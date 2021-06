Tricolori cu spectatori

Meciul de pe stadionul „Ilie Oană” este primul meci pe teren propriu al naţionalei cu spectatori după o pauză de aproximativ un an şi jumătate provocată de pandemia de coronavirus. Ultimul meci pe teren propriu cu public a fost România - Suedia, scor 0-2, în preliminariile EURO 2020, disputat pe Arena Naţională din Capitală în 15 noiembrie 2019, la el asistând aproximativ 50.000 de spectatori. Astăzi la partida amicală România - Georgia, spectatorii vor avea acces în limita a 25% din capacitatea Stadionului Ilie Oană din Ploieşti. Selecţionerul Mirel Rădoi, şi-a exprimat, într-o conferinţă de presă, bucuria revenirii publicului la meciurile naţionale şi a declarat că partidele amicale cu Georgia şi Anglia sunt importante în perspectiva perioadei următoare. „Aceste meciuri amicale sunt potrivite şi ca adversare şi pentru ceea ce urmărim pentru meciurile din toamnă. În plus căutăm şi jucători care pot să participe la Jocurile Olimpice. În această idee, acestea sunt două meciuri importante, care se pliază pe ceea ce urmează”, a spus el. De altfel, Rădoi a şi menţionat că toţi jucătorii vizaţo pentru JO vor să participe la competiţie, însă depinde de cluburi.“Deocamdată nu avem răspunsul tuturor cluburilor pentru JO. Nu avem un număr exact în momentul de faţă, suntem încă în negocieri. E greu, până acum nu am avut niciun refuz din partea jucătorilor. Chiar la un moment dat ne-au pus în dificultate, când am văzut că toţi vor să fie prezenţi. Dar mai sunt discuţiile dintre federaţie şi cluburi, dintre jucători şi cluburi”, a spus Rădoi. O echipă probabilă a României ar putea fi Niţă-Nedelcearu, Chiricheş, Cristea, Sorescu – Maxim, Marin, Cicâldău – Budescu, Alibec. Tănase. După meciul de astăzi, tricolorii vor susţine duminică seară un nou test, la Middlesbrough, cu Anglia.