Trei mii de IT-iști monitorizează alegerile și vă oferă rezultate în timp real. Platforma creată de ei e folosită în toată Europa

Ne mai despart două zile de momentul în care vom primi în secțiile de votare cinci buletine de vot, prin care să-i susținem pe politicienii care ne pot reprezenta cel mai bine în Parlamentul European, dar și ca primari, consilieri locali, președinți de consilii județene sau consilieri județeni. “Vom pune atâtea ștampile, încât mai bine ar fi să mergem cu tușierele la noi”, a glumit taximetristul care m-a condus spre redacție. Atenție, e o glumă, nu vom avea nevoie de tușiere! De ce vom avea nevoie când mergem la vot? Doar să fim cât mai bine informați. Iar IT-iștii de la Code for Romania au dezvoltat un ecosistem de soluții digitale despre tot ce ține de alegeri, unde vom putea să urmărim prezența la vot în timp real și să aflăm rezultatele, pe măsură ce acestea sunt anunțate de autorități.

Code for Romania a început să dezvolte aceste platforme de informare a alegătorilor însă din 2016, cu scopul de a îmbunătăți accesul la informații și de a sprijini observarea independentă a alegerilor în România, dar și în alte state ale lumii. În 2024 organizația pune la dispoziție patru soluții digitale:

Monitorizare Vot; EU; Rezultate Vot; Vot Diaspora.

Dintre acestea, Monitorizare Vot nu este o platforma publică, ci e destinată observatorilor electorali independenți. Potrivit descrierii de pe site-ul Code for Romania, a fost prima aplicație de monitorizare electorală din România, fiind și cea mai utilizată de acest tip la nivel global. Lansată în 2016, a fost folosită la toate rundele electorale din ultimii patru ani și a fost preluată inclusiv în Polonia, în 2018, în cadrul primelor alegeri monitorizate independent în statul polonez.

„Apoi, am dezvoltat rezultatevot.ro, pentru că până în acel moment informaţiile despre rezultate, așa cum veneau de la autorități, erau stufoase, greu de descifrat. Aplicația, lansată în 2019, a avut un impact foarte mare. Până atunci erai nevoit ca tu, acasă, să aștepți informația să apară așa, stufoasă, și să încerci să o înțelegi sau să tot navighezi printre ziare, ca să o găsești “tradusă” și să dai continuu refresh la diferite pagini de internet. Noi preluăm aceste date de la autorități și le facem mai clare. Și e, cred, prima platforma cu rezultate istorice, din toți anii electorali de până acum”, a explicat pentru Ziarul de Iași Tudor Amariei, Tech-Officer în cadrul Code for Romania.

Tudor Amariei, Tech-Officer, Code for Romania

https://wevote4.eu/ro – e o platformă de informare despre alegerile europarlamentare la nivelul întregii Uniuni Europene. Deși majoritatea celor 27 de țări din Uniunea Europeană au fixat ziua de 9 iunie pentru alegerile Parlamentului European, există și excepții. În Estonia, de exemplu, votarea a început pe 3 iunie și se va încheia pe 9 iunie, în Țările de Jos a fost ieri (6 iunie), în Irlanda votanții merg la urne azi (7 iunie), în Cehia alegerile se desfășoară în zilele de 7-8 iunie, în Italia pe 8-9 iunie, în Letonia și Malta pe 8 iunie. Până ieri, la ora redactării acestui articol, aproape 109.000 de estonieni votaseră pentru Parlamentul European, potrivit site-ului wevote4.eu.

Pe acest site, informații esențiale despre alegerile europarlamentare din 2024 sunt prezentate în 26 de limbi oficiale din Uniunea Europeană. Indiferent de naționalitatea UE a alegătorului, de țara sa de reședință sau de locul în care se află în ziua alegerilor, platforma îi oferă instrucțiuni și informații precise și adaptate, în patru mari categorii: Ghidul alegătorului, Prezența la vot, Live feed și Monitorizarea alegerilor.

Ghidul alegătorului a fost realizat pe baza informațiilor oficiale oferite de ministere naționale și de organizații responsabile pentru elaborarea de reguli și proceduri de vot, precum și platforma Parlamentului European și oferă oricărui cetățean european cu drept de vot informațiile necesare pentru a vota:

cerințele de înregistrare, acolo unde există;

diferitele metode de vot – prin procură, online, prin corespondență, în secția de votare;

documentele necesare pentru a vota;

asistență pentru alegătorii cu dizabilități sau cu alte limitări.

Secțiunea Prezența la vot redă, potrivit dezvoltatorilor, “statistica unificată și cuprinzătoare a cetățenilor UE care își exprimă votul la alegerile pentru Parlamentul European 2024”, în timp ce

secțiunea Live Feed oferă informații în timp real despre evoluția alegerilor din fiecare țară (tendințe, evenimente semnificative și comentarii ale experților).

https://votdiaspora.ro e descrisă de realizatorii ei ca o platformă de ghidaj simplă și interactivă pentru votanții din diaspora pentru a vota din străinătate la alegerile parlamentare, prezidențiale și europarlamentare, din care românii află care este secția cea mai apropiată și care sunt documentele de care au nevoie pentru a vota.

Un cetățean român care deține și un al doilea pașaport poate vota pentru România sau pentru țara care reprezintă a doua sa naționalitate. De asemenea, în funcție de locul în care se află în ziua alegerilor (în România sau în altă țară), regulile pot să difere. Platforma dezvoltată de Code for Romania face ca un alegător care se află în această situație să afle cu ușurință ce are de făcut.

Am testat votdiaspora.ro ca un cetățean român care mai deține și un pașaport olandez și am verificat dacă aș găsi o secție de votare în apropierea unei municipalități din Nord-Estul Țărilor de Jos. Am aflat în mai puțin de un minut adresa a două secții de votare aflate la distanță de 5 km de locul indicat.

“La alegerile europarlamentare din 2019, aplicația a fost utilizată de mai mult de 25% din totalul alegătorilor din diaspora, iar la ultima rundă a alegerilor prezidențiale, peste 185.000 de alegători s-au informat folosind aplicația”, se arată pe site-ul Code for Romania.

„Pe https://rezultatevot.ro vom avea date în timp real cu prezența la vot și, de la ora 22, vom afișa și rezultatele pe măsură ce sunt numărate voturile”, promit dezvoltatorii platformei.

Pe Rezultate Vot veți găsi:

Hărți detaliate pe care puteți vizualiza prezența la vot la nivelul țării / la nivel de județ;

Rezultatele parțiale ale alegerilor, după închiderea urnelor, pe măsură ce ele sunt comunicate de autorități;

Informații din sistemul de monitorizare digitală a alegerilor – Monitorizare Vot – realizat de Code for Romania și utilizat de observatorii alegerilor

Istoricul electoral al României pentru toate rundele de alegeri începând cu anul 1992

Un flux live de comentarii și analize realizate de sociologi din marile centre universitare din România.

Code for Romania este o organizație non-guvernamentală din România și cea mai mare organizație de tehnologie civică din lume, cu o comunitate de peste 3.000 de voluntari, care și-a propus să ajute la rezolvarea cât mai multor probleme sociale prin intermediul tehnologiei digitale. Românii au mai auzit de Code For Romania în timpul pandemiei Covid-19 și în contextul crizei refugiaților din Ucraina.

Publicitate și alte recomandări video