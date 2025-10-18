MICA PUBLICITATE
EXTERN

Trump după întâlnirea cu Zelenski: „Gata cu împușcăturile, granițele rămân acolo unde sunt”

De Redacția
sâmbătă, 18 octombrie 2025, 09:40
1 MIN
Trump după întâlnirea cu Zelenski: „Gata cu împușcăturile, granițele rămân acolo unde sunt”

Președintele Donald Trump a declarat, după întâlnirea cu Volodimir Zeleneski, că Statele Unite ar prefera ca războiul să se încheie și că soluția nu constă în trimiterea de rachete, ci în reluarea negocierilor de pace. „Mii de oameni mor în fiecare săptămână –gata, mergeți acasă la familiile voastre în pace”, a spus liderul american, citat de adevarul.ro.

„Întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost foarte interesantă și cordială, dar i-am spus, așa cum l-am sfătuit insistent și pe președintele Putin, că este timpul să încetăm crimele și să facem o înțelegere! Destul sânge a fost vărsat, granițele au fost definite prin război și forță. Trebuie să se oprească acolo unde sunt. Să revendice victoria amândoi, istoria să decidă! Gata cu împușcăturile, gata cu morțile, gata cu cheltuielile uriașe și nejustificate. Mii de oameni mor în fiecare săptămână – gata, mergeți acasă la familiile voastre în pace!”, a scris Donald Trump pe platforma sa, Truth Social, la scurt timp după întrevederea cu Volodimir Zelenski, preluat de adevarul.ro.

Trump a ezitat în fața solicitării Ucrainei pentru rachete de tip Tomahawk cu rază lungă de acțiune, afirmând că „am prefera să nu fie nevoie de rachete Tomahawk” și că ar vrea ca Ucraina și Rusia „să reia negocierile de pace” în loc să accelereze livrările de armament, potrivit New York Times.

Etichete: intalnire Trump-Zelenski, razboiul din ucraina

