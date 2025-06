TSUNAMI ÎN COPOU – Poli, învinsă de o echipă cu un buget de 15 ori mai mic, a RETROGRADAT. Plecați cu toții, v-ați bătut joc de oraș, ați rupt inimile ieșenilor!

Metaloglobus: Gavrilaș – Kouadio, Caramalău, Issah (81 G. Dumitru), A. Sava – Junior Morais – R. Milea (81 D. Irimia), Honciu, Al. Irimia (57 Ad. Sîrbu), Huiban (90+2 Al. Gheorghe) – Visic (57 Zakir).

Antrenor: Ianis Zicu.

Poli: Fernandez – Adăscăliței, Boben, Claudio Silva, Ispas (36 Marchioni) – Ștefanovici, Gouet (89 Creț), Bordeianu, Tailson (67 Skuka) – Roman – S. Camara.

Antrenor: Vasile Miriuță.

Cartonașe galbene: J. Morais (52), Issah (78), Huiban (86), Al. Irimia (87 – în afara terenului) – Gouet (69), Boben (75), Camara (90+1).

Arbitri: Adrian Cojocaru; Marius Badea, Alexandru Filip.

1-0, min. 85: Gavrilaș a degajat, mingea a căzut pe capul lui Bordeianu, a ajuns la Huiban, care a profitat apoi de indecizia lui Boben și a înscris din careu, lateral stânga, la colțul lung.

După ce și-a făcut singură viața grea, nereușind să obțină un punct în ultimele două runde ale play-out-ului, punct ce ar fi asigurat salvarea directă de la retrogradare, și a remizat acasă, în prima manșă a barajului cu Metaloglobus, când a ratat enorm, inclusiv un penalty, ACSM Politehnica a ajuns aseară să-și joace viitorul într-un singur meci.

Start modest

În ciuda multiplelor avantaje majore pe care le avea față de gazde (valoare a lotului, buget, de 15 ori mai mare!, salarizare, experiență în Liga I, tradiție etc.), care au încheiat abia pe locul V în Liga a II-a, ocupanta locului XIII din Liga I a avut probleme în startul duelului de aseară. Cu șase jucători de minimum 30 de ani în primul 11, Metaloglobus a dominat mai bine de zece minute, marcatorul din tur, Huiban, care s-a distrat cu Adăscăliței, fiind la un pas de a deschide scorul în minutul 8, când a șutat din lateral stânga, Fernandez respingând.

Iașul s-a trezit abia în minutul 15, după șutul lui Tailson, din lateral stânga, pe lângă poartă.

0-0 la pauză după 1-18 la șuturi

În următoarea jumătate de oră s-a jucat la o singură poartă, a gazdelor, dominarea oaspeților fiind netă. Cifrele actului întâi spun totul: 44-56% posesie, 1-18 la șuturi, 1-6 la încercări pe poartă, 1-5 la cornere. Pe tabelă a rămas însă la pauză 0-0, din cauza faptului că Gavrilaș a respins puternicele încercări de la distanță semnate de Gouet (27), Ștefanovici (27), Bordeianu (29, fază la care a fost parată și reluarea lui Camara), pe cele ale lui Roman de la 20 de metri (40, 45+3), dar și pentru că ieșenii, care nu au imprimat jocului viteză, fiind crispați, cu puțină vlagă, au fost neinspirați în multe alte faze ofensive.

Iașul, cu dominarea, Metaloglobus – cu ocaziile

Startul reprizei secunde a continuat, până la un punct, scenariul actului întâi. Dominare netă a oaspeților (39- 61% posesie), șuturi multe (1-5, 0-2 pe poartă), la fel și cornere (0-3), dar emoții reduse pentru Gavrilaș, în condițiile în care jocul Iașului a rămas lipsit de incisivitate, de pasiune. Noutatea față de actul întâi a fost faptul că Metaloglobus a căpătat o doză de tupeu, gazdele având două mari ocazii de gol: Fernandez l-a blocat pe Ad. Sîrbu (57) după o eroare a lui Boben, iar Milea (66) a trimis peste poartă de la 12 metri.

Lovitura decisivă

Meciul s-a echilibrat apoi, ACSM pierzând, treptat, și mai mult din turația redusă pe care a avut-o, doar Roman (71) mai încercând poarta, cu un șut de la 25 de metri, parat de Gavrilaș. Finalul a adus o lovitură de măciucă, Huiban, care marcase și în tur, în minutul 86, dând golul care a dus Iașul în Liga a II-a.

Așadar, o înfrângere de neimaginat, de neconceput, care parafează falimentul unei strategii pline de erori, care umple Iașul de rușine și rupe inimile miilor de microbiști locali.

Rămâne acum de văzut dacă ACSM Politehnica va mai exista, plata datoriilor uriașe, de peste 3 milioane de euro, părând imposibil de achitat fără veniturile generate de prezența în Liga I.

Gestul lui Ispas

* Partida s-a disputat la Clinceni, deoarece terenul lui Metaloglobus, care are gazon sintetic, nu este omologat pentru Liga a II-a. Bucureștenii au evoluat tot sezonul pe arena ilfoveană.

* Ispas a fost înlocuit după o ciocnire dură cu un adversar, Kouadio, medicii ambulanței de la stadion acordându-i îngrijiri ieșeanului, pe teren, cinci minute. Fundașul ieșean, lovit dur la genunchi, a fost dus apoi la spital. În ciuda problemelor majore, înainte de a urca în ambulanță, Ispas a făcut gesturi energice de încurajare către colegii săi de echipă.

* În urma schimbării lui Ispas, Bordeianu a trecut fundaș dreapta, pe postul căpitanului oaspeților intrând Marchioni, iar Adăscăliței a fost trecut pe flancul stâng.

* Și a doua schimbare a oaspeților a adus redistribuiri, Camara fiind trecut în banda dreaptă, Ștefanovici – în stânga, iar Skuka – vârf.

* Rezerve neutilizate la oaspeți au fost Ailenei, Nardini, Umar, D. Ciobanu, M. Tănasă, V. Ilie.

Andrei Cristea a fost la meci

* Cel mai important jucător al Politehnicii de după 1989, Andrei Cristea, care a câștigat în acest sezon Seria a III-a a Ligii a III-a ca antrenor la SC Popești Leordeni, a fost prezent la meci.

* La meci au asistat 680 de spectatori, mulți fiind din lumea fotbalului. Printre VIP-urile prezente s-a numărat și fostul selecționer al naționalei României, Anghel Iordănescu.

* ACSM a fost încurajată de o galerie consistentă.

* Fundașul dreapta al lui Metaloglobus, Kouadio, a ajuns la echipa bucureșteană de la Poli.

* Conform mai multor surse, pentru Ianis Zicu a fost ultimul meci pe banca Metaloglobus, fostul internațional urmând a trece la Farul Constanța, unde Gică Hagi va rămâne doar acționar majoritar.

* Arbitri VAR au fost Florin Andrei și Florian Vișan.

Miriuță pleacă de la Iași

La finalul meciului, antrenorul oaspeților, Vasile Miriuță, a declarat: „Dacă în două jocuri cu Metaloglobus dai un singur gol, nu meriți să joci în Divizia A! Pentru asta era nevoie de trăire, mândrie, onoare. Toți suntem de vină, și eu, deși nu-mi reproșez prea multe. După meciul cu Slobozia s-a rupt ceva. Sunt multe de spus… Eu mi-am încheiat misiunea, îmi pare rău că nu am salvat echipa. Le doresc succes celor de la Iași”.

Bordeianu, în lacrimi, se gândește la retragere după retrogradarea ACSM Politehnica

Imediat după eșecul cu Metaloglobus București, căpitanul ACSM Politehnica, Mihai Bordeianu, a declarat, cu lacrimi în ochi: „Nu se aștepta nimeni la eșec. Trebuia să fim mai încrezători. Am avut multe șanse, nu le-am fructificat. Ne-au bătut din două șuturi pe poartă! La gol mi-a căzut mingea pe spate, poate apoi putea face și Boben mai mult. Dar, nu vreau să vorbesc de colegi, e ușor să dăm vina unii pe alții. Trebuie să ne uităm cu toții în oglindă! Nu știu ce voi face în viitor, dar e păcat să-mi închei cariera cu o retrogradare”.

Roman, dur la declarații, spune ce-a lipsit Iașului de a retrogradat

După meci, Alin Roman a declarat: „Ne-a lipsit unitatea! Nu am nimic cu străinii, dar nu s-a tras la aceeași căruță. Eu sunt principalul vinovat, am ratat 11 metri în tur. Îmi pare rău pentru ieșeni, dar nu merge așa. Anul trecut abia ne-am salvat, acum am retrogradat. Trebuie un proiect pe o perioadă îndelungată, nu așa cum a fost la noi, de pe un sezon pe altul”.

Zicu: „Am promovat cu buget de Liga a III-a”

Antrenorul gazdelor, Ianis Zicu, a declarat după meci: „Am avut un buget mai mic decât multe echipe de Liga a II-a și decât 60-80% din echipele de Liga a III-a. Am promovat cu un pic de șansă. Eu am vrut să promovăm, clubul a vrut, jucătorii au vrut”.

Publicitate și alte recomandări video