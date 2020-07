Trupa The Killers va ancheta un caz de agresiune sexuală care a avut loc în turneul său american

Pe Twitter, pe contul Chez Cherrie a fost publicat un articol în care este susţinut că mai mulţi bărbaţi din staff-ul trupei au întreţinut raporturi sexuale cu o femeie într-o cabină din culise. Un reprezentant al grupului The Killers a spus că trupa va face o anchetă în rândul actualilor şi foştilor angajaţi. Cea care a făcut dezvăluirea a precizat că lucra ca inginer de sunet pentru trupă şi că era atunci singura femeie din echipă.

Incidentul despre care vorbeşte ar fi avut loc în Milwakee. Un inginer a anunţat că într-o cabină se află o femeie şi că cei care vor să întreţină raporturi sexuale cu aceasta să îşi treacă numele pe o listă. După ce s-a încheiat concertul, în autobuz, a mai povestit Chez Cherrie, membri ai echipei „împărtăşeau păreri” legat de timpul petrecut cu femeia respectivă.

În plus, la plecare, un agent de pază a spus: „Fata aia din vestiarul A este leşinată şi dezbrăcată. Are de gând cineva să aibă grijă de ea?”. Femeia a mai relatat că niciunul dintre bărbaţi nu a făcut asta. Chez Cherrie a făcut dezvăluirile iniţial pe un blog în 2018, când nu a menţionat trupa, însă marţi seară ea a republicat articolul pe Twitter şi atunci a identificat-o ca fiind The Killers.

Niciunul dintre membrii trupei nu a fost implicat în agresiune. „Povestea acestei persoane este scandaloasă. Având în vedere că The Killers nu mai are aceeaşi echipă de turneu în 2020, va face o investigaţie în rândul echipei actuale şi trecute”, a declarat pentru BBC un reprezentant al trupei. El a mai spus că avocaţii grupului vor lua legătura cu cea care a făcut dezvăluirile pentru a primi mai multe informaţii.

„Trupa este uluită de aceste acuzaţii. Comportamentul atribuit ei şi echipei este de nerecunoscut şi complet în contradicţie cu principiile lor”. The Killers, formată în Las Vegas în 2001, este una dintre cele mai populare trupe rock din lume, cunoscută pentru melodii ca „Mr Brightside”, „Somebody Told Me”, „Human” şi „When You Were Young”. A lansat până în prezent cinci albume de studio, iar la şaselea, „Imploding the Mirage”, este programat să apară în luna august.