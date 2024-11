Trump, ales din nou președinte. Și ce? Căldura ieșenilor ține de primarul Chirica

Donald Trump a ajuns din nou președintele Statelor Unite. La ora redactării acestui material, republicanul a revendicat victoria într-un discurs manifest în Florida. Înainte de aceste alegeri, multe persoane din România și, în particular, din Iași s-au întrebat cum le va schimba soarta alegerea lui Trump sau a contracandidatei sale, Kamala Harris. Majoritatea conaționalilor mizau pe Harris, alegerea/realegerea lui Trump fiind diabolizată în fel și chip. Adevărul este că, într-o anumită măsură, amprenta lui Trump asupra acestei părți de lume se va vedea. Nu știm exact ce se va întâmpla. Cine spune că știe, minte. Declarațiile din timpul campaniei și comportamentul din primul mandat ne arată o anumită direcție, dar, chiar și așa, SUA este mult mai complexă decât pare la prima vedere. Trump va avea o putere imensă, dar, atenție, nu va fi una nelimitată; totuși, America este o democrație.

După o paranteză așa de mare, dar binevenită, să revenim cu picioarele pe pământ și să ne ocupăm puțin și de „oile noastre”. Situația încălzirii centralizate de la Iași, a fostului CET, cum este cunoscută societatea printre cetățeni, nu s-ar fi rezolvat nici dacă ar fi venit Kamala la putere și nici cu Trump nu avem cea mai mică speranță. Problema ține mai degrabă de managementul local, de deciziile primarului Mihai Chirica. Și până acum nu vedem să miște vreun deget în acest sens, nici să apară vreo soluție viabilă la orizont. CET a ajuns un fel de zombie: nu este nici mort, nici viu, plutește între două lumi și mai dă semne de viață doar pentru că este conectat la o conductă de bani alimentată an de an din împrumuturi. „Primăria vrea să facă un nou împrumut substanțial pentru a asigura funcționarea sistemului de termoficare pe timp de iarnă. Consiliul Local (CL) a fost convocat în ședință extraordinară, miercuri, pentru a aproba contractarea unui credit de 145 de milioane lei. Acești bani ar urma să fie utilizați pentru achiziția de combustibil. Creditul va avea o maturitate de 7 ani. Anul trecut, municipalitatea a contractat alte 200 de milioane lei cu același scop, dar a folosit efectiv doar 135 de milioane lei din acești bani: o sumă de 65,2 milioane lei nu a mai fost accesată, fiind astfel anulată”, scria „Ziarul de Iași” la începutul lunii septembrie. Cumva, în doar doi ani, CET-ul ar urma să înghită circa 300 de milioane de lei (60 de milioane de euro) ca să poată funcționa.

Soluții la această problemă imensă sunt puține, dar mai grav este că preocuparea Primăriei municipiului Iași pentru rezolvarea acestei situații pare să fie anemică, iar la orizont nu se întrevede ieșirea din acest labirint. Numărul clienților a scăzut an de an și, neoficial, se vorbește despre o cifră de sub 20.000 de apartamente racordate, mult prea mică pentru funcționarea eficientă a companiei de termoficare. Probabil, fără injecțiile masive de bani din partea Primăriei, compania ar da faliment în secunda doi. Nu vedem cum ar rezista nici măcar o lună. Forța ei se bazează doar pe activele deținute, utilaje și terenuri, dar fără o bază solidă de clienți nu are cum să funcționeze. Recent, serviciul de termoficare a fost scos la licitație de municipalitate. Din nefericire, s-a prezentat doar un singur pretendent: compania Chimcomplex, firmă patronată de Ștefan Vuza, cel care a pus la pământ societatea Iașitex. Atenție însă, planul lui Vuzanu era să preia CET ca să furnizeze căldură în caloriferele ieșenilor. A mai încercat asta înainte Veolia și nu a reușit. Chiar dacă serviciul s-ar scumpi, așa cum plănuiește Mihai Chirica, chiar dacă Primăria ar asigura subvențiile la timp, se pare că afacerea nu este una profitabilă. Prin urmare, Vuza a anunțat că vrea să ridice pe terenurile CET Holboca un complex chimic, iar aburul tehnologic folosit în procesul de fabricație ar urma să fie distribuit și în oraș, la un cost rezonabil, promitea el. Omul de afaceri nu a prezentat, cel puțin public, detaliile afacerii; a dat doar detalii vagi. Nu a spus de unde va lua bani, ce vrea să fabrice în cadrul complexului, dacă este o întreprindere poluantă sau nu, dacă are deja utilajele sau nu, aproape nimic concret. Cert este că Primăria a scos firma din licitație, oficial, pentru că nu ar fi îndeplinit o anumită condiție obligatorie pentru participare.

Așa se face că am ajuns din nou de unde am plecat și, pe deasupra, și cu 20.000 de clienți captivi, care nu pot nici să-și instaleze centrale proprii și nici nu știu sigur dacă anul viitor vor mai avea servicii de la CET. Situația a rămas ca-n tren. Până la urmă, Primăria își va mai permite un împrumut și anul viitor, însă va veni și timpul decontului, timp care, fără o soluție viabilă, va aduce mult haos și neliniște printre clienții CET. Mai mult, la un moment dat vom constata că banii risipiți pe împrumuturile pentru CET puteau fi folosiți mult mai eficient pentru o soluție alternativă care să producă apă și căldură la costuri decente, iar municipalitatea nu ar fi fost nevoită să subvenționeze la nesfârșit și discreționar serviciul de termoficare. Marea problemă nu este alegerea lui Trump, ci nepriceperea managerială a stimatului domn Chirica. Lipsa lui aproape totală de implicare și amânarea nesfârșită a lucrurilor ne va aduce într-o situație limită. Dar, cel mai probabil, el mizează pe faptul că atunci nu va mai fi la conducerea Primăriei, ci poate într-o altă „dregătorie publică”: senator, deputat sau, de ce nu, ambasador. Are și niște perspective mai sumbre, dar este o discuție separată și nu își găsește locul aici. În niciunul dintre cazuri situația nu ne este favorabilă, riscăm să rămânem și cu împrumuturi de plătit, și fără căldură.

