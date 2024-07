Trei povești despre succes, trei visuri frumoase. Ele sunt „zecistele” Iașului de la bacalaureat

Este vorba despre Mara-Karina Ionescu de la Colegiul Național, Ilinca Floroiu de la Colegiul Richard Wurmbrand și Ruxandra Maria Galan de la Liceul Teoretic „Varlaam Mitropolitul”. De remarcat faptul că, în premieră, școlile private domină topul.

La Colegiul Național, medie maximă a obținut Mara-Karina

Mara-Karina Ionescu este zecista de la Colegiul Național din Iași și se numără printre șefii de promoție ai școlii. Absolventă a specializării Matematică-informatică, aceasta a susținut examenul de Bacalaureat la Limba și literatura română, Matematică și Fizică. A obținut media 10, însă aceasta spune că a muncit pentru ea, nu pentru un simplu rezultat la examen.

„Media 10 la examenul de Bacalaureat arată, într-adevăr, foarte bine. Poate prea bine, întrucât este, în definitiv, doar o notă și definește un singur moment al vieții mele: 9 ore, 25 de pagini scrise. Mi-aș dori ca oamenii din jurul meu să nu rămână doar cu atât. Nu doresc să sune ipocrit. Cred că mult mai fățarnic ar fi să pretind că lumea (mi) se învârte în jurul unui examen pentru care, DA, s-au vărsat lacrimi reale, însă combătute în momentele critice de realizarea că cea mai frumoasă reușită academică a acestor ani liceu a fost că am învățat cum să învăț”, a transmis Mara-Karina pentru „Ziarul de Iași.

Cele mai mari emoții le-a avut pentru proba la Limba și literatura română, unde, spune absolventa, nu sunt măsurate cunoștințele și abilitățile pe care le consideră fundamentale în dezvoltarea culturală a unui elev.

„De aici s-a născut o oarecare nesiguranță în confruntarea dintre literatura contemporană română, înspre care mă îndrept, și operele impuse de Bacalaureat. Singurele dificultăți au apărut tot la prima probă, însă nu din pricina nivelului de dificultate al subiectului, ci în măsura în care așteptările mele ridicate cu privire la ceea ce aș fi putut scrie au fost dezamăgite de cerințele stereotipe”, a menționat Mara.

Tânăra ne-a explicat că nu a făcut, în întregul său parcurs de învățare, compromisuri pe care le-ar putea regreta. S-a pregătit atât activ, cât și pasiv, spunând că apreciază mai mult pregătirea care iese din șabloane și programe.

„Nu am făcut compromisuri regretabile în ceea ce privește viața unui tânăr. Totuși, orice argument aș putea aduce, oricât de bine documentat din propriile îndeletniciri, ajung în final să-mi accept cu resemnare eticheta universal și fără ezitare aleasă de «tocilar». Totodată, ca un tocilar veritabil (deja mi-am asumat condiția) consider că anumite ședințe de pregătire sunt necesare pentru a-ți fixa cunoștințele și a le încadra în șablonul dorit al examenului”, a adăugat absolventa Colegiului Național.

Mai departe, Mara-Karina vrea să studieze Chimie sau Fizică în Germania, prima sa opțiune fiind Universitatea Heidelberg. Însă, indiferent ce va alege, ne-a transmis că nu va neglija latura sa umanistă, întrucât are o afinitate pentru literatură, filosofie, critică și muzică. În anii de liceu, acesta a participat la diverse activități și concursuri.

„Notabilă a fost experiența mea la Olimpiada Națională de Germană Modernă, singura olimpiadă unde prevalează aspecte care țin de întregirea individului și nu anumite canoane sau rigurozități, care îngrădesc, în definitiv, dezvoltarea sa. Am obținut în clasa a X-a Premiul al III-lea la probele individuală și de proiect, iar în clasa a XI-a Premiul I la proba de proiect”, a completat tânăra de 19 ani.

Ilinca, zecista de la Colegiul „Richard Wurmbrand”

După ce a avut un decarist la Evaluarea Națională, Colegiul „Richard Wurmbrand” din Iași are un zecist și la examenul de Bacalaureat. Ilinca Floroiu a urmat specializara Filologie și a susținut probele scrise ale examenului de Bacalaureat la Limba și literatura română, Istorie și Geografie. A obținut media 10 la examen, deși ne-a mărturisit că a avut emoții după proba la limba română, întrucât a crezut că lucrarea sa nu va fi pe măsura exigențelor profesorilor corectori.

„Pentru mine această medie reprezintă o recunoaștere a efortului constant depus în toți anii de școală, o reușită personală de care sunt foarte mândră. Nu am făcut deloc meditații. I-am avut alături, însă, pe profesorii mei de la liceu, care m-au îndrumat și de la care am învățat tot ce am avut nevoie pentru a obține acest rezultat”, a declarat tânăra de 18 ani pentru „Ziarul de Iași”.

Ilinca nu s-a hotărât încă ce facultate vrea să urmeze din toamnă, însă știe că vrea să studieze în București. În timpul liceului, aceasta a participat mai ales la concursuri de limba română, unde a obținut rezultate foarte bune.

„Ultima mea reușită a fost în primăvara acestui an, când am obținut Premiul I pentru categoria mea de vârstă la Concursul de interpretare critică «Garabet Ibrăileanu», dar și Premiul Special și medalie pentru «Spiritul critic în context actual, european»”, a adăugat absolventa Colegiului „Richard Wurmbrand”.

Ruxandra, decarista de la „Varlaam Mitropolitul”

În județul Iași, la examenul național de Bacalaureat a mai obținut media 10 și Ruxandra Maria Galan, absolventă a Liceului Teoretic „Varlaam Mitropolitul” din Iași. Tânăra a urmat specializarea Științe ale naturii, iar probele scrise le-a susținut la Limba și literatura română, Matematică și Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană.

„Media 10 reprezintă mai mult decât o notă, este încununarea efortului depus de-a lungul celor patru ani de liceu, validarea valorii și a muncii mele. Am învățat constant de-a lungul liceului, nu doar la materiile pentru Bacalaureat, ci și la celelalte materii. Am apelat la meditații și am încercat să mențin un echilibru între pregătirea pentru examenul de Bacalaureat și pregătirea pentru examenul de admitere”, a spus absolventa.

Dintre cele trei probe scrise pe care le-a susținut, Ruxandra ne-a explicat că cea la Limba și literatura română i-a creat cele mai mari emoții. „Materia este consistentă și, indiferent de gradul de pregătire, această probă poate crea probleme chiar și celor pasionați sau talentați. Cu toate acestea, cred că probele de anul acesta au avut un grad de dificultate scăzut”, a transmis tânăra.

În cei patru ani de liceu, aceasta s-a pregătit pentru diverse concursuri și olimpiade, iar în clasa a X-a a ajuns la etapa națională a Olimpiadei de Limba și literatura română. În prezent, Ruxandra se pregătește pentru admiterea la Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași, întrucât își dorește să calce pe urmele părinților săi și să devină medic.

„Sunt foarte pasionată de literatură și de domeniile adiacente, precum filosofia sau limbile străine. Cu toate acestea, sunt atrasă și de științele exacte. Sunt o fire curioasă, care își dorește să descopere lumea din jurul ei, iar prin medicină cred că voi avea ocazia să fac acest lucru”, a precizat Ruxandra.

Cifrele bacalaureatului 2024 la Iași

Rezultatele inițiale ale absolvenților de liceu la examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2024, au fost publicate luni, 8 iulie. În județul Iași, rata cumulată de promovare a Bacalaureatului este de 80,85%, depășind media națională de 76,4%. Din promoția curentă, s-au înscris 4.879 de candidați, rata de promovare fiind 84,2%, cu 2,3% mai mică decât în 2023. Pentru promoțiile anterioare, rata de promovare este de 34,84%.

