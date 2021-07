Trei foşti membri ai grupului punk Sex Pistols se judecă din cauza miniseriei „Pistol” regizate de Danny Boyle

La începutul acestui an a fost anunţat că cineastul englez Danny Boyle va regiza pentru FX o miniserie despre emblematica trupă britanică punk.

A fost comunicat faptul că cele şase episoade vor avea la bază cartea de memorii a chitaristului Steve Jones „Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol”, apărută în 2018. Danny Boyle, premiat cu Oscar, va fi şi producător executiv. Scenariul va fi scris de Craig Pearce, care este şi creatorul miniseriei, şi de Frank Cottrell Boyce, amândoi producători executivi.

„Pistol” îl va avea protegonist pe Toby Wallace, în rolul Steve Jones, iar Anson Boon va fi John “Johnny Rotten” Lydon, Louis Partridge va fi Sid Vicious, Jacob Slater va fi Paul Cook, Fabien Frankel va interpreta rolul lui Glen Matlock, Dylan Llewellyn pe al lui Wally Nightingale, Sydney Chandler va fi Chrissie Hynde, Emma Appleton va fi Nancy Spungen, iar Maisie Williams va fi Jordan. Acum, procesul deschis de chitaristul Steve Jones şi bateristul Paul Cook pe numele liderului John Lydon a început la Înalta Curte din Londra.

Jones şi Cook l-au reclamat pe Lydon pentru a permite folosirea pieselor lor în miniseria realizată de Disney. Lydon - cunoscut sub numele Johnny Rotten - a spus că nu este pregătit să aprobe licenţele necesare pentru muzica trupei decât dacă o curte de justiţie îi va cere acest lucru, scrie BBC.

Miniseria a reaprins neînţelegerile vechi dintre foşti membri ai trupei care a activat între 1975 - 1978. Joi, Mark Cunningham QC, care îl reprezintă pe Lydon, a transmis în scris că acesta este de părere că volumului „îl descrie într-o lumină ostilă şi dezonorantă”. Edmund Cullen, avocatul care îi reprezintă pe Jones şi Cook, a descris relaţiile dintre cei trei „înverşunate şi capricioase”, amintit că au existat încercări de a rezolva diferenţele, însă fără succes.

Cullen a mai afirmat că, în conformitate cu un acord semnat de trupă în 1998, decizii privind cererile de licenţe ar putea fi luate în baza regulii majorităţii. El a spus că Lydon este singurul membru al trupei care împiedică piesele să fie folosite de cineastul Danny Boyle. Fostul basist Glen Matlock şi administratorii moştenirii lui Sid Vicious susţin acordarea licenţei, a remarcat el.

Într-un interviu acordat în aprilie ziarului Sunday Times, Lydon a spus că, fără consimţământul sau participarea lui, a fost scris scenariul şi a fost selectat actorul care urmează să îl interpreteze. El a punctat că a fost „pus la colţ ca un şobolan”.

Sex Pistols a fost înfiinţată în 1975, la Londra. Trupa s-a numit iniţial The Strand, apoi The Swankers şi, după ce Malcolm McLaren (co-proprietarul magazinului de anti-modă SEX din cartierul londonez Chelsea) a devenit manager, The Sex Pistols. Primul single al grupului, „Anarchy în the U.K.”, a fost lansat pe 26 noiembrie 1976 şi în topul oficial britanic a ajuns pe locul 38. Din trupa care a lansat unicul album de studio „Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols” (1977) au făcut parte, între alţii, John Lydon (alias Johnny Rotten) – voce, Steve Jones – chitară, vocalist, Paul Cook – tobe, Glen Matlock – bas, Sid Vicious – bas. După numeroase neînţelegeri în grup, Sex Pistols s-a destrămat în 1978. Pe parcursul ultimelor trei decenii au existat câteva reuniuni, cel mai recent, în 2007 - 2008.