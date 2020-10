Trupa AC/DC a confirmat reuniunea şi lansarea de noi piese

„Are You Ready?” (Sunteţi pregătiţi, n.r.), a fost mesajul - referire la piesa de pe „The Razor's Edge” (1990) - care a însoţit o fotografie cu noua trupă. Lineup-ul este alcătuit din Johnson (voce), Williams (bas), Rudd (tobe), Stevie Young (chitară ritmică) şi Angus Young (chitară).

Speculaţii privind revenirea trupei pe scenă au apărut în urmă cu doi ani, însă AC/DC a dat indicii în acest sens în ultimele zile, publicând diverse clipuri online. Cel mai recent album AC/DC a fost lansat în 2014, „Rock or Bust”. Brian Johson s-a retras din grup în 2016, din cauza unor probleme de sănătate. În turneul „Rock or Bust”, el a fost înlocuit de Axl Rose.

Rudd plecase din trupă în 2015, după ce a fost arestat, iar Williams şi-a anunţat retragerea în 2016, când a spus că trupa este „un animal schimbat”. În primăvara lui 2019, inginerul grupului, Mike Fraser, a confirmat că trupa s-a aflat în studio pentru înregistrări alături de Brian Johnson. El a spus că noul album va fi „un fel de tribut adus lui Malcolm Young, la fel cum «Back in Black» a fost un tribut pentru Bon Scott”.

Trupa AC/DC, înfiinţată la începutul anilor 1970, a fost inclusă în Rock & Roll Hall of Fame în 2003. Albumele grupului, în rândul cărora se remarcă „High Voltage” (1975), debutul discografic, „Highway to Hell” (1979), „Back in Black” (1980), „For Those About to Rock We Salute You” (1981), „The Razors Edge” (1990) şi „Black Ice” (2008), au fost vândute în peste 200 milioane de copii pe plan mondial.