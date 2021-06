Trilogia „Fear Street”, lansată la nivel global în luna iulie

În 1994, un grup de adolescenţi descoperă că ar putea exista o legătură între evenimentele terifiante care le-au bântuit oraşul de-a lungul mai multor generaţii şi că ei ar putea fi următoarele ţinte. Trilogia urmăreşte coşmarul de-a lungul istoriei sinistre a oraşului Shadyside. Trailerul oficial a fost lansat miercuri seară, în cadrul Geeked Week, un eveniment virtual dedicat fanilor.

„În calitate de cineast implicat în producţia «Fear Street», dar şi ca iubitor de filme, am fost atât de încântată să aduc un omagiu unor mari epoci ale filmelor de groază. Pentru 1994, «Scream» a stat mai presus de toate - este grozavul horror din anii '90 şi, cred, unul dintre cele mai strălucite filme realizate vreodată, punct. Apoi, pentru 1978, a trebuit să mă uit la apogeul filmelor tip slasher - «Friday the 13th», «Halloween», «Nightmare on Elm Street». Pentru 1666, am găsit cea mai bună inspiraţie pentru mine în frumoasa lume putredă din «The New World» a lui Terence Malick”, a spus Leigh Janiak, regizoarea trilogiei, potrivit unui comunicat.

Stine, autorul seriei horror bestseller „Fear Street”, a declarat: „Lucrul care leagă «Fear Street» de oamenii din întreaga lume este faptul că toţi avem aceleaşi temeri. Nu contează în ce ţară te afli, toată lumea se teme de întuneric sau se teme că cineva pândeşte în dulap sau se teme să se afle într-un loc nou ciudat în care nu a mai fost până atunci. Cu toţii avem aceleaşi temeri”.

„Fear Street Partea 1: 1994” va fi lansat de Netflix pe 2 iulie, „Partea 2: 1978”, pe 9 iulie, iar „Partea 3: 1666”, pe 16 iulie. Scenariile sunt semnate de Phil Graziadei & Leigh Janiak („Partea 1: 1994”), Zak Olkewicz şi Leigh Janiak („Partea 2: 1978”), Phil Graziadei & Leigh Janiak şi Kate Trefry („Partea 3: 1666”).

Distribuţia „Fear Street Partea 1: 1994” este alcătuită din Kiana Madeira, Olivia Scott Welch, Benjamin Flores Jr., Julia Rehwald, Fred Hechinger, Ashley Zukerman, Maya Hawke, Darrell Britt-Gibson, Jordana Spiro, Jordyn DiNatale şi Jeremy Ford.

Sadie Sink, Emily Rudd, Ryan Simpkins, McCabe Slye, Ted Sutherland, Jordana Spiro, Gillian Jacobs, Kiana Madeira, Benjamin Flores Jr., Ashley Zukerman, Olivia Scott Welch, Chiara Aurelia şi Jordyn DiNatale joacă în „Fear Street Partea 2: 1978”. Din distribuţia „Fear Street Partea 3: 1666” fac parte Kiana Madeira, Ashley Zukerman, Gillian Jacobs, Olivia Scott Welch, Benjamin Flores Jr., Darrell Britt-Gibson, Sadie Sink, Emily Rudd, McCabe Slye, Julia Rehwald, Fred Hechinger, Jordana Spiro, Jordyn DiNatale, Elizabeth Scopel şi Randy Havens.