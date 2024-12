Trei arbitri ieșeni au promovat la Liga a III-a. Comisia Județeană a Arbitrilor Iași totalizează acum 25 de arbitri divizionari

Alexandra Murariu a obținut cea mai mare medie la nivel național, fiind urmată îndeaproape de Ema Nițoi. În concursul destinat băieților, Cosmin Morărașu s-a poziționat între primii opt arbitri asistenți din țară.

„Mă bucur că am reușit un start bun la conducerea CJA Iași, pe care am preluat-o recent. Colegii mei au înțeles foarte bine că vrem să continuăm performanțele din ultimii ani și să dovedim an de an că școala de arbitri de la Iași este din ce în ce mai valoroasă. Am încredere că și în anii următori ne vom prezenta foarte bine la concursurile de promovare sau programele de monitorizare organizate de Comisia Centrală a Arbitrilor” a declarat Gabriel Mihuleac, președintele Comisiei Județene a Arbitrilor (CJA) Iași.

Alți patru ieșeni se regăsesc în programe de monitorizare ale Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA), având șanse de promovare pe parcursul anului următor. Este vorba de arbitrii Valentin Dragomir, Daniel Pătrunsu și Sebastian Mihalache și de arbitrul asistent Alexandru Costea, care fac parte din Programul de Tinere Talente pentru Liga 3.

De asemenea, actualul președinte al CJA Iași, Gabriel Mihuleac, este monitorizat pentru a promova în Liga 1, iar Lucian Diaconu face parte dintr-un alt program al CCA, care vizează promovări la nivelul Ligii a II-a.

„Schimbul de ștafetă pregătit de ceva timp și pus în practică în acest an dă rezultatele scontate. Îndrăznesc să afirm că în curând vom avea la Iași noi arbitri internaționali la fotbal și în următorii ani vom atinge cifra de 30 de arbitri divizionari. Alături de domnul președinte al AJF Iași, Sorin Boca, și de noul președinte al CJA Iași, Gabriel Mihuleac, vom continua să creștem arbitri tineri, dornici să facă performanță la cel mai înalt nivel” a declarat Vlad Ciobanu, vicepreședinte al Asociației Județene de Fotbal Iași.

CJA Iaşi totalizează acum 25 arbitri divizionari:

2 arbitri FIFA la fotbal în sală (Vlad Ciobanu și Bogdan Hanceariuc);

1 arbitru de Liga 1 (Vlad Baban);

1 arbitru asistent de Liga I (Adrian Vornicu);

2 arbitri la fotbal în sală la Liga 1 (Sebastian Șpaiuc și Andrei Mihălcuț);

1 arbitru (Gabriel Mihuleac) și 3 arbitri asistenți la Liga a II-a (Andrei Diaconu, Ana Pușcașu și Iulian Contofan);

5 arbitri de Liga a III-a (Cosmin Roman, Lucian Diaconu, Mihai Moisă, Andrei Apreutesei și Ștefan Cosmin Ciobanu);

10 arbitri asistenţi de Liga a III-a (George Macovei, Vlad Hriscu, Daniel Hriscu, Radu Nistor, Theodor Olenic, Cosmin Bazon, Teodor Achirei, Alexandra Murariu, Ema Nițoi și Cosmin Morărașu).

Sorin Boca, președintele AJF Iași, este observator de Liga I pentru arbitri din partea Federației Române de Fotbal.

