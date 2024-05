Trei zile de defilări de modă pe cel mai mare catwalk din țară. Romanian Fashion Week împlinește 25 de ani

„Ce uităm noi, când vorbim de moda din Iași, este că suntem în anul 25. Deci de 25 de ani vin în mod constant la Iași! Și tocmai de aceea, toate evenimentele pe care le curatoriez eu în Iași au legătură cu începutul modei în Iași, post-Revoluție. Și, cumva, se leagă și de lansarea celei de-a treia cărţi semnate de mine, în care găsiți un capitol care se cheamă “30 de ani de modă”. De fapt, acum îmi dau seama că din cei 30 de ani de modă, în 25 am fost la Iași”, a subliniat Ovidiu Buta, unul dintre cei mai cunoscuți stiliști români. Cartea semnată de Buta, “O nouă victimă a modei”, va fi lansată pe 25 mai, la ora 13.00, în atriumul Palatului Culturii.

„Vor fi două secțiuni de modă, iar vineri începem cu tinerii designeri. Toate cele patru universități de design din țară, precum și Universitatea de Design de la Chișinău vor fi prezente pe podiumul de la Iași. Incluzând designerii din universități, Romanian Fashion Week aduce, anul acesta, peste 100 de designeri la Iași”, a explicat Irina Schrotter, președinta Federației Patronatelor din Industriile Creative, organizatoare a Romanian Creative Week.

Un punct de referință pentru industria de beauty din România

“În afară de prezentările de pe podium, mai avem la Palatul Culturii o instalație care se numește Sezonul Zero, în care puteți descoperi cum arăta moda în urmă cu 15 – 20 de ani. În rest, ca de obicei avem o selecție foarte atentă la secțiunea Romanian Designers, cea care va fi sâmbătă și duminică. Avem un total de 17 designeri, colecțiile vor fi de toamnă-iarnă și vor fi prezentate peste 400 de ținute”, a completat, cu mai multe date, stilistul Ovidiu Buta.

Un alt stilist celebru în România, Sorin Stratulat, expert în îngrijirea, colorarea și stilizarea părului spune că festivalul de la Iași setează direcția în lumea modei din România: „Eu vreau doar să vă spun cât de important este să continuăm să facem acest lucru. Este ceva care se întinde mult mai departe decât „acum și aici”. Un an de zile, toată industria de beauty din România așteaptă să se întâmple festivalul de modă de la Iași, ca să vedem în ce direcție o apucăm”.

Manager Palas Shopping Center: „Am avut în două zile peste 220.000 de vizitatori”

Organizatorii se așteaptă la un număr record de vizitatori la Romanian Fashion Week, așa cum s-a întâmplat în acest an, spun ei, în toate locațiile în care au fost evenimente ale Romanian Creative Week. Și pentru ca prezentările de modă să poată fi văzute și de spectatorii din afara perimetrului desemnat pentru invitați și artiști, spune Irina Schrotter, “Am instalat panouri mult mai mari decât în anii anteriori, de 5 x 9 metri. Din toată zona Palas se va vedea ce se întâmplă pe podium. Sper să vă placă, sper să vă bucure, sper să fie o explozie de lumină”.

De un record de vizitatori vorbește și managerul Palas Shopping Center, Gabriel Iațco: “Logistica este pregătită. Ne-am pregătit pentru un trafic mai mare de vizitatori, având în vedere că evenimentul este tot mai mare, de la an la an. Noi deja am înregistrat recorduri. Am avut în două zile peste 220.000 de vizitatori”.

Traficul crescut i-a făcut pe organizatori să își pună problema sustenabilității. Așa cum a fost prima dată definită de Organizația Națiunilor Unite (ONU), sustenabilitatea, sau dezvoltarea durabilă, e definită ca fiind “capacitatea de a exista și de a dezvolta fără a epuiza resursele naturale”. Ediția RCW 2024, cu agenda de festival publicată exclusiv online sau în aplicația creată de o firmă IT din Iași, a fost un prim pas în acest sens, spune președinta FEPIC. Edițiile următoare vor merge însă și mai departe pentru protejarea resurselor naturale: “Romanian Creative Week a înfiinţat în acest an și un departament de sustenabilitate, pentru că ne propunem să devenim un eveniment an de an mai sustenabil. Anul acesta e un an de colectare de date. Începând cu anul următor, vom anunța cu cât reușim să scădem amprenta de carbon a evenimentului nostru, în orașul care ne găzduiește cu atâta ospitalitate”.