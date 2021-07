Trei şoferi beţi pulbere, băgaţi la “răcoare” după ce au fost implicaţi în accidente rutiere

Într-un prim caz, poliţiştii au continuat cercetările cu privire la accidentul produs pe 12 iulie, pe un drum comunal neclasificat din Dorneşti.

Aflat la volanul unui autovehicul marca Opel deşi era băut zdravăn, Sandu Spînu, din comuna Bălcăuţi, şi-a găsit de lucru şi la telefonul mobil. Cumulate, băutura şi lipsa de atenţie au făcut ca şoferul să intre pe sensul opus de mers, unde a lovit un BMW parcat neregulamentar, la volanul căruia se afla un tânăr de 22 de ani, din Siret. Impactul a fost inevitabil, iar şoferul de pe BMW a suferit leziuni, fiind transportat ulterior la spital.

Sandu Spînu a fost testat cu aparatul etilotest, care a arătat o valoare de 1,32 mg/l alcool pur în aerul expirat. Probele de sânge au indicat ulterior valorile de 2,78 g/l alcool în sânge, prima probă, respectiv 2,55 g/l alcool pur în sânge. Având în vedere alcoolemia imensă, pe numele şoferului a fost emisă o ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore.

Tot rezultatele probelor de sânge, care au indicat o alcoolemie foarte mare, i-au făcut pe poliţişti să ia măsuri şi în cazul unui eveniment produs pe 2 iulie, pe drumul judeţean din satul Hurjuieni, comuna Gălăneşti. Ionel Chimilevschi, din comuna Frătăuţii Vechi, a provocat un accident la volanul unui BMW, în urma căruia el şi un pasager au fost răniţi.

El a condus cu o îmbibaţie alcoolică de 2,87 g‰ alcool pur în sânge (proba I) şi 2,68 g‰ alcool pur în sânge (proba II), conform Buletinului de analiză toxicologică emis de Serviciul Judeţean de Medicină Legală Suceava. Şi acest şofer a fost condus, sub escortă, în arestul poliţiei judeţene.

La 16 ani, pus sub acuzare pentru conducere fără permis şi alcoolemie, cu repetiţie

În fine, în arest a ajuns şi un minor de 16 ani, din Voitinel, care a sustras maşina părinţilor şi, pe raza comunei, a pierdut controlul asupra direcţiei, intrând cu maşina în gardul unui imobil. Acest eveniment rutier s-a produs pe 3 iulie, iar minorul a fost verificat cu etilotestul, rezultând concentraţia de 0,76 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Poliţiştii au continuat cercetările şi au extins numărul de fapte de care este acuzat minorul. În acest caz, Iosif F., în vârstă de 16 ani, este pus sub acuzare pentru două infracţiuni de conducere sub influenţa alcoolului, două de conducere fără permis şi una de furt în scop de folosinţă.

Iosif F. a fost audiat în calitate de suspect, iar pe numele său a fost emisă ordonanţă de reţinere pe o perioadă de 24 de ore. În toate cazurile, cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi.

SURSA: monitorulsv.ro