Trei povești extraordinare despre credință și familie. Cine sunt cei trei preoți ieșeni cu 10-12 copii premiați în fața a zeci de mii de pelerini?

Zeci de mii de credincioși au participat ieri, 14 octombrie, la slujba de hram a Sfintei Cuvioase Parascheva, oficiată pe Pietonalul Ștefan cel Mare, în fața Catedralei Mitropolitane. Într-o zi cu soare blând de toamnă, credincioșii au trăit momente de bucurie și rugăciune, unul dintre cele mai emoționante fiind acela în care Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, a oferit distincții speciale pentru trei familii de preoți cu mulți copii, considerate adevărate exemple de credință, curaj și iubire.

Slujba arhierească a fost oficiată începând cu ora 9.00, pe podiumul amplasat în curtea Ansamblului Mitropolitan, în dreptul Catedralei. Atmosfera a fost plină de pace și lumină, întreținută de corurile „Sanctus” și „Chivotul” ale Catedralei Mitropolitane din Iași, ale căror cântări au răsunat pe Pietonalul Ștefan cel Mare. Potrivit estimărilor, aproximativ 32.000 de oameni au participat la Sfânta Liturghie, alături de peste 25 de preoți veniți din țară și din străinătate.

„Și-au așezat bucuria și îngrijorarea lor la picioarele sfinților”

În cadrul slujbei, IPS Teofan a adresat un cuvânt special pelerinilor veniți din toată țara.

„Pelerinii, în număr mare, s-au îndreptat spre Iași. Și-au așezat bucuria și îngrijorarea lor la picioarele sfinților. Precum cerbul dorește izvoarele apelor, după cum spune psalmistul David, așa doresc pelerinii să se adape din apa cea vie a rugăciunilor sfinților lângă sfintele lor moaște. În demersul pelerinilor, admirat de cei mai mulți, dar și neînțeles de către unii, se arată în lucrare cuvântul lui Dumnezeu, adresat poporului evreu în pustie: Să slujești Domnului Dumnezeului tău și El va binecuvânta pâinea ta, vinul tău, apa ta, și voi abate bolile de la voi”, a menționat acesta.

Înaltpreasfințitul a adăugat că pelerinii ne oferă lecții de curaj, entuziasm și, mai ales, de iertare, prin felul în care își trăiesc credința și se întorc acasă „îmbogățiți sufletește și cu putere să poarte crucea vieții mai departe, cu smerenie, nădejde și curaj.”

Familie, credință și speranță

După slujbă, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a urcat pe scenă și a chemat trei familii de preoți, cu 10, 11 și 12 copii, cărora le-a oferit distincții pentru dăruirea și bucuria de a trăi credința prin familie. Este o tradiție ca, în fiecare an, mitropolitul să ofere astfel de distincții pentru realizări deosebite. Au fost premiați în trecut medici, cărturari, veterani de război sau români care au ales să se întoarcă în țară.

,,Multe probleme are această țară, nu le enumăr – dumneavoastră le știți mai bine. Situațiile dificile sunt multe și sunt intens mediatizate. În același timp, sunt și multe lucruri frumoase despre care, din păcate, se vorbește prea puțin. Un exemplu dintre aceste lucruri frumoase sunt și familiile cu mulți copii”, a precizat IPS Teofan.

Existența unor astfel de familii este cu atât mai impresionantă cu cât situația demografică a țării este una dificilă: în 2022, media era de 1,71 copii pe familie, în timp ce rata de înlocuire a populației ar trebui să fie de 2,11 copii pe familie.

În Arhiepiscopia Iașilor, însă, cifrele arată altfel: media este de 2,39 copii pe familie, cu zeci de familii de preoți care cresc cinci, șase sau chiar nouă copii.

Familia preotului Liviu Popescu din Voinești: 12 copii

Cea de-a treia familie premiată, ordinea premierii fiind inversă – cea cu 10, cu 11 apoi cu 12 copii – a fost cea a părintelui Liviu Popescu, preot slujitor la Voinești, Iași, și a soției sale, Beatrice-Daniela, profesor de religie. Cei doi cresc nu mai puțin de doisprezece copii, de la tinerele studente Anastasia și Iustina, care învață la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași, până la micuța Irina, de trei ani.

Copiii familiei Popescu sunt implicați în viața comunității: participă la concursuri literare, fac sport – fotbal și rugby – și se implică în acțiuni de voluntariat.

Pentru exemplul lor, părintele Liviu Popescu a primit „Crucea Sfântul Ierarh Dosoftei”, iar soția sa Distincția „Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv”.

Familia preotului Ionuț-Alexandru Figher din Frenciugi

Preotul din satul Frenciugi, comuna Drăgușeni, și soția sa, Ionela, asistent social, cresc unsprezece copii, dintre care cei mai mici – Gheorghe și Dumitru, gemeni – s-au născut chiar pe 12 octombrie, cu două zile înainte de hram.

Copiii familiei Figher participă la olimpiade de matematică și religie, iubesc informatica, desenul, șahul și muzica.

Părintele Figher a primit „Crucea sârbească”, iar prezbitera Ionela Distincția pentru mireni „Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv”.

Familia preotului Dumitru Lazăr din Podoleni

Părintele Dumitru Lazăr, paroh la Podoleni, în Protopopiatul Roznov, Neamț, împreună cu soția sa, Adina Valentina, profesoară de limba română, cresc zece copii. De la Anastasia-Ioana, cea mare, elevă la Colegiul Național „Petru Rareș” din Piatra Neamț, până la micuța Anisia, de doar un an și patru luni, toți copiii familiei Lazăr poartă „bucuria vieții și a credinței”. Mulți dintre ei sunt pasionați de muzică – cântă la pian, chitară și voce – iar alții visează la cariere în medicină sau arhitectură.

Pentru dăruirea lor, părintele Dumitru Lazăr a primit „Crucea Sfântul Ierarh Dosoftei”, iar soția sa Distincția „Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv”.

Publicitate și alte recomandări video