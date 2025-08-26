Trei chestiuni de la Iași ce musai trebuie puse cap la cap! Ia’n vedeți dacă v-a dat același rezultat nasol ca nouă?

Câteva chestiuni tare interesante s-au petrecut în politichia ieșeană sau zone conexe la finele săptămânii trecute, stimați telespectatori. Niscai treburi care, deși nu par, ar putea avea urmări foarte serioase, și chiar mult mai curând decât am putea crede.

Iar dacă nu le-ați pus cap la cap, ca să trageți o concluzie unitară, haideți c-o facem noi pentru dumneavoastră, acuma pe loc! Mai întâi, haideți să trecem în revistă chestiunile care ar trebui analizate și din alte perspective!

Așa cum am relatat aicea la gazetă, sâmbătă a fost vizita rapidă și discretă a premierului Bolo aicea în târg. Bun, am înțeles, nu a fost special pentru asta, căci omul se pare că era în drum spre o întâlnire cu oficiali de la Chișinău. Dar, totuși, a făcut o escală aici la Iași. Unde, și aici e primul semn de întrebare, s-a întâlnit cu șeful de la județ, Costel Alexe, cu madam prifect, Luciana Antoci, dar la întrevedere – hopaa, stați așa puțin! – nu a participat celălalt important oficial liberal al Iașului: premarele Chirica.

Doi la mână: pe o sursă colaterală, a unui influencer care dă adesea și dume, s-a aruncat pe piață informația că premarele Chirica s-a ales cu un nou dosar DNA în care are calitate penală, de suspect. E vorba de ăla cu pensionarii, unde era doar cercetare in rem, oficial. Bun, acuma, ce să zici: Chirica mai are calitatea asta în unele dosare, a mai avut-o și în altele, și nu a fost un capăt de țară. Doar că tura asta prin piață se bârfește că treaba e mult mai serioasă, și că pemarele ar urma să fie scos din joc. Hm, ce-i drept, și asta am mai auzit-o la alte dosare. Tura asta însă am avea unele temeri pentru domn premare: șeful DNA e într-un mare clenci politic, pe motiv că instituția nu prea furnizează. Or, în condițiile astea, procurorul șef Voineag are nevoie ca de aer de un pește mare în năvod. Iar Chirica, rămas acum fără susținere politică, și zic unii că și fără protecție din partea serviciilor, ar fi numa’ bun.

Trei la mână: voi ați observatără că, de ceva vreme încoace, vicele Juravle și premarele Chirica sunt la cuțite? Motiv pentru care s-a și speculat în ultima vreme că vicele s-ar pregăti de o eventuală intrare în cursă, dar toți se întrebau de ce așa devreme, că alegeri abia au fost.

Mna, acuma puneți voi cap la cap toate aceste chestiuni, și recunoașteți concluziunea logică! Este că, vorba povestitorului, pupăza, zbrr, pe-o dugheană?

Dar la varianta asta v-ați gânditără?

Acuma, după ce v-am expus faptele de arme, să vă spunem și ce se bârfește pe surse printre liberalii ieșeni mai informați! Cică principalul subiect discutat de Bolo cu cei doi la Iași, Alexe și Antoci, ar fi fost de fapt un plan B în caz că, și acuma zvonul doi, premarele chiar va fi scos din joc în perioada următoare. Așadar, aceleași guri rele mai zic că s-ar fi discutat, în mare, și de o eventuala strategie de campanie.

Și acuma, după cum iarăși se mai bârfește, iacătă, bârfim și noi: Juravle sau Antoci? Ee, este că e o interesantă problemă aicea? Mai ales că axa Alexe-Juravle, dacă o fi ca primul să facă cărțile, nu e una tocmai solidă. Păi, noi ce vă spuneam…

Postarea zilei: o situațiune tare interesantă

La final, iaca și postarea zilei! Una faină pe azi, cu Zelenski, cu Putin și cu iubita acestuia din urmă, fosta gimnastă Kabaeva. Iată ce scrie analistul și activistul civic Sorin Ioniță, alături de poza liderului de la Kiev, pe vremea când făcea politichie doar ca actor:

«Putin are şi un dinte personal contra lui Zelenski. Înainte să facă serialul Sluga Narodu (Slujitorul poporului, n.r.), care a dat mai târziu şi numele partidului de guvernare, el era deja celebru în Rusia şi Ucraina cu grupul de satiră politică Kvartal 95. În mai 2014, imediat după ocuparea Crimeei de omuleţii verzi ai Kremlinului, Zelenski făcea scheciuri ireverenţioase difuzate inclusiv pe TV-urile ruseşti, în care el o juca pe Alina Kabaeva, gimnasta amantă a lui Putin, cu care se zice că acesta ar avea doi copii (out of marriage).

Se mai putea mârâi câte ceva în public în Rusia pe vremea aia, însă familia ţarului era subiect tabu, nu făcea nimeni glumiţe pe seama vieţii lui personale. Or Zelenski, făcând naveta în mult mai democratica Ucraină, şi-a permis să se ia de cuplul Putin-Kabaeva.

Cam aşa:

„Alina (Zelenski, in trening fuchsia): Unde dracu’ ai fost? Ştii cât e ceasul?

Vovcik Putin: Păi, am stat la discuţii cu Şoigu cum să trimitem trupe în Crimeea.

Alina (Zelenski): Tu crezi că io-s proastă? Mă uit şi eu la ştiri, nu există trupe ruse în Crimeea.

Vovcik Putin: De câte ori să-ţi spun, nu te mai uita la (TV-urile noastre). Mănâncă căcat”

Gen.

Cum să-l vadă acum poporul pe Putin aşezat la negocieri cu ăsta, care l-a făcut de râsul întregii Rusii?»

Vai, vai… Zău așa!

**** PONT ****

Materialele de mai sus sunt o parodiere umoristică a realităţilor ieşene şi naţionale, realităţi care sunt tratate la modul cel mai serios în articolele de news ale ediţiei noastre. Orice asemănare cu oameni şi fapte din viaţa reală poate fi, aşadar, pur întâmplătoare.

Publicitate și alte recomandări video