Trei angajate ale Primăriei au dat în judecată propria instituție pe motiv că nu le-a plătit zilele de concediu de studii

Trei angajate ale primăriei Schitu Duca au dat în judecată propria instituție. Ele au cerut concediu de studii. Zilele libere le-au fost aprobate, dar nu și plătite. În primă instanță, judecătorii au fost de acord cu argumentele primarului.

Studiile nu ar fi fost utile

În plângerea adresată Tribunalului, cele trei angajate au arătat că erau funcționari publici, aflându-se în continuarea studiilor necesare în folosul locului de muncă. Or, conform Codului administrativ, printre concediile cuvenite funcționarilor publici se numără și cele plătite pentru studii în limita a 30 de zile lucrătoare anual. A.B., G.C. și G.P. ceruseră primarului acordarea concediului de studii plătit pentru 2023. Primarul luase măsura reținerii din salariu pentru perioadele în care femeile lipsiseră de la serviciu. În total, era vorba de 10 zile.

De cealaltă parte, reprezentanții Primăriei au cerut respingerea ca neîntemeiată a plângerii. Da, reclamantele se aflau în continuarea studiilor, dar nu în folosul locului de muncă. Studiile pe care le urmau cele trei nu erau nici necesare, nici utile pentru activitatea lor curentă.

Ce au spus judecătorii despre argumentul primarului

Argumentul primarului a fost acceptat de judecători. Într-adevăr, funcționarii au dreptul la concedii plătite de studii, dar conducătorul autorității sau instituției publice este cel care apreciază în ce măsură aceste studii sunt utile activității.

„Nu este dovedit prin nicio probă faptul că primarul a apreciat că studiile sunt utile autorităţii sau instituţiei publice în care reclamantele îşi desfăşoară activitatea. Mai mult, pârâţii (primăria, respectiv primarul comunei, n.r.) susţin contrariul”, au arătat judecătorii.

Aceștia au respins plângerea celor trei funcționare, obligându-le totodată la plata sumei de 5.000 de lei drept cheltuieli de judecată. Hotărârea Tribunalului nu este definitivă. Ea a fost contestată de cele trei funcționare, dosarul intrând pe rolul Curții de Apel.

