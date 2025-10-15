Trendyol, pariul turcilor sprijiniți de Alibaba: mii de comenzi din România, dar și suspiciuni mari privind calitatea. Ce spune șeful OPC Iași?

Platforma turcească Trendyol, susținută de gigantul chinez Alibaba, a intrat puternic pe piața din România, atrăgând cumpărători cu haine, încălțăminte și accesorii la prețuri tentante. În spatele reclamelor colorate și al ofertelor spectaculoase se află o companie evaluată la miliarde de dolari, dar și o întrebare care stârnește curiozitatea clienților români: cât de sigure sunt produsele vândute aici?

Răspunsul depinde de comerciantul care le vinde. Platforma este una legală, susținută de Alibaba și înregistrată oficial în Turcia, însă funcționează ca un marketplace, unde oricine își poate lista produsele. Unele articole provin de la branduri cunoscute, altele sunt replici, produse „inspirate” sau mărci locale turcești.

Deocamdată, la Oficiul pentru Protecția Consumatorilor (OCP) Iași nu s-au primit reclamații legate de produsele comandate de pe Trendyol. Comisarul-șef Florin Onofrei spune că instituția nu a înregistrat sesizări privind calitatea articolelor livrate de pe această platformă.

Original sau copie? Totul depinde de vânzător

Presa internațională arată că Trendyol interzice vânzarea de produse contrafăcute și oferă posibilitatea de retur dacă un client primește un articol neconform, dar nu verifică individual fiecare listare înainte de publicare. Cu alte cuvinte, platforma este legitimă, însă calitatea și originalitatea diferă de la un vânzător la altul.

„Până în prezent nu avem plângeri, însă trebuie precizat că Trendyol nu este o companie din spațiul Uniunii Europene. Asta înseamnă că responsabilitatea pentru comenzi și eventualele neconformități revine exclusiv cumpărătorului”, ne-a explicat comisarul-șef Florin Onofrei.

El atrage atenția că, în astfel de cazuri, protecția oferită de legislația europeană privind comerțul online nu se aplică integral. „Dacă un produs comandat din Turcia, de exemplu, nu corespunde descrierii, ANPC nu are competență directă asupra comerciantului. Singura soluție este contactarea vânzătorului prin platformă și folosirea mecanismelor interne de retur”, a precizat șeful OPC Iași.

Pe rețelele sociale, părerile cumpărătorilor români sunt împărțite. Unii laudă livrările rapide și prețurile mici, alții spun că produsele nu corespund mereu imaginilor din aplicație.

În cel mai recent raport anual, Alibaba descrie Trendyol drept „platforma de e-commerce numărul unu din Turcia”, cu o creștere de peste 20% a comenzilor într-un singur an. Grupul chinez, care deține pachetul majoritar, mizează pe extinderea acesteia în Europa de Est, unde România este deja una dintre piețele cu cele mai rapide creșteri.

Fondată la Istanbul în 2010, platforma Trendyol conectează peste 250.000 de comercianți și branduri cu mai mult de 40 de milioane de clienți, prin aplicații adaptate fiecărei piețe în țări precum Turcia, Germania, Azerbaidjan, statele din Golf, Cehia, Slovacia, Polonia, Ungaria, Bulgaria și Grecia.

Alibaba, gigantul din spatele Trendyol

Alibaba Group este unul dintre cele mai mari conglomerate de comerț electronic din lume, fondat în 1999 de Jack Ma în China. Grupul controlează platforme precum Alibaba.com, AliExpress, Lazada și Trendyol și a investit masiv în extinderea operațiunilor internaționale.

În iunie 2018, Alibaba a cumpărat o participație în Trendyol, iar în aprilie 2021 și-a majorat participația printr-o investiție de aproximativ 350 de milioane de dolari, ajungând să dețină aproape 86,5% din companie. Aceasta a transformat Trendyol în primul decacorn al Turciei, evaluat la peste 10 miliarde de dolari.

În anul fiscal 2024, Alibaba Group a raportat venituri totale de aproximativ 38,38 miliarde USD, în creștere cu 8% față de anul precedent, potrivit raportului consultat de „Ziarul de Iași”.

Segmentul International Commerce Retail, care include platformele AliExpress și Trendyol, a avut o evoluție puternică. În trimestrul al treilea, veniturile au fost de aproximativ 3,65 miliarde USD, în creștere cu 35% față de aceeași perioadă din 2023, iar în ultimul trimestru ale anului 2024 acestea au ajuns la aproximativ 4,32 miliarde USD, marcând o creștere de 36% față de trimestrul similar al anului anterior. Cu toate acestea, segmentul a înregistrat pierderi ajustate EBITA (profit înainte de dobânzi, taxe și amortizare), pe fondul investițiilor în operațiuni transfrontaliere.

Alibaba descrie anul fiscal 2024 drept un „pivot strategic”, precizând în raport că se concentrează pe cloud, comerț și internaționalizare. Compania continuă să investească în tehnologii emergente și AI, ceea ce afectează marjele pe termen scurt, dar susține strategia de creștere pe termen lung. Unele segmente internaționale, inclusiv operațiunile Trendyol, generează pierderi ajustate EBITA, semnalând că grupul prioritizează expansiunea și creșterea în detrimentul profitabilității imediate.

