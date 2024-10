Trei cazuri grave de intoxicații cu ciuperci la Spitalul Parhon. O femeie se zbate între viață și moarte

Primul caz este al unui bărbat de 32 de ani din județul Iași, care a consumat o cantitate mică de ciuperci, joia trecută. La aproximativ 12 ore după ingestie, s-a prezentat la unitatea de primiri urgențe cu greață și vărsături. După diagnosticarea cu intoxicație cu ciuperci, a fost transferat la Spitalul Parhon pentru dializă hepatică. Ionuț Nistor, medic primar nefrolog la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” din Iași spune că starea sa s-a îmbunătățit semnificativ după procedură și acum este monitorizat de colegii de la Spitalul Spiridon.

Al doilea caz este al unei tinere de 28 de ani din Botoșani, care a consumat ciuperci împreună cu familia în weekend. Ea s-a prezentat inițial la unitatea de primiri urgențe din Botoșani și a fost ulterior transferată la Spitalul Parhon pentru a evalua necesitatea dializei hepatice. Medicul subliniază că, în cazul ei, dializa hepatică nu a fost necesară. Cu ajutorul tratamentului medicamentos și al perfuziilor, starea ei s-a îmbunătățit, iar acum se recuperează în secția de Nefrologie a Spitalului Parhon.

„Am mers la spitalul de urgență. Am stat câteva ore, dar durerile nu s-au calmat suficient încât să pot merge acasă, așa că doamna doctor a decis să fiu internată. De acolo, mi s-a spus că trebuie transferată la Iași. Din tocănița respectivă au mai mâncat mama soacră și doi vecini, dar ei nu au avut nimic. Eu am fost singura care a avut probleme. Crescând aproape de pădure, am consumat ciuperci toată viața mea, fără să am vreodată probleme. De obicei, nu le testăm în mod special, dar le cunoaștem bine, fiind ciuperci pe care le-am mâncat de când eram mică. Nu m-am așteptat să se întâmple asta și, la început, am refuzat să cred că ar putea fi ceva grav. Am mâncat în jurul orei 18:00, iar durerile au început între 23:00 și 00:00. La spital mi-au spus că am intoxicație cu ciuperci, dar eu credeam că e doar o durere de stomac. Mănânc ciupercile acestea de când eram mică, așa am crescut, cu ciuperci culese din pădure”, a povestit pacienta.