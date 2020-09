Tricolorul Alexandru Creţu oferă zece abonamente la meciurile echipei Poli Iaşi

“Şi eu sunt IESEAN PENTRU POLI!

În primul rând vreau să mulțumesc tuturor celor care mi-au transmis cele mai frumoase gânduri după debutul la prima reprezentativă a României. Desigur, foarte multe mesaje au fost de acasă, din Iași, acolo unde m-am format și am jucat la Poli. Este și echipa la care mi-aș dori să revin cândva. Până atunci, urmăresc activitatea din Copou. Am văzut campania "Ieșeni pentru Poli" și am nevoie de ajutorul vostru, al fanilor alb-albaștri. Vreau să ofer abonamente pentru 10 persoane care și-ar dori să asiste la meciuri și nu au posibilitatea financiară să le cumpere. Știu cât de importanți sunt suporterii pentru o echipă și mi-aș dori să reveniți cât mai redepe în tribune. Până atunci vă doresc să vă bucurați de victorii ale echipei de suflet!

(Cei care își doresc sa participe, rog sa lase un comentariu/mesaj de susținere la aceasta postate. Selecția se va face în mod aleatoriu.)”, a notat Creţu pe Facebook.

Alexandru Creţu, care este legitimat la Maribor, a jucat pentru Poli Iaşi în perioada 2010-2016.