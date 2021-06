Trei nemernici au tâlhărit o bătrână în propria ei casă: "Dă-mi, mătuşă, banii, că te tai şi te omor"

Au bătut-o şi sub ameninţarea cu moartea au aflat unde are banii.

Trei golani au atacat cu sălbăticie o bătrână de 95 de ani, jefuind-o de toţi banii pe care îi avea, furându-i şi un telefon mobil. Victima a supravieţuit nopţii de groază, iar cei patru au primit în primă instanţă pedepse cu închisoarea. Ar fi putut fi patru condamnaţi, dar un prieten al celor trei a refuzat să participe la jaf. Abia fusese eliberat condiţionat şi nu voia să mai aibă probleme.

Faptele s-au petrecut în noaptea de 20/21 decembrie anul trecut. În cursul zilei, Constantin Rădeanu s-a întâlnit într-o crâşmă cu Alin Maftei şi Mihai Maftei. Le-a spus că "are un pont", respectiv că E.A., care locuia singură, are mulţi bani pe care îi ţine ascunşi sub covor şi le-a propus să dea o lovitură.

Un al patrulea participant la discuţii, I.C., a preferat să plece. În jurul orei 22.30, după ce au băut bine, cei trei au mers la locuinţa lui E.A. Au sărit gardul şi au itnrat în beciul acesteia.

Au mai băut ce au găsit în beci, distrugând restul bunurilor. Apoi au forţat uşa casei, unul lovind cu picioarele, iar al doilea spărgând cu pumnii geamlâcurile uşii. Au smuls-o pe bătrână din pat şi au lovit-o cu pumnii şi picioarele. Rădeanu a ameninţat-o cu un ciocan, în timp ce ceilalţi răscoleau casa.

"Te omor, scoate banul! Dă-mi, mătuşă, banii, că te tai şi te omor. Te pun în valiză şi te duc la maşină", i-a urlat Rădeanu femeii, continuând să o lovească cu pumnii şi picioarele. În cele din urmă, E.A. le-a spus unde sunt banii: într-un plic ce conţinea şi factura la lumină, sub un covor.

După ce au găsit banii, cei trei au plecat, nu înainte de a o lega pe E.A. şi a-i pune un căluş făcut dintr-un prosop. Femeia a reuşit să se dezlege spre dimineaţă şi a anunţat poliţia.

Cei trei au fost trimişi în judecată pentru tâlhărie calificată şi condamnaţi cu executarea pedepsei în regim de detenţie. Rădeanu a primit o pedeapsă de 5 ani şi 9 luni de închisoare, Alin Maftei – 3 ani şi şase luni, iar Mihai Maftei, 4 ani şi 6 luni.

Celor trei li s-a interzis totodată să se mai apropie la mai puţin de 50 de metri de victimă, după eliberare. Sentinţa a fost atacată de cei trei în faţa Curţii de Apel, această instanţă urmând să reanalizeze cazul la sfârşitul lunii viitoare.