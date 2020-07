TUIASI coordonează un consorțiu de cinci instituții prestigioase de cercetare care caută soluții de inovație în domeniul neuroingineriei

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași este una dintre puținele instituții de învățământ superior din regiunea de Nord-Est a țării care va coordona un proiect pe linia Orizont 2020. Proiectul „BrainTwin” va începe din luna septembrie, are valoarea de 900.000 de euro și în cadrul acestuia TUIASI va coordona un consorțiu, format din reputate entități de cercetare europene, care își propune dezvoltarea de proiecte comune în domeniul neuroingineriei.

Denumirea completă a proiectului este „Development of a World-Level Neuroengineering Research Centre by European Twinning - «BrainTwin»”, iar TUIASI coordonează consorțiul format din Institutul Fraunhofer IPA din Germania, una dintre cele mai prestigioase instituții de cercetare de profil din lume, Universitatea din Salamanca, Steinbeis 2i gmbh, din Germania, și Centre for Social Innovation, din Austria.

„Prin crearea acestui consorțiu de instituții prestigioase putem dezvolta proiecte pe direcția neuroingineriei, identifica teme viitoare de cercetare și putem extinde zonele și domeniile în care pot fi depuse proiecte pe axa Orizont 2020 și să atragem mai multe fonduri prin câștigarea proiectelor în acest domeniu. Este o mare reușită pentru universitatea noastră și este primul rezultat al acordului semnat cu Steinbeis 2i gmbh, prin care am devenit punct regional pentru rețeaua Danube Transfer Center”, a declarat prof. univ. dr. ing. Carmen Loghin, prorector responsabil cu activitatea de cercetare la TUIASI.

Linia de finanțare a acestui proiect este destinată proiectelor de tip „twining”, de îngemănare între universitățile din țările mai puțin performante cu instituții de prestigiu din zone ale Europei unde cercetarea este mai avansată, pentru a crea împreună o strategie comună de cercetare și a depune cât mai multe proiecte pe domeniul respectiv.

„Ceea ce ne încântă cel mai mult pe noi în această fază este coordonarea cu cei de la Fraunhofer IPA, care au acceptat să fie cel mai important partener în acest proiect. Este o mare realizare pentru noi să fim într-un consorțiu cu ei și cu Universitatea Salamanca, din Spania, care are un institut important de cercetare pe neuroștiințe”, a declarat conf. univ. dr. ing. Nicolae Lucanu, director al proiectului.

Principalul scop al proiectului este de a găsi metode inovative prin care ingineria poate să asiste părții de neurologie din medicină, în special prin implementarea soluțiilor inginerești care pot să avanseze partea medicală a neuroștiințelor. Spre exemplu, în proiect se va încerca identificarea de metode pentru a îmbunătăți calitatea imagisticii medicale, fiindcă sunt unele zone care, la scanarea cu un computer tomograf, nu prezintă o imagine suficient de clară, iar prin diferite soluții tehnice această calitate a imaginilor poate fi mult mai bună.

„Un alt țel ambițios este să punem la punct o metodă de a diagnostica bolile neurodegenerative încă din stadiul incipient; e un scop foarte ambițios. Vom investiga dacă, folosind instrumente legate de inteligență artificială, prin analiza imaginilor generate de neuroimagistică, se poate detecta dintr-un stadiu incipient posibilitatea sau probabilitatea apariției unei astfel de boli într-un interval de, să spunem, doi ani din momentul scanărilor”, a punctat conf. univ. dr. ing. Nicolae Lucanu.

Un al treilea pilon de cercetare în acest proiect presupune și identificarea metodelor de a îmbunătăți calitatea vieții pacienților care au boli neurodegenerative printr-o serie de aplicații care îi pot ajuta pe acești pacienți să suporte mai ușor boala. Proiectul, care va începe de pe 1 septembrie, are o durată de implementare de 36 de luni și este și primul rezultat al activității Centrului Suport pentru proiecte internaționale ACCESS2020, dezvoltat la TUIASI.