Trei ani de război în Europa. Despre sfâșierea Ucrainei și ce va urma

Cu trei ani urmă (24 februarie 2022), pe când ieșeam din criza pandemică, ca un făcut, eram introduși în atmosfera unui război adevărat – războiul Rusiei putiniste contra Ucrainei. Pentru generația mea și a părinților mei, războiul a fost mai tot timpul undeva, departe, peste țări și mări, sau în cărțile de istorie. Au fost și războaie în preajma frontierelor țării, dar nu le-am acordat o importanță prea mare: războaiele Iugoslave (1991-2001) între Slovenia, Croația, Bosnia și Kosovo, în urma destrămării Iugoslaviei; războiul din Transnistria (1992) între Republica Moldova și regiunea separatistă transnistreană; războiul din Cecenia (primul: 1994-1996, al doilea: 1999-2009) între Rusia și separatiștii ceceni; războiul din Georgia (2008) între Georgia și Rusia în regiunile separatiste Osetia de Sud și Abhazia.

Războiul ruso-ucrainean declanșat în urmă cu trei ani din ordinul președintelui Vl. Putin a fost precedat de alte două conflicte/ războaie în Federația Rusă și Ucraina: anexarea forțată a Crimeei în noiembrie 2013, urmată de conflictul din Donbas (2014-2022), în estul Ucrainei, între forțele guvernamentale ucrainene și separatiștii susținuți de Rusia. Odată cu sosirea primilor refugiați ucraineni și, mai apoi, când pe ecranele televizoarelor am văzut drone rusești prăbușite în Dobrogea, am realizat cu toții că suntem vecini cu războiul. Lunga pace de 35 de ani, după încheierea Războiului Rece, prăbușirea comunismului în Europa Centrală și de Est și destrămarea URSS în 1991, părea să se sfârșit. Îmi aduc aminte că, în zilele ce au urmat invaziei ruse în Ucraina, casele de schimb valutar din Iași erau golite de euro și dolari. Oameni respectabili, cu familii, profesii, afaceri, s-au urcat în mașinile personale sau în avioane și au plecat în Vestul Europei pentru o perioadă. Așa a fost, așa reacționează oamenii în fața unui război pe care îl percep ca amenințare directă asupra vieților lor.

Războiul ruso-ucrainean declanșat pe 24 februarie 2022 este cel mai mare conflict de pe continentul european de la Al Doilea Război Mondial. Potrivit platformei Defence România, care citează estimări realizate de Wall Street Journal, războiul din Ucraina a făcut deja peste un milion de victime (morți și răniți). Cei două țări, Rusia și Ucraina, nu au făcut publice date privind numărul de morți și răniți înregistrați în cei trei ani de război. De fapt, toată lumea lucrează cu estimări când vine vorba despre războaie. Wall Street Journal precizează că, aproximativ 80.000 de soldați ucraineni au murit în lupte, iar alți 400.000 au fost răniți. Aceste estimări sunt realizate pe baza informațiilor primite de la surse care cunosc situația din teren, dar și din surse militare ucrainene. Conform estimărilor serviciilor de informații occidentale cu privire la pierderile armatei ruse, numărul morților este de 200.000 și cel al răniților de aproximativ 400.000. Ministerul britanic al Apărării a anunțat pe rețeaua de socializare X că Rusia a pierdut 610.000 de soldați, morți sau răniți de la începutul invaziei militare în țara vecină. La toate aceste pierderi umane, se adaugă milioanele de refugiați ucraineni din fața războiului, localități și infrastructuri distruse complet sau parțial. Dintr-o populație de 41 de milioane de locuitori cât număra Ucraina la începutul războiului, aproximativ 8 milioane de ucraineni au fost strămutați intern și peste 8,2 milioane au părăsit țara. Aceasta este cea mai mare criză a refugiaților din Europa de la Al Doilea Război Mondial. Potrivit datelor furnizate de Înaltul Comisariat ONU pentru Drepturile Omului, peste 12.000 de civili ucraineni au fost uciși de la începutul invaziei ruse, mai ales ca urmare a folosirii dronelor și rachetelor pe spații extinse. După trei ani de lupte intense, cu toată dârzenia președintelui Volodimir Zelenski, eroismul ucrainenilor și ajutorul occidental furnizat Ucrainei de către Uniunea Europeană, SUA, state membre NATO, circa 20% din teritoriul acestei țări este ocupat de invadatorii ruși.

După acest bilanț sumbru al războiului ruso-ucrainean, propun să revenim la analiza politică. Politologul american Samuel P. Huntington scria despre „Ucraina: o țară sfâșiată” în cartea Ciocnirea civilizațiilor (1997), lucrare ce a produs neliniști, frustare, oarecare anxietate publicului românesc. Această carte a avut la bază articolul The Clash of Civilization, apărut în vara anului 1993, în revista Foreign Affaires, în care stipula că viitoarele conflictele internaționale vor fi generate de state, grupuri, entități ce aparțin unor civilizații diferite (ex: conflicte generate de universalismul occidental, fundamentalismul islamic, afirmarea Chinei pe arena internațională). Prin definirea conceptului de civilizații (entități culturale), analiza problematicii unei civilizații universale, a relației între cultură și politică, structura politică a civilizațiilor, Huntington propune o interpretare (paradigmă) a evoluției politicii globale după sfârșitul Războiului Rece: „Paradigma lumii armonioase este, în mod clar, prea departe de realitate pentru a putea fi un ghid folositor pentru lumea posterioară Războiului Rece”.

Din perspectiva teoriei relațiilor internaționale, S.P. Huntington este un adept al realismului – abordare stato-centrică, focusată pe lupta de putere și interesul național, spațiul internațional fiind unul al alternanței conflictelor cu perioadele de pace: „…statele sunt principalii și, desigur, singurii actori importanți în afacerile mondiale, relația între state este dominată de anarhie și, prin urmare, pentru a-și asigura propria supraviețuire și securitate, statele încearcă invariabil să-și maximizeze puterea. Dacă un stat observă că puterea unui alt stat este în creștere și în felul acesta devine o potențială amenințare, el încearcă șă-și protejeze propria sa securitate consolidându-și puterea și/sau aliniindu-se cu alte state”. Pentru a înțelege ce se întâmplă în lume, profesorul de la Harvard propune un model de analiză bazat pe (1) ordonarea și generalizarea realității, (2) înțelegerea legăturii dintre fenomene, (3) anticiparea și prezicerea dezvoltărilor ulterioare, (4) separarea problemelor importante de ceea ce nu este important și (5) identificarea mijloacelor și resurselor necesare atingerii scopurilor.

Pentru mulți dintre noi, ceea ce se întâmplă acum în Ucraina, apare ca un fapt irațional, inacceptabil, de neînțeles dintr-o perspectivă normativă asupra afacerilor globale. Această înțelegere a invaziei Ucrainei de către Rusia lui Putin capătă cu totul alte nuanțe dacă abandonăm perspectiva normativistă/ instituțională/ liberală în relațiile internaționale și intrăm pe coordonatele propuse de paradigma realistă a conflictelor civilizaționale. În argumentarea rolului statelor-națiuni ca actori principali în afacerile internaționale, Samuel P. Huntington îl citează pe John Mearsheimer care prezica că „situația între Ucraina și Rusia este de natură de a face posibilă izbucnirea competiției de securitate între ele. Marile puteri ce au o lungă și neprotejată frontieră comună, ca aceea dintre Rusia și Ucraina, se lasă deseori în voia unei competiții condusă de temeri de securitate. Rusia și Ucraina puteau să depășească această dinamică și să învețe să trăiască împreună în armonie, însă ar fi fost neobișnuit dacă ar fi făcut-o”.

Din perspectiva paradigmei civilizaționale, între Rusia și Ucraina există multiple legături culturale, istorice, politice, amestecul populației ruse și ucrainene. Totuși, între cele două țări există și o „line de falie civilizațională” care divide ortodocșii din estul Ucrainei și greco-catolicii uniți cu Roma din vestul acestei țări. Această linie de falie care separă civilizația ortodoxă-rusă de civilizația occidentală plasează Ucraina în rândul „țărilor sfâșiate”, alături de Turcia și Mexic. Potrivit lui S.P. Huntington, pentru ca o țară să-și redefinească „identitatea civilizațională” (ex: reorientare euroatlantică), trebuie îndeplinite cel puțin trei condiții: (1) elita politică și economică a țării să fie unită în jurul proiectului de redefinire a identității; (2) publicul să consimtă la redefinirea identității; (3) elementele dominante ale civilizației-gazdă (Occidentul) să fie de acord cu convertirea. La toate aceste elemente se adaugă un al patrulea: civilizația de apartenență (Rusia) să nu intervină brutal (violent) în procesul de convertire a identității.

Ținând cont de paradigma civilizațională și, totodată, de linia de falie civilizațională care sfâșie Ucraina, Huntington contura în anii ’90, trei scenarii de evoluție a acestei țări: (1) sprijinirea Ucrainei în efortul ei de a avea un arsenal nuclear pentru a împiedica o agresiune din partea Rusiei și pentru a avea autonomie în direcția redefinirii identitare; (2) despărțirea Ucrainei de-a lungul liniei sale de falie în două entități separate, cea estică absorbită de Federația Rusă; (3) scenarul cel mai probabil – Ucraina unită, sfâșiată, independentă, în sfera de influență a Rusiei.

Sfâșierea Ucrainei a început să se manifeste încă de pe vremea așa-numitei Revoluții Portocalii (noiembrie 2004), după alegerile prezidențiale câștigate de pro-rusul Viktor Ianukovici contra pro-occidentalului Viktor Iușcenko. Acestea au fost contestate, urmate de proteste de stradă, iar în urma medierii internaționale s-a organizat un al treilea tur de scrutin câștigat de Iușcenko. Mandatul de președinte al lui Viktor Iușcenko (2004-2009) a eșuat din perspectiva reformelor economice și sociale așteptate să producă bunăstare. A venit la putere pro-rusul Viktor Ianukovici, demisionat în urma Euromaidanului (protestele începute în noiembrie 2013 și continuate în 2014). În februarie 2014, Rusia a anexat Peninsula Crimeea și a integrat-o cu forța ca doi subiecți federali: Republica Crimeea și orașul federal Sevastopol, unde este staționată flota rusă la Marea Neagră. În tot acest timp, elita politică de la Kiev rămâne orientată declarativ spre spațiul de securitate euro-atlantic. Reafirmarea aspirațiilor de aderare la NATO și UE, exprimate prin vocea președintelui Volodimir Zelenski, a amplificat temerile de securitate ale Rusiei care, din ordinul președintelui Putin, a decis să invadeze Ucraina pe 24 februarie 2022.

În momentul de față, în Ucraina se conturează al doilea scenariu enunțat de Huntington – despărțirea Ucrainei în două entități separate. Parte din acest scenariu este deja produs prin recunoașterea de către Federația Rusă a autoproclamatelor „republici populare” Luhansk și Donețk care formează regiunea Donbas din estul Ucrainei, după modelul în care au fost recunoscute provinciile separatiste Abhazia și Osetia de Sud, în urma războiului ruso-georgian (2008). Noua administrație republicană (conservatoare) din SUA, în frunte cu președintele Donald Trump, secondat de vicepreședintele JD Vance și secretarul apărării Pete Hegseth, este decisă să pună capăt războiului din Ucraina, în condiții neașteptat de avantajoase pentru Federația Rusă și amenințătoare pentru securitatea europeană. Se vede treaba că am intrat într-o nouă epocă a Realpolitik-ului, care în esență înseamnă evacuarea idealismului din relațiile internaționale în favoarea unei abordări pragmatice, concentrată pe interesele naționale. Acest Realpolitik la care suntem martori nu are nimic de-a face cu instituțiile internaționale, legile, tratatele, acordurile semnate de state, ca să nu mai pomenim despre principii morale, etice sau ideologii (liberalism, instituționalism) care sunt considerate perimate de actorii majori: SUA, Rusia, China, puterile nucleare, puterile regionale. Acest mod de a face politică internațională este vechi de când e lumea pe pământ. Otto von Bismarck, cancelar al Prusiei, a fost un promotor al Realpolitik-ului, abordând extrem de pragmatic afacerile externe în scopul unificării Germaniei în secolul al XIX-lea. Să ni-i amintim și pe președintele Richard Nixon, asistat de diplomatul Henry Kissinger, care au practicat Realpolitik în timpul Războiului Rece, prin deschiderea diplomatică a SUA către China.

Realpolitik-ul practicat de Donald Trump & CO este impregnat de ideologia MAGA (Make America Great Again!). Reamintesc de „America First” din perioada 2017-2021, care a însemnat o prioritizare a intereselor economice și miliare ale SUA prin renegocierea acordorilor comerciale (ex: NAFTA transformat în USMCA) și tarifele asupra importurilor chinezești, prin criticile aduse NATO și presiunile pentru ca aliații să mărească cheltuielile de apărare, prin diplomația personalizată și tranzacțională (ex: întâlnirile face to face cu Kim Jong-un, liderul Coreei de Nord, și Vladimir Putin, Federația Rusă), prin denunțarea și retragerea SUA din tratate internaționale (ex: Acordul de la Paris privind schimbările climatice și Acordul nuclear cu Iranul). Cel mai probabil, Donald Trump și Vladimir Putin vor sfâșia Ucraina și vor partaja controlul militar și economic asupra teritoriilor sale. Pare că toate cărțile câștigătoare sunt în mâinile acestor gambleri politici internaționali. Rămâne de văzut cum va acționa Uniunea Europeană. Sperăm să nu se adeverească anecdota lui Henry Kissinger: „Pe cine sun când vreau să vorbesc cu Europa?”.

Ciprian Iftimoaei este conferențiar universitar doctor în cadrul Facultății de Științe Politice și Administrative, Universitatea „Petre Andrei” din Iași

Publicitate și alte recomandări video