Triunghiul politic şi aria apei

Adicătelea, când a fost întrebat de un reporter să-i zică aria triunghiului, animalul politic, aşa cum îşi spune acel şef apos de la Iaşi, absolvent de facultate de ingineri, cu trei mastere şi un doctorat tot acolo, başca auzim că e şi cadru asociat ce predă la studenţi, să-i răspundă reporterului că acea arie este "baza ori ipotenuza la pătrat".

Băbăeţ şi bă fetiţe, mai ales voi aceştia care poate nu le aveţi cu matematica de-a cincea aşa bine după atâţia ani, apăi nu numai că baza ori ipotenuza la pătrat nu există nici ca formulă, dar nici ca lucruri palpabile, căci, fie el şi într-un caz particoler precum triunghiul dreptunghic (deşi reporterul nu de astfel de caz l-a întrebat), baza şi ipotenuza sunt acelaşi lucru, diferind doar în cazul în care pui acel triunghi pe cant. Dar nici aşa, să zicem prin absurd, baza ori ipotenuza nu înseamnă nimic. Iar la pătrat, un nimic şi mai mare.

Bun, am zice că, deh, poate nu a fost omul atent la întrebare, deşi chiar şi aşa tot greu de scuzat rămâne, mai ales că ştia că se înregistrează, şi un şef cât de cât acceptabil ca şef ar fi spus: stai niţel, să mă gândesc, dar la pregătirea lui tehnică, hai să avem pardon: şi în somn după o băută zdravănă dacă-l trezeşti nu are voie să dea răspuns greşit la aşa întrebare, nu-i aşa, voi cei care ştiţi cu ce se mănâncă matematica elementară?

Tocmai de aceea, ne gândim şi la varianta doi: chiar în gazetă aicea au dat colegii noştri acuma ceva anişori cazul unui paznic de pe la acea vniversitate care avea şi doctorat şi master, înscris de profi ce voiau să nu-şi piardă catedrele după scăderea dramatică de înscrieri acolo ce era prin preajma anilor 2000. Or, dacă socotim de pe CV-ul animalului politic şi ajutându-se cu vârsta lui, cam pe la acel leat de absolvenţi se încadrează şi el. Aşa că, de aia zicem, amice Archie: ce ne facem cu animalul? La ţăruş sau la culcuş?

Iaca una şi la partidoi!

Ei, dragilor, şi cum nu se putea ca numai leberalii ieşeni să aibă un asemenea absolvinte imininte, vorba lui Rică Venturiano, iacătă că ieri am descoperit unul cam de aceeaşi anvergură intelectuală şi la partidoi.

Este vorba, aşa cum probabil ştiţi deja de pe site-ul nostru, de proaspătul dipotat Ostaficiuc, cel care s-a scandalizat din cauza unor greşeli gramaticale făcute într-o carte de copii, şi pentru care librăria a şi fost amendată de OPC-ul condus atunci de amicul lui mister Hoardă, numai că în instanţă s-a dovedit că acele greşeli erau de fapt o figură de stil şi redactare, ca să ilustreze vorbitul şleampăt al unui personaj. Semn că, deh, s-o fi lăudând el dom' dipotat că e un bun electrician cu profesională la zi, dar, deşi are deja un doctorat la Chişinău în iconomie, noi l-am sfătui să mai bage rapid unul, tot acolo, în Litere. Nu de alta, dar acuma chiar are timp destul...

**** PONT ****

Materialele de mai sus sunt o parodiere umoristică a realităţilor ieşene şi naţionale, realităţi care sunt tratate la modul cel mai serios în articolele de news ale ediţiei noastre. Orice asemănare cu oameni şi fapte din viaţa reală poate fi, aşadar, pur întâmplătoare.