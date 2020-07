Trei companii cu operaţiuni şi în Iaşi au prins un loc printre finaliştii Romanian Business Services Forum & Awards 2020

Printre membrii consiliului juriului se află şi Dan Zaharia, senior consultant Extind România, companie care se ocupă de închirierea clădirilor moderne de birouri din oraşele regionale de succes. „Iaşul este prezent cu 3 companii care au operaţiuni în oraşul nostru printre finaliştii celor 11 categorii de premii Romanian Business Services Forum & Awards 2020 pentru industria de outsourcing din România. Sperăm ca în urma jurizării să revenim acasă cu cel puţin un premiu”, a afirmat Dan Zaharia.

Evenimentul îşi propune să devină o arenă în care jucătorii-cheie din domeniu să poată discuta despre provocările şi oportunităţile actuale cu care furnizorii de servicii de afaceri se ocupă. „Este momentul ca serviciile comune de afaceri din România să depăşească paradigma de a face afaceri cum au fost obişnuite. Anul 2020 a obligat toate sectoarele de afaceri să regândească operaţiunile zilnice şi să creeze un viitor nou pentru întreaga industrie. Acest viitor se referă la păstrarea activităţilor de bază, dar, de asemenea, să evolueze în domenii mai specifice, cum ar fi strategie, diferenţiere, sănătate şi siguranţă, cât şi aspecte mai complexe şi profunde ale întreprinderilor”, arată organizatorii evenimentului.

Cele 11 categorii de premii au ca scop recunoaşterea rezultatelor excepţionale atât ale companiilor, cât şi ale profesioniştilor care au contribuit la dezvoltarea proiectelor şi a climatului de afaceri în activitatea de servicii din România în 2019. Acestea sunt Best workplace, Business Services Company of the year (less/over 800 employees), CSR (Corporate Social Responsibility) initiative of the year, Digital Transformation initiative of the year, Employee engagement initiative of the year, Employer of the year (less/over 800 employees) şi L&D (Learning & Development) initiative of the year. La acestea se adaugă categoriile CEO of the year şi Brand of the year.

SCC Services România a fost nominalizată la patru categorii, respectiv Best workplace, Business Services Company of the year, Employer of the year (peste 800 de angajaţi) şi L&D initiative of the year. Compania Endava se află printre finaliştii categoriei Employer of the year (peste 800 de angajaţi), iar Societe Generale European Business Services, unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiar-bancare, la categorile Employer of the year (peste 800 de angajaţi) şi L&D initiative of the year.