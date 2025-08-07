Traseul de weekend: propunerea ZDI – Idee de drumeție prin Codrii Iașului: de pe Dealul Repedea la Stâna Poieni

Ești pasionat de drumeții? Orice provocare de a urca pe vârfurile munților e o încântare pentru tine? Atunci de ce să nu încerci o aventură și prin Codrii Iașului? „Ziarul de Iași” îți propune un traseu de 10 kilometri, comparabil cu unul montan, care te va purta prin păduri și poieni pline de flori. Profită de ultima lună de vară, încalță-te adecvat și pornește la drum!

Traseul Dealul Repedea – Dealul Păun – Canton 19 Veniaș – Stâna Poieni este marcat cu bandă albastră, are o lungime de 10 km, durează aproximativ 3 – 3,5 ore, iar diferența de nivel este de 200 de metri. Deși este lung, traseul este ușor și accesibil tuturor drumeților. Face legătura între platoul Repedea și popasul turistic Stâna Poieni, cu trecere pe culmea dealului Păun.

Harta traseului poate fi accesată AICI.

S-ar putea să-ți fi scăpat această informație, dar este deja al șaptelea traseu recomandat de „Ziarul de Iași” prin Codrii Iașului. Vrei să explorezi și mai mult? Iată și celelalte propuneri:

Unde începe traseul

Traseul pornește de pe DN 24 Iași – Vaslui. La aproximativ 100 de metri după intersecția cu DJ 248D spre Bârnova, pe partea stângă se desprinde un drum asfaltat ce trece pe lângă un atelier de dezmembrări auto.

După alți 150 de metri, șoseaua virează spre stânga, însă tu vei continua înainte, pe un drum nemodernizat. În scurt timp, vei lăsa în stânga Cabana Bârnova, iar imediat după bariera care semnalizează intrarea pe drumul forestier Fânațu Mare, vei observa pe stânga primul marcaj al traseului.

Urmează marcajul spre stânga, pe lângă gardul cabanei, intrând în pădure. După aproximativ 250 de metri, traseul virează ușor spre dreapta și începe o urcare domoală pe un drum de exploatare forestieră. După încă 350 de metri ajungi pe Dealul Păun (398 m), cel mai înalt punct al traseului.

Drumul o cotește tot mai mult spre dreapta, în direcția sud-est, și străbate o pădure deasă și întunecoasă, când mai bătrână, cu arbori groși, când mai tânără și mai subțire. Crengile dese formează bolți deasupra ta și creează impresia unui tunel.

Marcajele sunt vizibile și clare, astfel că orientarea este ușoară. După ce ai urmat culmea dealului, drumul începe să coboare – mai întâi lin, apoi din ce în ce mai accentuat. Vei trece prin mai multe poieni, de dimensiuni variate, cu iarbă înaltă și flori, iar pe stânga vei zări o hrănitoare pentru animale. Poienile alternează cu grupuri de copaci.

După aproximativ 3,3 km (circa o oră și 10 minute) de la plecarea din DN 24, vei intersecta drumul forestier Fânațu Mare, care face aici un viraj de 90°.

Încotro? Stânga sau dreapta?

De la intersecție, îți continui traseul înainte, urmând drumul forestier care șerpuiește de-a lungul pârâului Vasluieț, izvorât din Poiana Mieilor, aflată în apropiere. Traseul traversează o zonă deschisă, cu pădure doar pe malul stâng al pârâului.

La un moment dat, drumul începe să urce ușor și se îndepărtează de firul apei, orientându-se spre est, pe curba de nivel, la marginea unei păduri cu stejari falnici și umbroși. Este codrul Lacul Negru.

Pe partea dreaptă se deschide o poiană largă, care coboară spre valea pârâului Vasluieț și oferă o priveliște asupra culmilor din depărtare. Pe parcurs, traversezi câteva pâraie și lași în dreapta un alt drum forestier care urmează cursul apei, ducând spre o stână din apropiere. Tu continui înainte, iar după aproximativ 4 km de la intrarea pe acest segment de drum, ajungi la intersecția cu drumul forestier Veniaș, care coboară spre dreapta către cantonul cu același nume și apoi spre satul Poieni.

Aproape ai ajuns la destinație

Traversezi drumul forestier Veniaș și continui drept înainte prin pădure, urmărind marcajele de pe copaci. Întrucât nu există o potecă bine conturată, virezi ușor spre stânga și urci aproximativ 300 de metri, până când ajungi la un drum de căruță. Aici, faci un viraj strâns la dreapta și urmezi drumul în direcția sud-est, menținându-te pe curba de nivel.

Drumul este bine definit și ușor de urmărit. După circa 1 km de la intersecție, îl părăsești cotind ușor la stânga. De aici, poteca înaintează printre copaci, sub un coronament natural, și urcă destul de abrupt un dâmb (266 m) situat chiar în spatele cantonului 19 Veniaș, ale cărui acareturi pot fi zărite în dreapta. Distanța de la intersecția cu drumul forestier până în acest punct este de aproximativ 1,3 km.

Din vârful dâmbului, poteca coboară lin, face o buclă strânsă pentru a traversa o râpă care poate deveni mocirloasă după ploi abundente și iese într-o rariște situată în spatele Stânii Poieni. (Atenție! Dacă parcurgi traseul în sens invers, trebuie să alegi drumul din dreapta.)

Continuă înainte până când întâlnești un drum forestier. Virează dreapta pe acesta, iar după 70 de metri vei ajunge în DN 24, chiar în fața popasului turistic Stâna Poieni (205 m), punctul final al traseului. Această ultimă porțiune are o lungime de aproximativ 2,5 km și poate fi parcursă în aproximativ 45 de minute.

Traseul a fost descris în urmă cu câțiva ani de medicul Iustin Mihailov, care a realizat șiharta acestuia.

Sursă foto: Iustin Mihailov

Publicitate și alte recomandări video