promenadă, picnic, sport sau start pentru aventuri precum tiroliana și telescaunul. Accesul este gratuit în parc, însă fiecare atracție și activitate are un cost separat.

Plimbare cu telescaunul – Pârtia Șoimul

Telescaunul oferă o călătorie în vârful pârtiei Șoimul, cu priveliște spre masivele ce străjuiesc zona. Odată ajuns pe platoul din vârful pârtiei de schi, poți urca în turnul panoramic. De aici, ai libertatea de a coborî pe jos sau de a face drumeții în vârful muntelui.

Program: sâmbătă-duminică (12.00-18.00)

sâmbătă-duminică (12.00-18.00) Preț bilet: 30 lei/adult/urcare+coborâre; 20 lei/copii 4-14 ani/urcare+coborâre; gratuit/copii 0-4 ani

Mega Tiroliana – Parcul Ariniș

Mega Tiroliana din Gura Humorului are o lungime de peste 2 kilometri, o diferență de nivel de 320 de metri și viteze ce pot atinge 150 km/h. Accesul se face cu telescaunul (30 lei/adult, 20 lei/copil), iar punctul de plecare se află în vârful pârtiei Șoimul.

După urcarea cu telescaunul, urmează un traseu scurt, de aproximativ 300 de metri, până la platforma de lansare. Aici, echipa de instructaj te echipează și te pregătește pentru zbor. Urmează două minute și de „zbor” peste păduri, de-a lungul pârtiei de schi, traversând Râul Moldova și podul pietonal, pentru a ateriza direct în Parcul Ariniș, acolo unde se află stația de sosire.

Program: luni-sâmbătă (10.00-19.00), duminică (11.00-19.00)

luni-sâmbătă (10.00-19.00), duminică (11.00-19.00) Preț bilet: varianta clasic (șezut) – 110 lei; varianta Superman (orizontal) – 160 lei

Sania de vară – Forest Coaster

Sania de vară Forest Coaster a fost inaugurată în vara anului 2025, iar traseul ajunge la 1,4 km.

Program: luni-joi (10.00-19.00), vineri-duminică (10.00-20.00)

luni-joi (10.00-19.00), vineri-duminică (10.00-20.00) Preț bilet: urcare individuală – 50 lei, urcare dublă (adult + copil 3-7 ani/sub 1,35 m) – 80 lei, copii cu înălțimea mai mică de 1,35 m – 30 de lei.

Satul Hobbiților

Satul Hobbiților sau satul piticilor este format din căsuțe tematice, un castel și un labirint într-un decor de poveste pentru cei mici.

Program: luni-duminică 11.00-19.00

luni-duminică 11.00-19.00 Acces gratuit

Fântâna Muzicală

La Fântâna Muzicală vei avea parte de spectacol de apă, lumină și muzică în fiecare weekend de vară.

Program: vineri-duminică (20.30-21.30)

vineri-duminică (20.30-21.30) Acces gratuit

Traseu montan: Gura Humorului – Piatra Șoimului – Turnul de Observare – Gura Humorului

Cu o diferență de nivel de aproximativ 440 de metri și o durată de parcurgere de circa două ore și jumătate, acest traseu marcat cu cruce albastră este o invitație perfectă la explorarea naturii din jurul Gura Humorului. Poate fi parcurs în orice anotimp.

Piscină interioară, exterioară și SPA – Centrul acvatic Ariniș

Centrul acvatic Ariniș dispune de trei bazine, unul interior și două exterioare, cu apă încălzită.

La piscina acoperită vă puteți bucura și de două saune și un ciubăr.

Program: luni-vineri (18.00-21.00), sâmbătă-duminică (10.00-13.00; 14.00-17.00; 18.00-21.00)

luni-vineri (18.00-21.00), sâmbătă-duminică (10.00-13.00; 14.00-17.00; 18.00-21.00) Bilet: 55 lei/adult, 35 lei/elev/preșcolar, gratuit copii < 3 ani

Salina Cacica

Accesul în Salina Cacica se realizează pe o scară de lemn cu 192 de trepte. Situată în localitatea cu același nume, la poalele estice ale Obcinei Mari, mina de sare este un obiectiv turistic vizitat încă de la mijlocul secolului al XIX-lea. Traseul scurt parcurs de vizitatori astăzi a fost păstrat aproape neschimbat de-a lungul timpului.

Program : Vizitare mină – luni-duminică, 09:00‑17:00; ștrand cu apă sărată – luni-duminică, 10.00-19.00

: Vizitare mină – luni-duminică, 09:00‑17:00; ștrand cu apă sărată – luni-duminică, 10.00-19.00 Preț bilet: acces Salina Cacica – 35 lei/adult; 30 lei/pensionar, student; 25 lei/copil, elev; gratuit/copii până în 3 ani; acces ștrand cu apă sărată – 30 lei/adult, 15 lei/copil, elev; gratuit/copil până în 3 ani;

Mănăstirea Humorului

Mănăstirea Humor, unul dintre cele mai vechi și mai renumite lăcașuri de cult din Bucovina, este recunoscută pentru valoarea sa culturală și spirituală, fiind inclusă în patrimoniul mondial UNESCO. Deși face parte din cunoscutul ansamblu al mănăstirilor din Moldova, edificiul se remarcă prin elemente arhitecturale unice: aici apare pentru prima dată, în arhitectura moldovenească, pridvorul deschis, înlocuind tradiționalul pridvor închis, și „tainița” – încăperea secretă situată deasupra camerei mormintelor.

Mănăstirea Voroneț

Mănăstirea Voroneț este supranumită „Capela Sixtină a Estului”, iar fresca „Judecății de Apoi” de pe peretele vestic este unică în lume. Mănăstirea este celebră și datorită „albastrului de Voroneț”, culoare ce rezistă de sute de ani pe pereții săi. A fost ridicată în doar 3 luni și 3 săptămâni de Ștefan cel Mare, în anul 1488.

