Trump şi Putin au purtat o convorbire telefonică despre „ridicarea rangului” reprezentanţilor la negocierile ruso-ucrainene

Consilierul Kremlinului, Iuri Uşakov, a postat un mesaj audio pe canalul oficial Telegram în care confirmă convorbirea dintre Vladimir Putin şi Donald Trump şi precizează că aceasta a durat 40 de minute, informează Reuters, citat de News.ro.

Acum jumătate de oră, la iniţiativa preşedintelui SUA, a avut loc o convorbire telefonică între Donald Trump şi Vladimir Putin”. Trump „l-a informat despre discuţiile recent încheiate la Casa Albă cu Volodimir Zelenski şi liderii mai multor ţări europene”, spune Uşakov.

Putin şi Trump „şi-au exprimat sprijinul pentru continuarea negocierilor directe între delegaţiile ruse şi ucrainene. În acest context, au discutat ideea explorării posibilităţii de a ridica rangul reprezentanţilor atât din partea ucraineană, cât şi din partea rusă, în special a celor implicaţi în negocierile directe în curs”, afirmă Uşakov, fără a menţiona dacă această ridicare a rangului înseamnă o întâlnire directă între Putin şi Zelenski, aşa cum îşi doreşte Trump.

Putin şi Trump „au convenit să menţină contacte strânse între ei cu privire la problema ucraineană şi la alte subiecte urgente de pe agenda internaţională şi bilaterală”, mai spune Uşakov. Putin „a subliniat încă o dată importanţa eforturilor depuse personal de Donald Trump în căutarea unor soluţii care să conducă la o rezolvare pe termen lung a situaţiei din Ucraina. Discuţia a fost sinceră şi extrem de constructivă”, menţionează consilierul lui Putin pe probleme de politică externă.

Donald Trump a anunţat pe Truth Social, după încheierea convorbirilor purtate la Casa Albă cu Volodimir Zelenski şi cu o serie de lideri europeni, că l-a sunat pe Vladimir Putin şi că a început să lucreze la o întâlnire directă între liderul de la Kremlin şi preşedintele ucrainean.

