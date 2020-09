Trupul unui român decedat la Londra, incinerat de autorităţile locale fără să-i fie anunţată familia

Trupul unui român mort în condiţii suspecte, care aparent lucra fără acte, a fost incinerat de către autorităţile din Londra, asta după ce au întârziat 2 luni să anunţe Ambasada României. Soţia bărbatului, plecată la rândul ei în Spania, nu-şi mai poate îngropa soţul şi cere acum daune pentru că autorităţile din Marea Britanie au incinerat corpul bărbatului, fără să anunţe în timp util autorităţile române, a declarat pentru adevarul.ro avocatul Adrian Cuculis. Soţia bărbatului de 60 de ani se afla la muncă în Spania, atunci când a primit un mesaj de la autorităţile din Marea Britanie. Mesajul este scris în limba română, cel mai probail cu ajutorul unui program de traducere, deoarece topica propoziţiilor şi unii termeni nu sunt traduşi corect.

Ce mesaje a primit soţia românului decedat

„Acest e-mail vă informează despre decesul unuia dintre compatrioţii dvs, domnul Pavel Constantin (…) El a fost găsit decedat la o adresă din Greenwich, sud-estul Londrei. A fost efectuată o autopsie, dar încă nu avem o cauză de deces, aşteptăm histologia şi toxicologia. A dat o adresă din Rainham, Essex, dar el nu locuieşte acolo şi nu avem o adresă confirmată şi nici o rudă apropiată. Orice ajutor pe care ni-l puteţi oferi va fi primit cu recunoştină. El avea permis de conducere, însă acesta a fost emis în 2012 şi era o adresă veche. Am localizat o altă serie de adrese vechi, dar nu am putut găsi o adresă curentă. De asemenea, colegii săi nu ştiau unde locuieşte. Ofiţerul legist va fi în contact cu dvs. pentru a discuta cauza morţii, deoarece nu ştiu detaliile. Nu ştiu dacă a fost înmormântat încă, am transmis e-mailul dvs. către Greenwich Council, care va fi în contact cu dvs. şi va putea să vă sfătuiască în continuare”, a fost unul dintre primele mesaje primite de soţia românului decedat la Londra.

