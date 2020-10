Tricolorii, puşi la colţ de corifei

Antrenorul formaţiei Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, a declarat, ieri, pe Aeroportul Aurel Vlaicu din Băneasa, înaintea plecării spre Ucraina, că echipa naţională a României a jucat mult prea prudent în barajul cu Islanda, pierdut cu 1-2, el precizând că prima reprezentativă nu a ştiut să îl blocheze pe Gylfi Sigurdsson, autorul celor două goluri ale gazdelor. Întrebat ce părere are despre faptul că România nu a tras niciun şut pe poartă în meciul cu Islanda (cu excepţia penalty-ului), deşi în joc era calificarea la EURO 2020, Lucescu a răspuns: „E greu, asta e la nivelul ăsta. Nu au îndrăznit mai mult în prima repriză. E foarte greu când joci un singur meci de calificare. Pentru oricare echipă care greşeşte este greu, deoarece greşeala este capitală. Eu cred că am jucat mult prea prudent, am fost mult prea atenţi la a menţine un rezultat o perioadă mai lungă. După care au venit golurile şi din momentul ăla a fost foarte greu, pentru că ei s-au organizat perfect. Mai ales că au jucat acasă. Dacă jucam la noi poate lucrurile erau altfel. Acum urmează meciul cu Norvegia peste două zile. Şi asta e bine, pentru că se trece de la un meci la altul şi mai uităm din amărăciunea acestei înfrângeri”. Tehnicianul a precizat că în opinia sa şansele României de a trece de Islanda erau de doar 20%. „Noi am ratat calificarea şi rămâne Liga Naţiunilor, unde am pornit foarte bine. Să reuşească să treacă peste momentul ăsta şi să se ducă mai departe. Pentru că Liga Naţiunilor îţi dă posibilitatea să ajungi într-un turneu final mai direct. În rest e greu... în Islanda s-a jucat în condiţii foarte grele. Şi terenul a fost unul dificil, alunecos, denivelat. Vă spun sincer, înainte de meci şansele erau 20% pentru noi şi 80% pentru islandezi. Cam astea erau şansele”, a mai afirmat Mircea Lucescu.

Prestaţia tricolorilor a fost criticată şi de selecţionerul generaţiei de aur, Anghel Iordănescu: „Poate că niciodată o naţională şi un selecţioner nu au fost atât de aproape de calificare. Trebuia să joci două meciuri ca să te califici. Nu am produs fotbal. Am fost inexistenţi în prima repriză, iar în partea două nu am reuşit să forţăm. Islanda de aseară nu este cea de acum câţiva ani. Nu am înţeles multe lucruri! Este greu de înţeles ca Sigurdsson să facă ce vrea pe teren şi să nu-i acorzi prea multă atenţie”, a declarat Anghel Iordănescu la „Liga Digisport”.