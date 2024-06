Tuberculoză la grădiniță – Clubul Educațional „Kiki” de pe șoseaua Rediu a fost închis. Managerul: „Am dispus dezinfecția”

Potrivit managerului grădiniței, Florin Bocai, dezinfecția ar fi realizată de o firmă autorizată de DSP și ar reprezenta doar o măsură de prevenție.

„Ieri (joi) am luat decizia de a suspenda activitățile pentru clădirea aceasta unde este centru educațional, care face obiectul anchetei epidemiologice. Dezinfecția este realizată de o firmă autorizată de DSP, cu care colaborăm în fiecare an. Facem asta de două ori pe an. Nu au dispus cei de la DSP pentru această dezinfecție, noi am dispus, ca o măsură de prevenție, de decontaminare a clădirii. Facem asta de două ori pe an, în exterior, pentru căpușe, dar și în interior pentru dezinfecție. Ultima a fost făcută în luna februarie și am cerut ca cei de la firmă să vină cât pot de repede. Acesta este unul dintre motivele pentru care am suspendat activitatea pe corpul de clădire care face obiectul anchetei. Noi am ales asta ca o măsură de prevenție”, a declarat Florin Bocai.