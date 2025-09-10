Trei consilieri personali ai șefilor CJ sunt și consilieri județeni. Ce avertisment a transmis ANI

Inspectorii de integritate nu văd o problemă de incompatibilitate, dar nu exclud conflictele de interese. Cei trei dubli consilieri nu se văd nici ei călcând pe bec.

Trei dintre cei 14 consilieri județeni ai PNL sunt angajați ai CJ, la cabinetul personal al președintelui Costel Alexe, respectiv al vicelui Sorin Afloarei. La fel ca în mandatul trecut, cabinetele respective sunt aproape pline și, pentru că veniturile sunt suficient de mari, șefii județului ar putea să ia nu doar 6 consilieri, președintele, respectiv câte 2, vicepreședinții, ci de două ori mai mulți, pe artificiul jumătății de normă.

Duc lipsă liberalii de resursă umană? Nu au încredere deplină șefii administrației județului în grupul consilierilor liberali din CJ și atunci au recurs la completarea plenului cu oameni dintre cei mai apropiați?

ANI le-a dat verde

Cert este că Agenția Națională de Integritate – instituție care de aproape patru luni verifică pe ascuns declarațiile de avere și de interese ale personalului plătit din bani publici, potrivit indicațiilor Curții Constituționale – nu vede niciun impediment în deținerea celor două calități. „Deținerea funcției de consilier județean simultan cu deținerea funcției de consilier personal al președintelui Consiliului Județean nu este de natură să genereze o situație de incompatibilitate, din perspectiva Legii nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, întrucât textul art. 5 lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prevede expres faptul că această funcție nu face parte din aparatul de specialitate al președintelui CJ.”

Precizarea făcută de ANI la solicitarea unuia dintre cei trei consilieri a liniștit apele la CJ. Totuși, „situația expusă poate genera un conflict de interese, dacă alesul local nu se abține de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea unui act administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea unui act juridic, care ar putea produce un folos material pentru sine”, avertizează ANI.

Ce trebuie să facă un consilier personal

Codul administrativ precizează la art. 541 că „Rolul personalului contractual care ocupă funcţiile prevăzute la art. 539 lit. c) (în cadrul cabinetelor demnitarilor şi aleşilor locali şi în cadrul cancelariei prefectului, n.r.) este de a-l sprijini pe demnitarul sau alesul local la cabinetul căruia este încadrat, respectiv pe prefectul în a cărui cancelarie este încadrat, în realizarea activităţilor direct rezultate din exercitarea atribuţiilor care îi sunt stabilite prin Constituţie sau prin alte acte normative.”

Ioana Dănilă este consilier personal al președintelui CJ și a intrat astă-toamnă în plenul Consiliului Județean.

„Cred că vorbim de două roluri diferite, pe care încerc să le îndeplinesc atât în condițiile legii, cât și în acord cu propriul meu sistem de valori. Eu și președintele facem parte din același partid politic, iar votul meu în plen este conform programului de guvernare pe care l-au ales ieșenii. Faptul că sunt și consilier personal nu schimbă această realitate: acolo ofer sprijin și consultanță în ceea ce privește comunicarea publică a președintelui, fără a lua decizii administrative. În plen, votez proiectele pe care le consider benefice pentru județ”, ne-a explicat ea.

De aceeași parte a baricadei cu șefii CJ, dar separați de ceilalți angajați din CJ

Colegul ei Alexandru Calance a prins un mandat la CJ la a doua strigare, respectiv după revenirea lui Claudiu Bodoașcă la Pașcani, ca să fie viceprimar.

„Nu cred că este o problemă de moralitate. Suntem în același partid politic. Pe partea de consilier personal este un raport de serviciu între mine și domnia sa, iar pe partea de deliberativ este vorba de o poziție obținută cu sprijinul PNL din care și dl. președinte face parte. Suntem ambii de aceeași parte a baricadei și nu văd cum am putea să lucrăm în contrapartidă”, ne-a spus Alexandru Calance. Cât privește eventualitatea ivirii unei situații de conflict de interese, el a admis că proiectele de hotărâre în care ar putea apărea această chestiune sunt punctuale, dar că pot fi foarte ușor rezolvate prin neparticiparea la vot.

Cosmin Stanciu este cel mai nou membru al plenului: a intrat în iunie în CJ de pe poziția 19 a listei de candidați, după demisia lui Ștefan Cernea din consiliu și din PNL.

„Responsabilitatea pe care o avem noi e mai mare decât cea a unui consilier județean, pentru că în același timp urmărim nu atât legalitatea proiectelor de hotărâre, ci mai ales modul și viteza cu care sunt ele implementate, pentru că trebuie să ieșim din paradigma birocratică”, ne-a explicat el.

Cosmin Stanciu s-a arătat convins că nu vor exista propuneri în ședințele de plen care să interfereze cu statutul de consilier personal: „Nu facem parte din aparatul propriu al Consiliului Județean, astfel că nu putem beneficia de prevederile unor asemenea propuneri”.

Publicitate și alte recomandări video